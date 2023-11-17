https://crimea.ria.ru/20231117/mts-otmenit-platu-za-razdachu-interneta-na-vsekh-tarifakh-1132858723.html

МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах

МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах - РИА Новости Крым, 17.11.2023

МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах

Оператор сотовой связи МТС уведомил об отмене платы за раздачу интернета до февраля 2024 года. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T15:28

2023-11-17T15:28

2023-11-17T16:09

фас (федеральная антимонопольная служба)

мобильная связь

цены и тарифы

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Оператор сотовой связи МТС уведомил об отмене платы за раздачу интернета до февраля 2024 года. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе."Компания отменяет такую плату на всех тарифах. Оператор уведомил ФАС об отмене платы за раздачу интернета на тарифах, предусматривающих безлимитный объем трафика", - говорится в сообщении ФАС.При этом ФАС продлила срок исполнения предупреждения. Соответствующие настройки в тарифных планах у всех абонентов должны быть внесены не позднее 29 февраля 2024 года.При этом отмена платы за раздачу интернета не будет являться основанием для повышения цен на тарифы связи операторов, добавили в пресс-службе ведомства.Ранее антимонопольная служба сообщала, что три российских мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств: "Мегафон", "Билайн" и Tele2 . Читайте также на РИА Новости Крым:Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАСФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в КрымуКрымские операторы связи "вышли" на материковую Россию

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), мобильная связь, цены и тарифы, общество, новости