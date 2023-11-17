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МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах
МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах - РИА Новости Крым, 17.11.2023
МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах
Оператор сотовой связи МТС уведомил об отмене платы за раздачу интернета до февраля 2024 года. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T15:28
2023-11-17T16:09
фас (федеральная антимонопольная служба)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Оператор сотовой связи МТС уведомил об отмене платы за раздачу интернета до февраля 2024 года. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе."Компания отменяет такую плату на всех тарифах. Оператор уведомил ФАС об отмене платы за раздачу интернета на тарифах, предусматривающих безлимитный объем трафика", - говорится в сообщении ФАС.При этом ФАС продлила срок исполнения предупреждения. Соответствующие настройки в тарифных планах у всех абонентов должны быть внесены не позднее 29 февраля 2024 года.При этом отмена платы за раздачу интернета не будет являться основанием для повышения цен на тарифы связи операторов, добавили в пресс-службе ведомства.Ранее антимонопольная служба сообщала, что три российских мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств: "Мегафон", "Билайн" и Tele2 . Читайте также на РИА Новости Крым:Плату за раздачу интернета с мобильного отменят – за дело взялась ФАСФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в КрымуКрымские операторы связи "вышли" на материковую Россию
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4.7
96
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фас (федеральная антимонопольная служба), мобильная связь, цены и тарифы, общество, новости
МТС отменит плату за раздачу интернета на всех тарифах

ФАС обязала МТС отменить плату за раздачу интернета до конца февраля 2024 года

15:28 17.11.2023 (обновлено: 16:09 17.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Мобильные операторы в Симферополе
Мобильные операторы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Оператор сотовой связи МТС уведомил об отмене платы за раздачу интернета до февраля 2024 года. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.
"Компания отменяет такую плату на всех тарифах. Оператор уведомил ФАС об отмене платы за раздачу интернета на тарифах, предусматривающих безлимитный объем трафика", - говорится в сообщении ФАС.
При этом ФАС продлила срок исполнения предупреждения. Соответствующие настройки в тарифных планах у всех абонентов должны быть внесены не позднее 29 февраля 2024 года.
При этом отмена платы за раздачу интернета не будет являться основанием для повышения цен на тарифы связи операторов, добавили в пресс-службе ведомства.
"Служба обращает внимание, что раздача интернет-трафика – это использование абонентом функций собственного устройства и не услуга оператора сотовой связи, за которую абоненту нужно платить", - пояснили в ФАС.
Ранее антимонопольная служба сообщала, что три российских мобильных оператора отменят плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств: "Мегафон", "Билайн" и Tele2 .
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ФАС (Федеральная антимонопольная служба)Мобильная связьЦены и тарифыОбществоНовости
 
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