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Крымские операторы связи "вышли" на материковую Россию - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Крымские операторы связи "вышли" на материковую Россию
Крымские операторы связи "вышли" на материковую Россию - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Крымские операторы связи "вышли" на материковую Россию
Крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile начали работать на материковой части России на тех же условиях, что и на полуострове. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T10:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile начали работать на материковой части России на тех же условиях, что и на полуострове. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что подробную информацию абоненты получат через смс-оповещения. Кроме того, узнать условия работы можно на сайтах операторов.Федеральная антимонопольная служба ранее возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком", которого заподозрили в установлении необоснованно завышенных цен на услуги роуминга. В ведомстве считают, что это ущемляет интересы операторов связи, не оказывающих услуги связи и не имеющих собственных сетей на территории Республики Крым и Севастополя, а также их абонентов.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в КрымуТри мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильногоФАС проверит "Билайн" из-за повышения цен на роуминг в Крыму
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крым, новости крыма, сергей аксенов, мобильная связь, общество, россия
Крымские операторы связи "вышли" на материковую Россию

Крымские операторы связи Волна и Win Mobile начали работать на материковой России

10:12 03.11.2023 (обновлено: 10:17 03.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка смотрит в мобильный телефон
Девушка смотрит в мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile начали работать на материковой части России на тех же условиях, что и на полуострове. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Основные крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile начали предоставлять услуги на материковой части России на тех же условиях, что и на территории полуострова. Так что теперь крымчане, выезжающие за пределы нашего региона, могут не переживать, что останутся без связи и мобильного интернета или потратят лишние деньги на оплату этих услуг", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что подробную информацию абоненты получат через смс-оповещения. Кроме того, узнать условия работы можно на сайтах операторов.
Федеральная антимонопольная служба ранее возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком", которого заподозрили в установлении необоснованно завышенных цен на услуги роуминга. В ведомстве считают, что это ущемляет интересы операторов связи, не оказывающих услуги связи и не имеющих собственных сетей на территории Республики Крым и Севастополя, а также их абонентов.
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КрымНовости КрымаСергей АксеновМобильная связьОбществоРоссия
 
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