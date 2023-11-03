https://crimea.ria.ru/20231103/krymskie-operatory-svyazi-vyshli-na-materikovuyu-rossiyu-1132539146.html

Крымские операторы связи "вышли" на материковую Россию

Крымские операторы связи "вышли" на материковую Россию - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Крымские операторы связи "вышли" на материковую Россию

Крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile начали работать на материковой части России на тех же условиях, что и на полуострове. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T10:12

2023-11-03T10:12

2023-11-03T10:17

крым

новости крыма

сергей аксенов

мобильная связь

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1e/1123389076_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b803233f339860d6d1f8cee1fe56fd54.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile начали работать на материковой части России на тех же условиях, что и на полуострове. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он уточнил, что подробную информацию абоненты получат через смс-оповещения. Кроме того, узнать условия работы можно на сайтах операторов.Федеральная антимонопольная служба ранее возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком", которого заподозрили в установлении необоснованно завышенных цен на услуги роуминга. В ведомстве считают, что это ущемляет интересы операторов связи, не оказывающих услуги связи и не имеющих собственных сетей на территории Республики Крым и Севастополя, а также их абонентов.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в КрымуТри мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильногоФАС проверит "Билайн" из-за повышения цен на роуминг в Крыму

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, мобильная связь, общество, россия