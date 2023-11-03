Крымские операторы связи "вышли" на материковую Россию
Крымские операторы связи Волна и Win Mobile начали работать на материковой России
10:12 03.11.2023 (обновлено: 10:17 03.11.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка смотрит в мобильный телефон
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile начали работать на материковой части России на тех же условиях, что и на полуострове. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Основные крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile начали предоставлять услуги на материковой части России на тех же условиях, что и на территории полуострова. Так что теперь крымчане, выезжающие за пределы нашего региона, могут не переживать, что останутся без связи и мобильного интернета или потратят лишние деньги на оплату этих услуг", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что подробную информацию абоненты получат через смс-оповещения. Кроме того, узнать условия работы можно на сайтах операторов.
Федеральная антимонопольная служба ранее возбудила дело в отношении крымского оператора мобильной связи "К-Телеком", которого заподозрили в установлении необоснованно завышенных цен на услуги роуминга. В ведомстве считают, что это ущемляет интересы операторов связи, не оказывающих услуги связи и не имеющих собственных сетей на территории Республики Крым и Севастополя, а также их абонентов.
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