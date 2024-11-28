https://crimea.ria.ru/20241128/nerazorvavshiysya-bespilotnik-likvidiruyut-v-slavyanske-na-kubani-1142209493.html

Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани

Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани после атаки украинских дронов ликвидируют неразорвавшийся беспилотник, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T13:20

2024-11-28T13:20

2024-11-28T13:20

славянск-на-кубани

краснодарский край

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани после атаки украинских дронов ликвидируют неразорвавшийся беспилотник, сообщает оперштаб Кубани.В течение дня возможны звуки взрывов, поэтому жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Два района Краснодарского края утром в четверг подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. В связи с ликвидацией последствий прилета на время эвакуировали жителей нескольких улиц, они смогут вернуться в дома после завершения работы взрывотехников. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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славянск-на-кубани

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

славянск-на-кубани, краснодарский край, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность