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Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани
Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани
В Славянске-на-Кубани после атаки украинских дронов ликвидируют неразорвавшийся беспилотник, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T13:20
2024-11-28T13:20
2024-11-28T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани после атаки украинских дронов ликвидируют неразорвавшийся беспилотник, сообщает оперштаб Кубани.В течение дня возможны звуки взрывов, поэтому жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Два района Краснодарского края утром в четверг подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. В связи с ликвидацией последствий прилета на время эвакуировали жителей нескольких улиц, они смогут вернуться в дома после завершения работы взрывотехников. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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славянск-на-кубани, краснодарский край, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность
Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани
В Славянске-на-Кубани взрывотехники ликвидируют неразорвавшийся беспилотник - оперштаб