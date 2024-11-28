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Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани
Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани
В Славянске-на-Кубани после атаки украинских дронов ликвидируют неразорвавшийся беспилотник, сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T13:20
2024-11-28T13:20
славянск-на-кубани
краснодарский край
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани после атаки украинских дронов ликвидируют неразорвавшийся беспилотник, сообщает оперштаб Кубани.В течение дня возможны звуки взрывов, поэтому жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.Два района Краснодарского края утром в четверг подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. В связи с ликвидацией последствий прилета на время эвакуировали жителей нескольких улиц, они смогут вернуться в дома после завершения работы взрывотехников. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241128/ataka-na-slavyansk-na-kubani---vlasti-rasskazali-o-situatsii-v-gorode-1142200355.html
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РИА Новости Крым
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славянск-на-кубани, краснодарский край, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность
Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-Кубани

В Славянске-на-Кубани взрывотехники ликвидируют неразорвавшийся беспилотник - оперштаб

13:20 28.11.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтомобиль взрывотехнической лаборатории
Автомобиль взрывотехнической лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани после атаки украинских дронов ликвидируют неразорвавшийся беспилотник, сообщает оперштаб Кубани.
"В Славянске-на-Кубани ликвидируют неразорвавшийся БПЛА. Работают взрывотехники", - говорится в сообщении.
В течение дня возможны звуки взрывов, поэтому жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
Два района Краснодарского края утром в четверг подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили. В связи с ликвидацией последствий прилета на время эвакуировали жителей нескольких улиц, они смогут вернуться в дома после завершения работы взрывотехников.
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Славянский район. Краснодарский край
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Славянск-на-КубаниКраснодарский крайНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность
 
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