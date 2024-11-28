Рейтинг@Mail.ru
Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241128/slavyansk-na-kubani-posle-ataki-bespilotnikov-lyudey-evakuiruyut-1142203031.html
Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют
Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют
В Славянске-на-Кубани после падения беспилотников временно эвакуируют жителей нескольких улиц, они смогут вернуться в дома после завершения работы... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T11:27
2024-11-28T11:30
славянск-на-кубани
краснодарский край
происшествия
эвакуация
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142202778_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_63f0ce876aa275b17c118990e27c053b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани после падения беспилотников временно эвакуируют жителей нескольких улиц, они смогут вернуться в дома после завершения работы взрывотехников. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.По его информации, в связи с ликвидацией последствий прилета БПЛА временно перекрыта улица Пролетарская (от ул. Комсомольской до ул. Больничной). Также закрыт выезд на ул. Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная (с обеих сторон). Водителей призвали заблаговременно планировать маршрут. Движение транспорта восстановят после того, как оперативные службы проведут все работы.Также Синяговский сообщил, что сейчас коммунальные службы фиксируют все адреса, где упали обломки дронов. "После оценки ущерба людям будет оказана финансовая помощь", - заверил глава района.Ранее сообщалось, что два района Краснодарского края подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городеБлокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в СевастополеНад Крымом уничтожили три беспилотника
славянск-на-кубани
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1c/1142202778_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_fec5b54e804605e96f7b69b39d3e7cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
славянск-на-кубани, краснодарский край, происшествия, эвакуация, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости
Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют

В Славянске-на-Кубани после атаки беспилотников эвакуируют жителей нескольких улиц

11:27 28.11.2024 (обновлено: 11:30 28.11.2024)
 
© Официальный телеграм-канал главы МО Славянский районСлавянск-на-Кубани после атаки беспилотников
Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников
© Официальный телеграм-канал главы МО Славянский район
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани после падения беспилотников временно эвакуируют жителей нескольких улиц, они смогут вернуться в дома после завершения работы взрывотехников. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.
По его информации, в связи с ликвидацией последствий прилета БПЛА временно перекрыта улица Пролетарская (от ул. Комсомольской до ул. Больничной). Также закрыт выезд на ул. Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная (с обеих сторон).
"По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию. На месте находится автобус для подвоза жителей в городской ДК, где организован пункт временного размещения. Жители вернутся домой после завершения всех оперативных мероприятий", - написал он в своем Telegram-канале.
Водителей призвали заблаговременно планировать маршрут. Движение транспорта восстановят после того, как оперативные службы проведут все работы.
Также Синяговский сообщил, что сейчас коммунальные службы фиксируют все адреса, где упали обломки дронов.
© Официальный телеграм-канал главы МО Славянский районСлавянск-на-Кубани после атаки беспилотников
Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников
© Официальный телеграм-канал главы МО Славянский район
Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников
"После оценки ущерба людям будет оказана финансовая помощь", - заверил глава района.
Ранее сообщалось, что два района Краснодарского края подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе
Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе
Над Крымом уничтожили три беспилотника
 
Славянск-на-КубаниКраснодарский крайПроисшествияЭвакуацияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:42Лавров ответил на заявления НАТО о превентивных ударах по России
11:36Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготников
11:27Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют
11:17Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
11:00Капремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работы
10:40Магнитная буря накроет Землю в четверг
10:16В Краснодаре под трамвайными путями провалился грунт
10:01Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городе
09:38Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городах
09:15Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметы
09:04Бахчисарай остался без света и газа
08:47В Крыму сирота полтора года не может получить жилье из-за халатности
08:32На Украине гремят мощные взрывы
08:21США "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы России
08:11С "лейкой" и блокнотом: крымские истории Константина Симонова
08:06Блокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в Севастополе
07:46В Крыму озвучили претенденток на звание королевы бала хризантем в ботсаду
07:2240 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост
07:08Над Крымом уничтожили три беспилотника
06:47Хотят ли мира жители Украины: эксперт оценил результаты соцопроса из США
Лента новостейМолния