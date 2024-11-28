https://crimea.ria.ru/20241128/slavyansk-na-kubani-posle-ataki-bespilotnikov-lyudey-evakuiruyut-1142203031.html

Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют

Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Славянск-на-Кубани после атаки беспилотников: людей эвакуируют

В Славянске-на-Кубани после падения беспилотников временно эвакуируют жителей нескольких улиц, они смогут вернуться в дома после завершения работы... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T11:27

2024-11-28T11:27

2024-11-28T11:30

славянск-на-кубани

краснодарский край

происшествия

эвакуация

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани после падения беспилотников временно эвакуируют жителей нескольких улиц, они смогут вернуться в дома после завершения работы взрывотехников. Об этом сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.По его информации, в связи с ликвидацией последствий прилета БПЛА временно перекрыта улица Пролетарская (от ул. Комсомольской до ул. Больничной). Также закрыт выезд на ул. Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная (с обеих сторон). Водителей призвали заблаговременно планировать маршрут. Движение транспорта восстановят после того, как оперативные службы проведут все работы.Также Синяговский сообщил, что сейчас коммунальные службы фиксируют все адреса, где упали обломки дронов. "После оценки ущерба людям будет оказана финансовая помощь", - заверил глава района.Ранее сообщалось, что два района Краснодарского края подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В результате падения обломков во двор частного дома в Славянске-на-Кубани пострадала женщина, повреждены жилые дома и автомобили.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Славянск-на-Кубани - власти рассказали о ситуации в городеБлокпосты на дорогах и люди с оружием – что происходит в СевастополеНад Крымом уничтожили три беспилотника

славянск-на-кубани

краснодарский край

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славянск-на-кубани, краснодарский край, происшествия, эвакуация, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, новости