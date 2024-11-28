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Армия России поразила аэродромы ВСУ и сбила 50 воздушных целей - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Армия России поразила аэродромы ВСУ и сбила 50 воздушных целей
Армия России поразила аэродромы ВСУ и сбила 50 воздушных целей - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Армия России поразила аэродромы ВСУ и сбила 50 воздушных целей
Российские войска поразили военные аэродромы на Украине, сбили управляемую ракету "Нептун", а также полсотни вражеских беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T12:44
2024-11-28T12:48
новости сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска поразили военные аэродромы на Украине, сбили управляемую ракету "Нептун", а также полсотни вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО сбили управляемую ракету "Нептун" и 49 вражеских беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36882 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19520 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18647 орудий полевой артиллерии и минометов, 28783 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – разбиты военные аэродромыНа Украине поражены военные аэродромы – уничтожен МиГ-29До 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области
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новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , вооруженные силы россии, новости
Армия России поразила аэродромы ВСУ и сбила 50 воздушных целей

Российские военные поразили аэродромы ВСУ и сбили 50 воздушных целей - Минобороны

12:44 28.11.2024 (обновлено: 12:48 28.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска поразили военные аэродромы на Украине, сбили управляемую ракету "Нептун", а также полсотни вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - сказано в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, российские средства ПВО сбили управляемую ракету "Нептун" и 49 вражеских беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36882 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19520 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18647 орудий полевой артиллерии и минометов, 28783 единицы специальной военной автомобильной техники.
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