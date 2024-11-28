https://crimea.ria.ru/20241128/armiya-rf-porazila-aerodromy-vsu-i-unichtozhila-v-nebe-raketu-neptun-1142208072.html

Армия России поразила аэродромы ВСУ и сбила 50 воздушных целей

Армия России поразила аэродромы ВСУ и сбила 50 воздушных целей - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Армия России поразила аэродромы ВСУ и сбила 50 воздушных целей

Российские войска поразили военные аэродромы на Украине, сбили управляемую ракету "Нептун", а также полсотни вражеских беспилотников. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T12:44

2024-11-28T12:44

2024-11-28T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Российские войска поразили военные аэродромы на Украине, сбили управляемую ракету "Нептун", а также полсотни вражеских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО сбили управляемую ракету "Нептун" и 49 вражеских беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36882 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19520 танков и других боевых бронированных машин, 1492 боевые машины реактивных систем залпового огня, 18647 орудий полевой артиллерии и минометов, 28783 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – разбиты военные аэродромыНа Украине поражены военные аэродромы – уничтожен МиГ-29До 250 боевиков и десятки единиц техники – потери ВСУ в Курской области

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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