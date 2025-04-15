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Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи
Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи
Три новых выброса мазута зафиксированы на побережье Керчи во вторник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T14:02
2025-04-15T14:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Три новых выброса мазута зафиксированы на побережье Керчи во вторник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным мэрии, работы по очистке берега ведут 138 человек и 14 единиц техники, мониторят прибрежную зону и акваторию 15 групп. К работе присоединились 110 добровольцев.В понедельник на побережье Керчи также фиксировали выбросы мазута, сообщал глава администрации города Олег Каторгин. В воскресенье мазут нашли на береговой линии в районе Аршинцево. Протяженность загрязненной береговой линии составила около километра.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжахИз-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадалиНовые выбросы мазута зафиксировали в Анапе
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РИА Новости Крым
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разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, керчь, экология, природа, черное море, новости крыма, крым
Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи

Три новых выброса мазута зафиксированы на побережье Керчи

14:02 15.04.2025
 
© Администрация КерчиВыбросы мазута в Керчи
Выбросы мазута в Керчи
© Администрация Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Три новых выброса мазута зафиксированы на побережье Керчи во вторник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"По состоянию на сегодняшнее утро выявлено три повторных факта незначительного загрязнения в виде выброса мелкой фракции мазута на песчаной местности в районе Нимфейской дороги, в Героевском и вдоль улицы Нижнеприморской в Аршинцево, на общей протяженности 1300 метров", - сказано в сообщении.
По данным мэрии, работы по очистке берега ведут 138 человек и 14 единиц техники, мониторят прибрежную зону и акваторию 15 групп. К работе присоединились 110 добровольцев.
© Администрация КерчиВыбросы мазута в Керчи
Выбросы мазута в Керчи
© Администрация Керчи
Выбросы мазута в Керчи
В понедельник на побережье Керчи также фиксировали выбросы мазута, сообщал глава администрации города Олег Каторгин. В воскресенье мазут нашли на береговой линии в районе Аршинцево. Протяженность загрязненной береговой линии составила около километра.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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