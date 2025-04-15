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Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи

Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Керчи

Три новых выброса мазута зафиксированы на побережье Керчи во вторник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T14:02

2025-04-15T14:02

2025-04-15T14:02

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Три новых выброса мазута зафиксированы на побережье Керчи во вторник. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.По данным мэрии, работы по очистке берега ведут 138 человек и 14 единиц техники, мониторят прибрежную зону и акваторию 15 групп. К работе присоединились 110 добровольцев.В понедельник на побережье Керчи также фиксировали выбросы мазута, сообщал глава администрации города Олег Каторгин. В воскресенье мазут нашли на береговой линии в районе Аршинцево. Протяженность загрязненной береговой линии составила около километра.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжахИз-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадалиНовые выбросы мазута зафиксировали в Анапе

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, керчь, экология, природа, черное море, новости крыма, крым