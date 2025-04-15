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Зеленский уволил главу Сумской области Украины
Зеленский уволил главу Сумской области Украины - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Зеленский уволил главу Сумской области Украины
Владимир Зеленский уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Алексей... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T13:06
2025-04-15T13:06
2025-04-15T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский уволил Владимира Артюха с должности главы Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.На эту должность уже назначен новый руководитель. Армия России уверенно вытесняет ВСУ из Курской области и освобождает приграничные населенные пункты в Сумской области Украины. 10 апреля подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Журавка. 6 апреля стало известно об освобождении Басовки. В марте под контроль России в регионе перешли Веселовка и Новенькое.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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украина, владимир зеленский, сумская область, в мире, новости, верховная рада украины
Зеленский уволил главу Сумской области Украины
Зеленский уволил главу Сумской области Украины - депутат Рады