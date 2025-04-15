https://crimea.ria.ru/20250415/kak-otvetit-soyuznoe-gosudarstvo-v-sluchae-agressii-nato-1145682827.html
Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО
Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО
В случае агрессии НАТО в отношении Союзного государства ответный ущерб будет нанесен всему блоку, а первыми пострадают провокаторы Польша и страны Прибалтики... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T12:59
2025-04-15T12:59
2025-04-15T13:25
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
нато
россия
белоруссия
союзное государство
политика
безопасность
польша
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145682975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c16371089cccb3179181569086bf4edd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В случае агрессии НАТО в отношении Союзного государства ответный ущерб будет нанесен всему блоку, а первыми пострадают провокаторы Польша и страны Прибалтики. Об этом заявил во вторник глава Службы внешней разведки России Нарышкин, который находится с визитом в Минске.По его словам, Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, "все время бряцая оружием". Также глава СВР напомнил о заявлении польских властей о планах установить вдоль границ Беларуси и Калининградской около двух миллионов противотанковых мин.Он подчеркнул, что Москва и Минск видят повышение военной активности НАТО у границ Союзного государства, спецслужбы двух стран противостоят агрессии недружественных стран и готовы действовать на упреждение. При этом Европа - особенно Франция, Великобритания и Германия - повышает уровень эскалации вокруг Украины, а киевский режим стремится к продолжению конфликта."Мы понимаем, что администрация и руководство Украины хотят военного продолжения конфликта. И понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя киевская власть останется в своих кабинетах и не будет отвечать за преступные решения перед своим народом", - констатировал глава СВР.Он подчеркнул, что мирное решение по Украине подразумевает ее безъядерный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета границ России. Контакты Москвы и Вашингтона он назвал положительным фактором."Сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента Байдена", - сказал Нарышкин журналистам.Когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев, заявлял ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, стратегический расчет Запада в украинском кризисе состоит в навязывании России затяжной борьбы на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане ЕвропыЗапад готовит для стран СНГ судьбу Украины – НарышкинСпокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год
россия
белоруссия
польша
прибалтика
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145682975_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_966d2dfdcc3e6a6576c2092371d2a648.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), нато, россия, белоруссия, союзное государство, политика, безопасность, польша, прибалтика
Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО
Польша и Прибалтика первыми ответят за агрессию НАТО в отношении РФ и Беларуси - Нарышкин
12:59 15.04.2025 (обновлено: 13:25 15.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В случае агрессии НАТО в отношении Союзного государства ответный ущерб будет нанесен всему блоку, а первыми пострадают провокаторы Польша и страны Прибалтики. Об этом заявил во вторник глава Службы внешней разведки России Нарышкин, который находится с визитом в Минске.
По его словам, Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, "все время бряцая оружием". Также глава СВР напомнил о заявлении польских властей о планах установить вдоль границ Беларуси и Калининградской около двух миллионов противотанковых мин.
"Они должны бы понять, хотя пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", - цитирует Нарышкина РИА Новости.
Он подчеркнул, что Москва и Минск видят повышение военной активности НАТО у границ Союзного государства, спецслужбы двух стран противостоят агрессии недружественных стран и готовы действовать на упреждение. При этом Европа - особенно Франция, Великобритания и Германия - повышает уровень эскалации вокруг Украины, а киевский режим стремится к продолжению конфликта.
"Мы понимаем, что администрация и руководство Украины хотят военного продолжения конфликта. И понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя киевская власть останется в своих кабинетах и не будет отвечать за преступные решения перед своим народом", - констатировал глава СВР.
Он подчеркнул, что мирное решение по Украине подразумевает ее безъядерный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета границ России. Контакты Москвы и Вашингтона он назвал положительным фактором.
"Сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента Байдена", - сказал Нарышкин журналистам.
Когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов
, восточноевропейцев и в перспективе – немцев, заявлял ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, стратегический расчет Запада в украинском кризисе состоит в навязывании России затяжной борьбы на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: