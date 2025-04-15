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Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО
Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО
В случае агрессии НАТО в отношении Союзного государства ответный ущерб будет нанесен всему блоку, а первыми пострадают провокаторы Польша и страны Прибалтики... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T12:59
2025-04-15T13:25
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
нато
россия
белоруссия
союзное государство
политика
безопасность
польша
прибалтика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В случае агрессии НАТО в отношении Союзного государства ответный ущерб будет нанесен всему блоку, а первыми пострадают провокаторы Польша и страны Прибалтики. Об этом заявил во вторник глава Службы внешней разведки России Нарышкин, который находится с визитом в Минске.По его словам, Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, "все время бряцая оружием". Также глава СВР напомнил о заявлении польских властей о планах установить вдоль границ Беларуси и Калининградской около двух миллионов противотанковых мин.Он подчеркнул, что Москва и Минск видят повышение военной активности НАТО у границ Союзного государства, спецслужбы двух стран противостоят агрессии недружественных стран и готовы действовать на упреждение. При этом Европа - особенно Франция, Великобритания и Германия - повышает уровень эскалации вокруг Украины, а киевский режим стремится к продолжению конфликта."Мы понимаем, что администрация и руководство Украины хотят военного продолжения конфликта. И понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя киевская власть останется в своих кабинетах и не будет отвечать за преступные решения перед своим народом", - констатировал глава СВР.Он подчеркнул, что мирное решение по Украине подразумевает ее безъядерный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета границ России. Контакты Москвы и Вашингтона он назвал положительным фактором."Сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента Байдена", - сказал Нарышкин журналистам.Когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев, заявлял ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, стратегический расчет Запада в украинском кризисе состоит в навязывании России затяжной борьбы на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане ЕвропыЗапад готовит для стран СНГ судьбу Украины – НарышкинСпокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год
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белоруссия
польша
прибалтика
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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), нато, россия, белоруссия, союзное государство, политика, безопасность, польша, прибалтика
Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО

Польша и Прибалтика первыми ответят за агрессию НАТО в отношении РФ и Беларуси - Нарышкин

12:59 15.04.2025 (обновлено: 13:25 15.04.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В случае агрессии НАТО в отношении Союзного государства ответный ущерб будет нанесен всему блоку, а первыми пострадают провокаторы Польша и страны Прибалтики. Об этом заявил во вторник глава Службы внешней разведки России Нарышкин, который находится с визитом в Минске.
По его словам, Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, "все время бряцая оружием". Также глава СВР напомнил о заявлении польских властей о планах установить вдоль границ Беларуси и Калининградской около двух миллионов противотанковых мин.

"Они должны бы понять, хотя пока не понимают, что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, будут носители таких идей среди политических кругов Польши и прибалтийских стран", - цитирует Нарышкина РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва и Минск видят повышение военной активности НАТО у границ Союзного государства, спецслужбы двух стран противостоят агрессии недружественных стран и готовы действовать на упреждение. При этом Европа - особенно Франция, Великобритания и Германия - повышает уровень эскалации вокруг Украины, а киевский режим стремится к продолжению конфликта.
"Мы понимаем, что администрация и руководство Украины хотят военного продолжения конфликта. И понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя киевская власть останется в своих кабинетах и не будет отвечать за преступные решения перед своим народом", - констатировал глава СВР.
Он подчеркнул, что мирное решение по Украине подразумевает ее безъядерный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета границ России. Контакты Москвы и Вашингтона он назвал положительным фактором.
"Сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента Байдена", - сказал Нарышкин журналистам.
Когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев, заявлял ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, стратегический расчет Запада в украинском кризисе состоит в навязывании России затяжной борьбы на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции".
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Сергей НарышкинСлужба внешней разведки (СВР)НАТОРоссияБелоруссияСоюзное государствоПолитикаБезопасностьПольшаПрибалтика
 
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