https://crimea.ria.ru/20250415/kak-otvetit-soyuznoe-gosudarstvo-v-sluchae-agressii-nato-1145682827.html

Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО

Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО - РИА Новости Крым, 15.04.2025

Как ответит Союзное государство в случае агрессии НАТО

В случае агрессии НАТО в отношении Союзного государства ответный ущерб будет нанесен всему блоку, а первыми пострадают провокаторы Польша и страны Прибалтики... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T12:59

2025-04-15T12:59

2025-04-15T13:25

сергей нарышкин

служба внешней разведки (свр)

нато

россия

белоруссия

союзное государство

политика

безопасность

польша

прибалтика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В случае агрессии НАТО в отношении Союзного государства ответный ущерб будет нанесен всему блоку, а первыми пострадают провокаторы Польша и страны Прибалтики. Об этом заявил во вторник глава Службы внешней разведки России Нарышкин, который находится с визитом в Минске.По его словам, Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, "все время бряцая оружием". Также глава СВР напомнил о заявлении польских властей о планах установить вдоль границ Беларуси и Калининградской около двух миллионов противотанковых мин.Он подчеркнул, что Москва и Минск видят повышение военной активности НАТО у границ Союзного государства, спецслужбы двух стран противостоят агрессии недружественных стран и готовы действовать на упреждение. При этом Европа - особенно Франция, Великобритания и Германия - повышает уровень эскалации вокруг Украины, а киевский режим стремится к продолжению конфликта."Мы понимаем, что администрация и руководство Украины хотят военного продолжения конфликта. И понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя киевская власть останется в своих кабинетах и не будет отвечать за преступные решения перед своим народом", - констатировал глава СВР.Он подчеркнул, что мирное решение по Украине подразумевает ее безъядерный статус, отмену дискриминационных законов и признание суверенитета границ России. Контакты Москвы и Вашингтона он назвал положительным фактором."Сам факт контактов является положительным. И, конечно, он резко контрастирует с тем, что было при прежней администрации президента Байдена", - сказал Нарышкин журналистам.Когда у Украины не останется армии, Запад намерен бросить на борьбу с Россией прибалтов, восточноевропейцев и в перспективе – немцев, заявлял ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, стратегический расчет Запада в украинском кризисе состоит в навязывании России затяжной борьбы на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для "цветной революции".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане ЕвропыЗапад готовит для стран СНГ судьбу Украины – НарышкинСпокойно не будет: Нарышкин дал прогноз на 2025 год

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белоруссия

польша

прибалтика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), нато, россия, белоруссия, союзное государство, политика, безопасность, польша, прибалтика