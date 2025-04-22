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Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту

Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту

Очередь на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 300 авто, часом ранее проезда ожидали 179 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T15:09

2025-04-22T15:09

2025-04-22T15:10

крым

крымский мост

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 300 авто, часом ранее проезда ожидали 179 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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