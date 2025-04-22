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Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту
Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 300 авто, часом ранее проезда ожидали 179 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T15:09
2025-04-22T15:09
2025-04-22T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 300 авто, часом ранее проезда ожидали 179 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту достигла 300 автомобилей
15:09 22.04.2025 (обновлено: 15:10 22.04.2025)