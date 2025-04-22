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Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту
Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 300 авто, часом ранее проезда ожидали 179 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T15:09
2025-04-22T15:10
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крымский мост
новости крыма
ситуация на дорогах крыма
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 300 авто, часом ранее проезда ожидали 179 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, новости крыма, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань
Сотни машин стоят в очереди на Крымском мосту

Очередь на Крымском мосту достигла 300 автомобилей

15:09 22.04.2025 (обновлено: 15:10 22.04.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Краснодарского края выросла до 300 авто, часом ранее проезда ожидали 179 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что в курортный сезон досмотр автомобилей на Крымскому мосту будет ускорен, время ожидания будет составлять не более одного часа. Более того, вдоль дороги к лету будут оборудованы санитарные объекты придорожной инфраструктуры.
На полуострове с апреля 2022 года бессрочно действует желтый уровень террористической опасности с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан.
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КрымКрымский мостНовости КрымаСитуация на дорогах КрымаКерчьТамань
 
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