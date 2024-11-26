https://crimea.ria.ru/20241126/zapad-gotovit-dlya-stran-sng-sudbu-ukrainy--naryshkin-1142139987.html

Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – Нарышкин

Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – Нарышкин - РИА Новости Крым, 26.11.2024

Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – Нарышкин

В США и Великобритании, а также в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, планируют воплотить в жизнь "украинский сценарий" в ряде стран СНГ. В планах Запада с помощью... РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T13:12

2024-11-26T13:12

2024-11-26T13:12

сергей нарышкин

служба внешней разведки (свр)

снг

коллективный запад

политика

в мире

национализм

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В США и Великобритании, а также в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, планируют воплотить в жизнь "украинский сценарий" в ряде стран СНГ. В планах Запада с помощью националистов принудить государства к интеграции. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности стран СНГ в Москве.Как проинформировал директор СВР, в Евразии действует целая сеть информационно-аналитических платформ и ресурсов, которые продвигают прозападную повестку и одновременно разжигают антироссийские и антикитайские настроения. Эти ресурсы пользуются материальной поддержкой иностранных фондов."Какой бы анахроничной она не выглядела, щедрое зарубежное финансирование позволяет таким структурам оставаться на плаву", - подчеркнул Сергей Нарышкин.В то же время НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, заявил в ходе совещания директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает, альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии и ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы.Майдан на Украине, в ходе которого к власти пришли националистически настроенные силы, привел страну к распаду и обнищанию. При этом шансов вернуться к нормальной жизни у страны уже не осталось, заявил РИА Новости Крым генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - НарышкинСША загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана"НАТО отбросила все приличия - Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), снг, коллективный запад, политика, в мире, национализм, новости, безопасность