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Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – Нарышкин - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – Нарышкин
Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – Нарышкин - РИА Новости Крым, 26.11.2024
Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – Нарышкин
В США и Великобритании, а также в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, планируют воплотить в жизнь "украинский сценарий" в ряде стран СНГ. В планах Запада с помощью... РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T13:12
2024-11-26T13:12
сергей нарышкин
служба внешней разведки (свр)
снг
коллективный запад
политика
в мире
национализм
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В США и Великобритании, а также в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, планируют воплотить в жизнь "украинский сценарий" в ряде стран СНГ. В планах Запада с помощью националистов принудить государства к интеграции. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности стран СНГ в Москве.Как проинформировал директор СВР, в Евразии действует целая сеть информационно-аналитических платформ и ресурсов, которые продвигают прозападную повестку и одновременно разжигают антироссийские и антикитайские настроения. Эти ресурсы пользуются материальной поддержкой иностранных фондов."Какой бы анахроничной она не выглядела, щедрое зарубежное финансирование позволяет таким структурам оставаться на плаву", - подчеркнул Сергей Нарышкин.В то же время НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, заявил в ходе совещания директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает, альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии и ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы.Майдан на Украине, в ходе которого к власти пришли националистически настроенные силы, привел страну к распаду и обнищанию. При этом шансов вернуться к нормальной жизни у страны уже не осталось, заявил РИА Новости Крым генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая ядерная доктрина РФ исключает победу над ней на поле боя - НарышкинСША загнали Грузию в угол – прогноз по итогам выборов и "майдана"НАТО отбросила все приличия - Лавров
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сергей нарышкин, служба внешней разведки (свр), снг, коллективный запад, политика, в мире, национализм, новости, безопасность
Запад готовит для стран СНГ судьбу Украины – Нарышкин

Запад готовит в странах СНГ "украинский сценарий" с участием националистов – Нарышкин

13:12 26.11.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя - РИА Новости Крым. В США и Великобритании, а также в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, планируют воплотить в жизнь "украинский сценарий" в ряде стран СНГ. В планах Запада с помощью националистов принудить государства к интеграции. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности стран СНГ в Москве.
"Имеется в виду разжигание под предлогом укрепления национальной идентичности узкого местечкового национализма и подталкивание к интеграции с Западом. Поступают сведения об устойчивых контактах американских и европейских спецслужб с националистическими партиями и движениями на пространстве СНГ", - цитирует Нарышкина РИА Новости.
Как проинформировал директор СВР, в Евразии действует целая сеть информационно-аналитических платформ и ресурсов, которые продвигают прозападную повестку и одновременно разжигают антироссийские и антикитайские настроения. Эти ресурсы пользуются материальной поддержкой иностранных фондов.
"Какой бы анахроничной она не выглядела, щедрое зарубежное финансирование позволяет таким структурам оставаться на плаву", - подчеркнул Сергей Нарышкин.
В то же время НАТО стремится расширить боевые возможности в Черном море и получить доступ к Каспию, заявил в ходе совещания директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, военная угроза со стороны НАТО неуклонно возрастает, альянс закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии и ускоренными темпами внедряется в Арктический и Балтийский регионы.
Майдан на Украине, в ходе которого к власти пришли националистически настроенные силы, привел страну к распаду и обнищанию. При этом шансов вернуться к нормальной жизни у страны уже не осталось, заявил РИА Новости Крым генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
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Сергей НарышкинСлужба внешней разведки (СВР)СНГКоллективный ЗападПолитикаВ миреНационализмНовостиБезопасность
 
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