https://crimea.ria.ru/20241126/mayak-russkogo-mira-poyavitsya-v-sevastopole-1142141799.html

"Маяк русского мира" появится в Севастополе

"Маяк русского мира" появится в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.11.2024

"Маяк русского мира" появится в Севастополе

В Севастополе установят стелу "Маяк русского мира". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Союза архитекторов России Алексея Комова. РИА Новости Крым, 26.11.2024

2024-11-26T14:15

2024-11-26T14:15

2024-11-26T14:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе установят стелу "Маяк русского мира". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Союза архитекторов России Алексея Комова.По его словам, в планах разместить подобные маяки в городах новых регионов России. Первая стела уже появилась в молодежном образовательном центре "Маяк" в Бердянске Запорожской области.Один из авторов проекта "Маяки русского мира" Юрий Белоусов назвал стелы символом новой эпохи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 160 памятников в Крыму требуют ремонта – ГоссоветСтуденты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесахВ Севастополе реставрируют мемориал Героическим защитникам: что сделано

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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