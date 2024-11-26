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"Маяк русского мира" появится в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.11.2024
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"Маяк русского мира" появится в Севастополе
"Маяк русского мира" появится в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.11.2024
"Маяк русского мира" появится в Севастополе
В Севастополе установят стелу "Маяк русского мира". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Союза архитекторов России Алексея Комова. РИА Новости Крым, 26.11.2024
2024-11-26T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе установят стелу "Маяк русского мира". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Союза архитекторов России Алексея Комова.По его словам, в планах разместить подобные маяки в городах новых регионов России. Первая стела уже появилась в молодежном образовательном центре "Маяк" в Бердянске Запорожской области.Один из авторов проекта "Маяки русского мира" Юрий Белоусов назвал стелы символом новой эпохи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Около 160 памятников в Крыму требуют ремонта – ГоссоветСтуденты ремонтируют памятники крымским партизанам в горах и лесахВ Севастополе реставрируют мемориал Героическим защитникам: что сделано
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севастополь, памятники, памятники крыма, общество, новости крыма, крым
"Маяк русского мира" появится в Севастополе

В Севастополе на мысе Хрустальный установят стелу "Маяк русского мира"

14:15 26.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе установят стелу "Маяк русского мира". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Союза архитекторов России Алексея Комова.
"Стела "Маяка русского мира" – макет "Потемкинского маяка" – будет установлена в "Русском музее" на территории президентского культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальном в Севастополе", - рассказал Комов.
По его словам, в планах разместить подобные маяки в городах новых регионов России. Первая стела уже появилась в молодежном образовательном центре "Маяк" в Бердянске Запорожской области.
Один из авторов проекта "Маяки русского мира" Юрий Белоусов назвал стелы символом новой эпохи.
"Свет "Маяка русского мира" олицетворяет многообразие русской культуры, науки, истории, которая обращена в будущее, подобные маяки, по нашему мнению, должны появиться по всей России", — сказал он.
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