https://crimea.ria.ru/20250405/krymchan-predupredili-o-novoy-skheme-obmana-lzhesotrudnikami-tsb-1145418313.html
Крымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБ
Крымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБ - РИА Новости Крым, 05.04.2025
Крымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБ
Жителей Крыма предупреждают о новой схеме обмана, в которой злоумышленники выдают себя за сотрудников Банка России и предлагают закрыть несуществующий... РИА Новости Крым, 05.04.2025
2025-04-05T13:54
2025-04-05T13:54
2025-04-05T13:54
банк россии
мошенничество
александр бобриков
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Жителей Крыма предупреждают о новой схеме обмана, в которой злоумышленники выдают себя за сотрудников Банка России и предлагают закрыть несуществующий "международный счет". Об этом РИА Новости Крым рассказал эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Александр Бобриков. По словам представителя ЦБ, мошенники направляют потенциальной жертве электронное письмо с логотипом регулятора, в котором указывают фамилию, имя и отчество человека. Чтобы технически реализовать эту схему, мошенники предлагают сделать несколько шагов, уточнил специалист. Для получения более подробной инструкции потенциальной жертве предлагают ответить на письмо или связаться с его отправителями через мессенджеры. В некоторых письмах прилагается фишинговая ссылка на сайт. Перейдя по ней, человек должен будет ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия своего мифического "международного счета". Мошенники при этом заявляют потенциальной жертве, что отказ от закрытия счета грозит значительным штрафом, арестом имущества или принудительным взысканием с зарплаты. По словам эксперта, чтобы обезопасить свои счета, на такие письма следует не реагировать: не переходить по ссылкам в сообщении, не предоставлять личную и финансовую информацию. По возможности стоит установить антивирусную программу на свои устройства и регулярно ее обновлять. Представитель ЦБ также напомнил, что настоящие сотрудники Банка России не звонят людям и не направляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения и не предлагают совершить какие-либо операции со счетом. При возникновении любых сомнений стоит самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, указанному на сайте банка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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банк россии, мошенничество, александр бобриков, крым, общество, видео, видео
Крымчан предупредили о новой схеме обмана лжесотрудниками ЦБ
Лжесотрудники ЦБ стали предлагать людям закрыть мифический "международный счет"
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым.
Жителей Крыма предупреждают о новой схеме обмана, в которой злоумышленники выдают себя за сотрудников Банка России и предлагают закрыть несуществующий "международный счет". Об этом РИА Новости Крым
рассказал эксперт Отделения Банка России по Республике Крым Александр Бобриков.
По словам представителя ЦБ, мошенники направляют потенциальной жертве электронное письмо с логотипом регулятора, в котором указывают фамилию, имя и отчество человека.
"В письме злоумышленники сообщают, что у человека якобы есть действующая учетная запись в европейской финансовой организации. Они требуют закрыть "международный счет" с крупной суммой денег и предлагают вывести их с сохранением процентного дохода. Аферисты утверждают, что для этого нужно задействовать свой российский банковский счет, на котором больше всего денег ", - рассказал Бобриков.
Чтобы технически реализовать эту схему, мошенники предлагают сделать несколько шагов, уточнил специалист. Для получения более подробной инструкции потенциальной жертве предлагают ответить на письмо или связаться с его отправителями через мессенджеры. В некоторых письмах прилагается фишинговая ссылка на сайт. Перейдя по ней, человек должен будет ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации и закрытия своего мифического "международного счета".
Мошенники при этом заявляют потенциальной жертве, что отказ от закрытия счета грозит значительным штрафом, арестом имущества или принудительным взысканием с зарплаты.
"В дальнейшем злоумышленники могут использовать эти сведения для хищения денег или оформления кредитов и займов. Кроме того, ссылка может содержать вредоносное программное обеспечение, которое автоматически устанавливается на устройство пользователя и предоставляет мошенникам удаленный доступ к банковским приложениям", - разъяснил Бобриков.
По словам эксперта, чтобы обезопасить свои счета, на такие письма следует не реагировать: не переходить по ссылкам в сообщении, не предоставлять личную и финансовую информацию. По возможности стоит установить антивирусную программу на свои устройства и регулярно ее обновлять.
Представитель ЦБ также напомнил, что настоящие сотрудники Банка России не звонят людям и не направляют им копии каких-либо документов, не запрашивают персональные и банковские сведения и не предлагают совершить какие-либо операции со счетом.
При возникновении любых сомнений стоит самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, указанному на сайте банка.
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