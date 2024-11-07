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В Севастополе реставрируют мемориал Героическим защитникам: что сделано
В Севастополе реставрируют мемориал Героическим защитникам: что сделано - РИА Новости Крым, 07.11.2024
В Севастополе реставрируют мемориал Героическим защитникам: что сделано
Реставрационные работы на мемориале "Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах" на мысе Хрустальный почти завершены. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T17:34
2024-11-07T17:34
2024-11-07T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Реставрационные работы на мемориале "Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах" на мысе Хрустальный почти завершены. Об этом сообщил губернатор региона Михаила Развожаева."На мысе Хрустальный завершается реставрация мемориала Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах и благоустройство прилегающей территории. Специалисты полностью очистили внутреннее пространство скульптур, покрасили и обработали его антикоррозийными составами, провели работы по реставрации листов меди: их очистили от следов коррозии, заменили деформированные листы и покрыли специальным консервирующим составом", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.Губернатор напомнил, что реставрационные работы началась в феврале текущего года.По информации Развожаева, скульптурную композицию начали строить еще в 1981 году. Спустя пять лет из-за отсутствия финансирования процесс был приостановлен, а в 1990 году почти готовую композицию намеревались снести. В начале двухтысячных годов военные строители Черноморского флота достроили монумент.Реставраторы нанесли на скульптуры специальный состав, так что медная поверхность долго не будет терять цвет. Кроме того, специалисты отремонтировали железобетонные и металлические конструкции внутри и снаружи постамента скульптуры, очистили стены от деструктивной штукатурки, провели антикоррозийную обработку и полностью заменили облицовку, перечислил губернатор.В настоящее время на завершающем этапе находится благоустройство территории сквера, уточнил он.Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал, что в Севастополе приступили к капитальному ремонту в четырех домах-объектах культурного наследия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные многовековые дубы в Севастополе впервые обследуют и полечатВ Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатрКакие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 году
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севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, памятники севастополя, мемориал защитникам севастополя
В Севастополе реставрируют мемориал Героическим защитникам: что сделано
Реставрация мемориала Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах почти завершена
17:34 07.11.2024 (обновлено: 17:39 07.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Реставрационные работы на мемориале "Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах" на мысе Хрустальный почти завершены. Об этом сообщил губернатор региона Михаила Развожаева.
"На мысе Хрустальный завершается реставрация мемориала Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах и благоустройство прилегающей территории. Специалисты полностью очистили внутреннее пространство скульптур, покрасили и обработали его антикоррозийными составами, провели работы по реставрации листов меди: их очистили от следов коррозии, заменили деформированные листы и покрыли специальным консервирующим составом", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что реставрационные работы началась в феврале текущего года.
По информации Развожаева, скульптурную композицию начали строить еще в 1981 году. Спустя пять лет из-за отсутствия финансирования процесс был приостановлен, а в 1990 году почти готовую композицию намеревались снести. В начале двухтысячных годов военные строители Черноморского флота достроили монумент.
"С этого времени комплексные работы по сохранению "Солдата и матроса" не проводились, гранитный постамент пришел в аварийное состояние, его плитка отваливалась, пошли трещины. Сама скульптура состояла из уже окисленных листов меди из разных сплавов", - уточнил Развожаев.
Реставраторы нанесли на скульптуры специальный состав, так что медная поверхность долго не будет терять цвет. Кроме того, специалисты отремонтировали железобетонные и металлические конструкции внутри и снаружи постамента скульптуры, очистили стены от деструктивной штукатурки, провели антикоррозийную обработку и полностью заменили облицовку, перечислил губернатор.
В настоящее время на завершающем этапе находится благоустройство территории сквера, уточнил он.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщал
, что в Севастополе приступили к капитальному ремонту в четырех домах-объектах культурного наследия.
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