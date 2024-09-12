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В Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатр - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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В Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатр
В Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатр - РИА Новости Крым, 12.09.2024
В Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатр
В Балаклаве приступают к подготовительным работам для реставрации объекта культурного наследия – здания кинотеатра "Родина" на площади Назукина. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T14:59
2024-09-12T15:01
севастополь
балаклава
реконструкция в балаклаве
реставрация
благоустройство
культура
культурное наследие
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Балаклаве приступают к подготовительным работам для реставрации объекта культурного наследия – здания кинотеатра "Родина" на площади Назукина. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По его словам, заявление на выдачу разрешения на проведение противоаварийных работ подано в Севнаследие. Первый этап работ по сохранению исторического здания планируют завершить зимой 2025 года.За это время установят силовые леса для сохранения колонн и входной группы здания, вручную разберут разрушенный пол зрительного зала и соорудят временную кровлю, разобрав аварийные конструкции. В оконных и дверных проемах появятся защитные щиты и временные двери.Для безопасности жителей и гостей города вокруг установят новое ограждение, которое не будет препятствовать проходу по набережной, заверил Развожаев.Губернатор уточнил, что к работам на объекте привлечены специалисты компании "Тавр", сотрудники которой уже реставрируют Водолечебницу Гинали в Балаклаве.Кинотеатр строили в 1910 – 1914 годах в стиле раннего модерна, после войны он обрел название "Родина". В 1995 году объект был уже в аварийном состоянии и его закрыли. Почти треть века оно было заброшенным.Реставрацию кинотеатра "Родина" на набережной Назукина в Балаклаве анонсировали еще пять лет назад. Тогда в правительстве сообщили, что на объекте ведутся проектно-изыскательские работы, а непосредственно реставрационные начнут в 2020-м. Ремонтно-реставрационные работы объекта с приспособлением для современного использования включали в государственную программу "Развитие культуры и туризма Севастополя на 2017-2021 годы".В 2022 году, сообщалось, что зданию вернут старинный облик в рамках проведения масштабной реконструкции Балаклавы. Позже стало известно, что еще летом 2022 года комплекс строений кинотеатра "Родина", а также летняя площадка на Назукина были изъяты из оперативного управления "Севастополь кино" и переданы в "Проект развития Балаклавы". А летом 2023 года объект был продан частной компании "Порт Ламос". Она же в 2024-м приобрела другой объект культурного наследия в Балаклаве –"Охотничий домик князя Юсупова" на противоположной стороне Балаклавской бухты, на Таврической набережной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Балаклавскую бухту будут закрывать на ночьЯхтенная марина в Балаклаве - как идет строительствоЧто посетить туристам в Балаклаве – инфографика
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, балаклава, реконструкция в балаклаве, реставрация, благоустройство, культура, культурное наследие, новости крыма
В Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатр

Кинотеатр "Родина" в Балаклаве отреставрирует частный инвестор

14:59 12.09.2024 (обновлено: 15:01 12.09.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевКинотеатр "Родина" в Балаклаве
Кинотеатр Родина в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. В Балаклаве приступают к подготовительным работам для реставрации объекта культурного наследия – здания кинотеатра "Родина" на площади Назукина. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Реставрация кинотеатра обойдется в сотни миллионов рублей, но это будут не бюджетные, а частные средства нового собственника. Для нового владельца этот проект — социальный", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, заявление на выдачу разрешения на проведение противоаварийных работ подано в Севнаследие. Первый этап работ по сохранению исторического здания планируют завершить зимой 2025 года.
За это время установят силовые леса для сохранения колонн и входной группы здания, вручную разберут разрушенный пол зрительного зала и соорудят временную кровлю, разобрав аварийные конструкции. В оконных и дверных проемах появятся защитные щиты и временные двери.
© Telegram Михаил РазвожаевКинотеатр "Родина" в Балаклаве
Кинотеатр Родина в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
Кинотеатр "Родина" в Балаклаве
Для безопасности жителей и гостей города вокруг установят новое ограждение, которое не будет препятствовать проходу по набережной, заверил Развожаев.
"Здание будут приводить к историческому виду начала ХХ века. При этом "Родина" сохранит свое историческое назначение: после завершения реставрации здесь снова будут показывать кино", – отметил Развожаев.
Губернатор уточнил, что к работам на объекте привлечены специалисты компании "Тавр", сотрудники которой уже реставрируют Водолечебницу Гинали в Балаклаве.
Кинотеатр строили в 1910 – 1914 годах в стиле раннего модерна, после войны он обрел название "Родина". В 1995 году объект был уже в аварийном состоянии и его закрыли. Почти треть века оно было заброшенным.
© Telegram Михаил РазвожаевКинотеатр "Родина" в Балаклаве
Кинотеатр Родина в Балаклаве
© Telegram Михаил Развожаев
Кинотеатр "Родина" в Балаклаве
Реставрацию кинотеатра "Родина" на набережной Назукина в Балаклаве анонсировали еще пять лет назад. Тогда в правительстве сообщили, что на объекте ведутся проектно-изыскательские работы, а непосредственно реставрационные начнут в 2020-м. Ремонтно-реставрационные работы объекта с приспособлением для современного использования включали в государственную программу "Развитие культуры и туризма Севастополя на 2017-2021 годы".
В 2022 году, сообщалось, что зданию вернут старинный облик в рамках проведения масштабной реконструкции Балаклавы. Позже стало известно, что еще летом 2022 года комплекс строений кинотеатра "Родина", а также летняя площадка на Назукина были изъяты из оперативного управления "Севастополь кино" и переданы в "Проект развития Балаклавы". А летом 2023 года объект был продан частной компании "Порт Ламос". Она же в 2024-м приобрела другой объект культурного наследия в Балаклаве –"Охотничий домик князя Юсупова" на противоположной стороне Балаклавской бухты, на Таврической набережной.
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