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Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство
Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство
В Балаклавском районе Севастополя продолжается строительство яхтенной марины на 613 судов. Общая строительная готовность объекта составляет 25 %, сообщает... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T09:42
2024-06-20T10:22
крым
севастополь
балаклава
строительство яхтенной марины в балаклаве
новости крыма
морской транспорт
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя продолжается строительство яхтенной марины на 613 судов. Общая строительная готовность объекта составляет 25 %, сообщает пресс-служба Минстроя России. По его словам, там появятся велодорожки и дополнительные места отдыха. На данный момент специалисты выполняют работы по сооружению причалов, камер инженерных коммуникаций, устройству анкерных тяг, плит и свай променадов. Задействованы 200 специалистов и 36 единиц техники. Работы ведутся в соответствии с графиком, отметили в пресс-службе министерства.В целом в ходе работ в Балаклаве построят и реконструируют 1 941 метров причалов, создадут современную инфраструктуру обслуживания яхт в прибрежной зоне и благоустроят набережную.Кроме того, на прилегающих к границам яхтенной марины территориях предусмотрено создание рекреационного комплекса "Яхтенная деревня". На общей площади 200 га рядом с бухтой определены 63 участка для строительства гостиниц и рекреационных объектов, заключили в Минстрое РФ.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект яхтенной марины в Балаклаве: мнения за и противБалаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с моремЭкотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму
https://crimea.ria.ru/20231230/yakhtennaya-marina-v-balaklave-kogda-nachnut-raboty-naberezhnoy-nazukina-1133916947.html
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крым, севастополь, балаклава, строительство яхтенной марины в балаклаве, новости крыма, морской транспорт, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)
Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство

В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов

09:42 20.06.2024 (обновлено: 10:22 20.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБалаклавская бухта
Балаклавская бухта - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя продолжается строительство яхтенной марины на 613 судов. Общая строительная готовность объекта составляет 25 %, сообщает пресс-служба Минстроя России.

"Чтобы места для отдыха в Крыму становились более комфортными и удобными, мы проводим масштабные работы по реконструкции и строительству яхтенной марины в Балаклавской бухте, красота которой ежегодно привлекает большое число туристов. На стоянке судов количество мест будет больше, увеличится и улучшится причальная территория", - рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Вадим Васильев.

По его словам, там появятся велодорожки и дополнительные места отдыха. На данный момент специалисты выполняют работы по сооружению причалов, камер инженерных коммуникаций, устройству анкерных тяг, плит и свай променадов. Задействованы 200 специалистов и 36 единиц техники. Работы ведутся в соответствии с графиком, отметили в пресс-службе министерства.
В целом в ходе работ в Балаклаве построят и реконструируют 1 941 метров причалов, создадут современную инфраструктуру обслуживания яхт в прибрежной зоне и благоустроят набережную.
"По проекту планируется обустройство стоянки на 613 судов международного уровня размером от 6 до 75 метров, расчистка русла и оборудование технологических сооружений в русле реки Балаклавка. Предусмотрено строительство заправочных станций на воде, ливневой канализации и локальной очистной системы, а также причала для сбора отходов с яхт", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, на прилегающих к границам яхтенной марины территориях предусмотрено создание рекреационного комплекса "Яхтенная деревня". На общей площади 200 га рядом с бухтой определены 63 участка для строительства гостиниц и рекреационных объектов, заключили в Минстрое РФ.
Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.
© Минстрой РоссииВ Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
1 из 6
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
© Минстрой России
© Минстрой РоссииВ Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
2 из 6
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
© Минстрой России
© Минстрой РоссииВ Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
3 из 6
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
© Минстрой России
© Минстрой РоссииВ Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
4 из 6
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
© Минстрой России
© Минстрой РоссииВ Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
5 из 6
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
© Минстрой России
© Минстрой РоссииВ Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
6 из 6
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
© Минстрой России
1 из 6
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
© Минстрой России
2 из 6
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
© Минстрой России
3 из 6
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
© Минстрой России
4 из 6
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
© Минстрой России
5 из 6
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
© Минстрой России
6 из 6
В Балаклаве под Севастополем строят марину международного уровня на 613 судов
© Минстрой России
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