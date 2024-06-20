https://crimea.ria.ru/20240620/yakhtennaya-marina-v-balaklave---kak-idet-stroitelstvo-1138232153.html

Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство

Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Яхтенная марина в Балаклаве - как идет строительство

В Балаклавском районе Севастополя продолжается строительство яхтенной марины на 613 судов. Общая строительная готовность объекта составляет 25 %, сообщает... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T09:42

2024-06-20T09:42

2024-06-20T10:22

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строительство яхтенной марины в балаклаве

новости крыма

морской транспорт

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя продолжается строительство яхтенной марины на 613 судов. Общая строительная готовность объекта составляет 25 %, сообщает пресс-служба Минстроя России. По его словам, там появятся велодорожки и дополнительные места отдыха. На данный момент специалисты выполняют работы по сооружению причалов, камер инженерных коммуникаций, устройству анкерных тяг, плит и свай променадов. Задействованы 200 специалистов и 36 единиц техники. Работы ведутся в соответствии с графиком, отметили в пресс-службе министерства.В целом в ходе работ в Балаклаве построят и реконструируют 1 941 метров причалов, создадут современную инфраструктуру обслуживания яхт в прибрежной зоне и благоустроят набережную.Кроме того, на прилегающих к границам яхтенной марины территориях предусмотрено создание рекреационного комплекса "Яхтенная деревня". На общей площади 200 га рядом с бухтой определены 63 участка для строительства гостиниц и рекреационных объектов, заключили в Минстрое РФ.Яхтенная марина в Балаклаве строится в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя по поручению президента России Владимира Путина. Концепция предполагает создание стоянки, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства. Проектом предусмотрены реконструкция двух набережных – Таврической и Назукина, переоборудование пляжей, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек. Исполнителем госконтракта является ПАО "Мостотрест" – компания, участвовавшая в строительстве Крымского моста.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект яхтенной марины в Балаклаве: мнения за и противБалаклавская бухта и строительство марины: что будет здесь с моремЭкотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231230/yakhtennaya-marina-v-balaklave-kogda-nachnut-raboty-naberezhnoy-nazukina-1133916947.html

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крым, севастополь, балаклава, строительство яхтенной марины в балаклаве, новости крыма, морской транспорт, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства росссии (минстрой рф)