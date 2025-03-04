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8-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по Донбассу - РИА Новости Крым, 04.03.2025
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8-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по Донбассу
8-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по Донбассу - РИА Новости Крым, 04.03.2025
8-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по Донбассу
Три мирных жителя, в том числе 8-летний ребенок, ранены в Донбассе в результате ударов украинских войск. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T21:24
2025-03-04T21:25
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
горловка
обстрелы всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Три мирных жителя, в том числе 8-летний ребенок, ранены в Донбассе в результате ударов украинских войск. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, два домостроения полностью уничтожены, еще два жилых дома, линии электропередачи, газопровод, два частных автомобиля получили повреждения, уточнил Пушилин.В поселке Николаевка Тельмановского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил 32-летний мужчина.В Горловке повреждены два жилых дома, детский сад, газопровод, ЛЭП и котельная.Всего в течение дня ВСУ совершили более 10 вооруженных атак по региону с применением высокоточного вооружения, ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и ударными БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской областиНовые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому секторуДве девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки
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РИА Новости Крым
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ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, горловка, обстрелы всу, происшествия, новости
8-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по Донбассу

При атаке ВСУ по Донбассу высокоточным оружием ранены девочка и двое взрослых - Пушилин

21:24 04.03.2025 (обновлено: 21:25 04.03.2025)
 
© МЧС РоссииОбстрел Донецка ВСУ
Обстрел Донецка ВСУ
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Три мирных жителя, в том числе 8-летний ребенок, ранены в Донбассе в результате ударов украинских войск. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Вечером ВФУ атаковали дальнобойным высокоточным вооружением поселок Карло-Марксово в городском округе Енакиево. Ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 года рождения и женщина 1963 года рождения", - написал он в Telegram.

Кроме того, два домостроения полностью уничтожены, еще два жилых дома, линии электропередачи, газопровод, два частных автомобиля получили повреждения, уточнил Пушилин.
В поселке Николаевка Тельмановского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил 32-летний мужчина.
В Горловке повреждены два жилых дома, детский сад, газопровод, ЛЭП и котельная.
Всего в течение дня ВСУ совершили более 10 вооруженных атак по региону с применением высокоточного вооружения, ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и ударными БПЛА.
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Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинГорловкаОбстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
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