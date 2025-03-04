https://crimea.ria.ru/20250304/8-letnyaya-devochka-ranena-pri-atake-dalnoboynymi-raketami-vsu-po-donbassu-1144658529.html

8-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по Донбассу

8-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по Донбассу - РИА Новости Крым, 04.03.2025

8-летняя девочка ранена при атаке дальнобойными ракетами ВСУ по Донбассу

Три мирных жителя, в том числе 8-летний ребенок, ранены в Донбассе в результате ударов украинских войск. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T21:24

2025-03-04T21:24

2025-03-04T21:25

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Три мирных жителя, в том числе 8-летний ребенок, ранены в Донбассе в результате ударов украинских войск. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, два домостроения полностью уничтожены, еще два жилых дома, линии электропередачи, газопровод, два частных автомобиля получили повреждения, уточнил Пушилин.В поселке Николаевка Тельмановского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил 32-летний мужчина.В Горловке повреждены два жилых дома, детский сад, газопровод, ЛЭП и котельная.Всего в течение дня ВСУ совершили более 10 вооруженных атак по региону с применением высокоточного вооружения, ствольной артиллерии калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, и ударными БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки ATACMS обнаружили рядом с городом Сельцо Брянской областиНовые жертвы на Херсонщине из-за ударов ВСУ по жилому секторуДве девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки

донецкая народная республика (днр)

горловка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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