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"Скачки" цен на картофель: как в Крыму решают вопрос

"Скачки" цен на картофель: как в Крыму решают вопрос - РИА Новости Крым, 04.03.2025

"Скачки" цен на картофель: как в Крыму решают вопрос

Цены на картофель в Крыму, а также на ряд других социально значимых товаров, стабилизируются благодаря дополнительному соглашению правительства республики с... РИА Новости Крым, 04.03.2025

2025-03-04T21:46

2025-03-04T21:46

2025-03-04T21:46

радио "спутник в крыму"

крым

цены в крыму

картофель

овощи

торговые сети

торговля

анатолий гук

минпромполитики крыма

минсельхоз крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Цены на картофель в Крыму, а также на ряд других социально значимых товаров, стабилизируются благодаря дополнительному соглашению правительства республики с бизнесом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым Анатолий Гук.По его словам, в 2024 году производители в Крыму "понесли по овощам большие убытки", из-за чего товар растет в цене.Он отметил, что неурожай картофеля в этом году наблюдается не только в Крыму, но и в новых регионах РФ, и по всему федеральному округу."И на сегодняшний день картофель к нам в Крым везется из довольно отдаленных регионов России. Соответственно, это и цена логистики", – заметил Гук.Проблемой занимается и минпром, и минсельхоз республики, сказал он. Стабилизируют цены благодаря соглашению с производителями и крупными торговыми сетями региона."Все контролируем через налоговую службу, налажена работа с органами ФАС. И на сегодняшний день, кроме картофеля, роста цен мы не наблюдаем на остальную группу товаров. Бакалейная группа, мясо, молоко – там роста нет. Где-то на какую-то долю процента цена может подняться, но завтра она снизится", – сказал Гук.В конце февраля власти заключили дополнительное соглашение, согласно которому бизнес обязался не повышать торговую наценку на определенные продукты выше 5%. Это требование соблюдается неукоснительно, сказал Гук.Он отметил, что номенклатура социально значимых товаров, согласно новой договоренности с бизнесом, была расширена. В продовольственную группу вошли продукты детского питания, а также замороженные полуфабрикаты и консервация – чего не было ранее. В непродовольственной – бытовая химия и средства личной гигиены.Согласно требованиям соглашения, социальный товар всегда должен быть представлен на полках торговых сетей в Крыму, располагаться на видном месте и иметь отличительный ценник с преамбулой "социальная цена", подчеркнул Гук.По его словам, производителей социального товара из согласованного перечня выбирала каждая торговая сеть самостоятельно, и это "вполне достойные бренды, хорошие и надежные производители"."К данному соглашению присоединились, можно сказать, все торговые сети, которые есть в Республике Крым. Мы с ними проводили работу, были договоренности. Потому что у нас нет закона о регулировании цен, и мы не можем их заставить. Но в принципе данный перечень товаров у нас немаленький. В отдельных торговых сетях он составляет сегодня 82 позиции – в других субъектах РФ такого нет", – заключил Гук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли способ снизить цены на картошкуЧто показал мониторинг цен на продукты в КрымуЧто поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимой

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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