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"Скачки" цен на картофель: как в Крыму решают вопрос
"Скачки" цен на картофель: как в Крыму решают вопрос - РИА Новости Крым, 04.03.2025
"Скачки" цен на картофель: как в Крыму решают вопрос
Цены на картофель в Крыму, а также на ряд других социально значимых товаров, стабилизируются благодаря дополнительному соглашению правительства республики с... РИА Новости Крым, 04.03.2025
2025-03-04T21:46
2025-03-04T21:46
2025-03-04T21:46
радио "спутник в крыму"
крым
цены в крыму
картофель
овощи
торговые сети
торговля
анатолий гук
минпромполитики крыма
минсельхоз крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Цены на картофель в Крыму, а также на ряд других социально значимых товаров, стабилизируются благодаря дополнительному соглашению правительства республики с бизнесом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым Анатолий Гук.По его словам, в 2024 году производители в Крыму "понесли по овощам большие убытки", из-за чего товар растет в цене.Он отметил, что неурожай картофеля в этом году наблюдается не только в Крыму, но и в новых регионах РФ, и по всему федеральному округу."И на сегодняшний день картофель к нам в Крым везется из довольно отдаленных регионов России. Соответственно, это и цена логистики", – заметил Гук.Проблемой занимается и минпром, и минсельхоз республики, сказал он. Стабилизируют цены благодаря соглашению с производителями и крупными торговыми сетями региона."Все контролируем через налоговую службу, налажена работа с органами ФАС. И на сегодняшний день, кроме картофеля, роста цен мы не наблюдаем на остальную группу товаров. Бакалейная группа, мясо, молоко – там роста нет. Где-то на какую-то долю процента цена может подняться, но завтра она снизится", – сказал Гук.В конце февраля власти заключили дополнительное соглашение, согласно которому бизнес обязался не повышать торговую наценку на определенные продукты выше 5%. Это требование соблюдается неукоснительно, сказал Гук.Он отметил, что номенклатура социально значимых товаров, согласно новой договоренности с бизнесом, была расширена. В продовольственную группу вошли продукты детского питания, а также замороженные полуфабрикаты и консервация – чего не было ранее. В непродовольственной – бытовая химия и средства личной гигиены.Согласно требованиям соглашения, социальный товар всегда должен быть представлен на полках торговых сетей в Крыму, располагаться на видном месте и иметь отличительный ценник с преамбулой "социальная цена", подчеркнул Гук.По его словам, производителей социального товара из согласованного перечня выбирала каждая торговая сеть самостоятельно, и это "вполне достойные бренды, хорошие и надежные производители"."К данному соглашению присоединились, можно сказать, все торговые сети, которые есть в Республике Крым. Мы с ними проводили работу, были договоренности. Потому что у нас нет закона о регулировании цен, и мы не можем их заставить. Но в принципе данный перечень товаров у нас немаленький. В отдельных торговых сетях он составляет сегодня 82 позиции – в других субъектах РФ такого нет", – заключил Гук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли способ снизить цены на картошкуЧто показал мониторинг цен на продукты в КрымуЧто поможет стабилизировать цены в Крыму на местные овощи зимой
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, цены в крыму, картофель, овощи, торговые сети, торговля, анатолий гук, минпромполитики крыма, минсельхоз крыма, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым.
Цены на картофель в Крыму, а также на ряд других социально значимых товаров, стабилизируются благодаря дополнительному соглашению правительства республики с бизнесом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики Республики Крым Анатолий Гук.
По его словам, в 2024 году производители в Крыму "понесли по овощам большие убытки", из-за чего товар растет в цене.
"Оптово-отпускная цена и цена производителя может подниматься, учитывая ряд факторов, а это и топливо, и логистика, и опять же плохая урожайность. В последнее время наблюдаем повышение цен на картофель", – сказал Гук.
Он отметил, что неурожай картофеля в этом году наблюдается не только в Крыму, но и в новых регионах РФ, и по всему федеральному округу.
"И на сегодняшний день картофель к нам в Крым везется из довольно отдаленных регионов России. Соответственно, это и цена логистики", – заметил Гук.
Проблемой занимается и минпром, и минсельхоз республики, сказал он. Стабилизируют цены благодаря соглашению с производителями и крупными торговыми сетями региона.
"Все контролируем через налоговую службу, налажена работа с органами ФАС. И на сегодняшний день, кроме картофеля, роста цен мы не наблюдаем на остальную группу товаров. Бакалейная группа, мясо, молоко – там роста нет. Где-то на какую-то долю процента цена может подняться, но завтра она снизится", – сказал Гук.
В конце февраля власти заключили дополнительное соглашение
, согласно которому бизнес обязался не повышать торговую наценку на определенные продукты выше 5%. Это требование соблюдается неукоснительно, сказал Гук.
"И наш "социальный" картофель в торговых сетях – космической цены на него здесь нет, такой как 100 рублей за килограмм. И, в принципе, он достаточно нормального качества", – прокомментировал Гук.
Он отметил, что номенклатура социально значимых товаров, согласно новой договоренности с бизнесом, была расширена. В продовольственную группу вошли продукты детского питания, а также замороженные полуфабрикаты и консервация – чего не было ранее. В непродовольственной – бытовая химия и средства личной гигиены.
Согласно требованиям соглашения, социальный товар всегда должен быть представлен на полках торговых сетей в Крыму, располагаться на видном месте и иметь отличительный ценник с преамбулой "социальная цена", подчеркнул Гук.
По его словам, производителей социального товара из согласованного перечня выбирала каждая торговая сеть самостоятельно, и это "вполне достойные бренды, хорошие и надежные производители".
"К данному соглашению присоединились, можно сказать, все торговые сети, которые есть в Республике Крым. Мы с ними проводили работу, были договоренности. Потому что у нас нет закона о регулировании цен, и мы не можем их заставить. Но в принципе данный перечень товаров у нас немаленький. В отдельных торговых сетях он составляет сегодня 82 позиции – в других субъектах РФ такого нет", – заключил Гук.
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