https://crimea.ria.ru/20250114/chto-pokazal-monitoring-tsen-na-produkty-v-krymu-1143334143.html

Что показал мониторинг цен на продукты в Крыму

Что показал мониторинг цен на продукты в Крыму - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Что показал мониторинг цен на продукты в Крыму

За 2024 году в Крыму было зафиксировано более 60 фактов, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Все материалы переданы в Федеральную... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T21:16

2025-01-14T21:16

2025-01-14T21:16

анушаван агаджанян

радио "спутник в крыму"

минпромполитики крыма

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цены в крыму

контрафакт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За 2024 году в Крыму было зафиксировано более 60 фактов, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Все материалы переданы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.Мониторинг цен на продукцию в Крыму осуществляется министерством ежедневно, отметил он.По итогам такой работы в 2024 году минпром Крыма передал в ФАС более 60 материалов о нарушении антимонопольного законодательства, уточнил он.Оценивая деятельность ведомства в минувшем году, Агаджанян прокомментировал также работу по выявлению контрафакта в Крыму."На сегодняшний день, к сожалению, выявляются случаи контрафактной продукции. И очень важно выявлять их на стадии производства. Это действительно большая проблема в целом системы органов власти Российской Федерации, и борьба с этим – первоочередная задача Министерства промышленности и торговли Республики Крым ", – сказал министр.Он уверен, что самое эффективное в такой борьбе – внедрение эксперимента "Честный знак"."Сегодня система маркировки, которая создана в России, как бы ее ни критиковали некоторые производители, действительно демонстрирует эффект. Я считаю, что полный охват (продукции - ред.) "Честным знаком" действительно приведет к тому, что исключится контрафакт с прилавка… В ближайшей перспективе, конечно, рано об этом говорить. Но в долгосрочной – да", – подытожил глава профильного министерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на рыбу из-за ужесточения проверок Россельхознадзора Опасный бизнес: пенсионерка наладила торговлю контрафактом в Севастополе Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму

https://crimea.ria.ru/20241231/tseny-na-benzin-ai-95-v-krymu-snizitsya--s-15-yanvarya-1143038446.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анушаван агаджанян, минпромполитики крыма, новости крыма, крым, цены в крыму, контрафакт