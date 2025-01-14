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Что показал мониторинг цен на продукты в Крыму - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Что показал мониторинг цен на продукты в Крыму
Что показал мониторинг цен на продукты в Крыму - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Что показал мониторинг цен на продукты в Крыму
За 2024 году в Крыму было зафиксировано более 60 фактов, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Все материалы переданы в Федеральную... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T21:16
2025-01-14T21:16
анушаван агаджанян
радио "спутник в крыму"
минпромполитики крыма
новости крыма
крым
цены в крыму
контрафакт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За 2024 году в Крыму было зафиксировано более 60 фактов, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Все материалы переданы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.Мониторинг цен на продукцию в Крыму осуществляется министерством ежедневно, отметил он.По итогам такой работы в 2024 году минпром Крыма передал в ФАС более 60 материалов о нарушении антимонопольного законодательства, уточнил он.Оценивая деятельность ведомства в минувшем году, Агаджанян прокомментировал также работу по выявлению контрафакта в Крыму."На сегодняшний день, к сожалению, выявляются случаи контрафактной продукции. И очень важно выявлять их на стадии производства. Это действительно большая проблема в целом системы органов власти Российской Федерации, и борьба с этим – первоочередная задача Министерства промышленности и торговли Республики Крым ", – сказал министр.Он уверен, что самое эффективное в такой борьбе – внедрение эксперимента "Честный знак"."Сегодня система маркировки, которая создана в России, как бы ее ни критиковали некоторые производители, действительно демонстрирует эффект. Я считаю, что полный охват (продукции - ред.) "Честным знаком" действительно приведет к тому, что исключится контрафакт с прилавка… В ближайшей перспективе, конечно, рано об этом говорить. Но в долгосрочной – да", – подытожил глава профильного министерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ценами на рыбу из-за ужесточения проверок Россельхознадзора Опасный бизнес: пенсионерка наладила торговлю контрафактом в Севастополе Нелегальные сигареты почти на 2,5 миллиона рублей изъяли в Крыму
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анушаван агаджанян, минпромполитики крыма, новости крыма, крым, цены в крыму, контрафакт
Что показал мониторинг цен на продукты в Крыму

В Крыму выявлено 60 нарушений антимонопольного законодательства в 2024 году – минпром

21:16 14.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За 2024 году в Крыму было зафиксировано более 60 фактов, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства. Все материалы переданы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр промышленности и торговли РК Анушаван Агаджанян.
Мониторинг цен на продукцию в Крыму осуществляется министерством ежедневно, отметил он.
"Плюс мы совместно с Федеральной налоговой службой по Республике Крым и Федеральной антимонопольной службой с онлайн-касс считываем все те цены, которые есть сегодня в регионе. Выявляем факты занятия доминирующего положения на рынке", – сказал Агаджанян.
По итогам такой работы в 2024 году минпром Крыма передал в ФАС более 60 материалов о нарушении антимонопольного законодательства, уточнил он.
Оценивая деятельность ведомства в минувшем году, Агаджанян прокомментировал также работу по выявлению контрафакта в Крыму.
"На сегодняшний день, к сожалению, выявляются случаи контрафактной продукции. И очень важно выявлять их на стадии производства. Это действительно большая проблема в целом системы органов власти Российской Федерации, и борьба с этим – первоочередная задача Министерства промышленности и торговли Республики Крым ", – сказал министр.
Он уверен, что самое эффективное в такой борьбе – внедрение эксперимента "Честный знак".
"Сегодня система маркировки, которая создана в России, как бы ее ни критиковали некоторые производители, действительно демонстрирует эффект. Я считаю, что полный охват (продукции - ред.) "Честным знаком" действительно приведет к тому, что исключится контрафакт с прилавка… В ближайшей перспективе, конечно, рано об этом говорить. Но в долгосрочной – да", – подытожил глава профильного министерства.
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