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Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты
Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты
Власти Крыма и правительство России приступили к проектированию двух водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 14.01.2025
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сергей аксенов
крым
вода в крыму
водохранилища крыма
водоснабжение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма и правительство России приступили к проектированию двух водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.В октябре 2024 года Аксенов сообщил, что федеральный центр предварительно согласовал строительство двух новых водохранилищ на Южном берегу Крыма для обеспечения водой Ялты и Алушты на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров соответственно. Ориентировочная стоимость объектов составит около 22 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, крым, вода в крыму, водохранилища крыма, водоснабжение, владимир путин (политик), ялта, алушта
Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты

Для водоснабжения Ялты и Алушты построят два новых водохранилища – Аксенов

20:06 14.01.2025 (обновлено: 20:10 14.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоКрым с высоты птичьего полета
Крым с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма и правительство России приступили к проектированию двух водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.
"Вы поддержали вопрос строительства двух водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты. В национальных проектах есть деньги... Мы с правительством к проектированию уже приступили и в этом направлении действуем", – сказал глава республики в ходе доклада президенту.
В октябре 2024 года Аксенов сообщил, что федеральный центр предварительно согласовал строительство двух новых водохранилищ на Южном берегу Крыма для обеспечения водой Ялты и Алушты на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров соответственно. Ориентировочная стоимость объектов составит около 22 миллиардов рублей.
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Сергей АксеновКрымВода в КрымуВодохранилища КрымаВодоснабжениеВладимир Путин (политик)ЯлтаАлушта
 
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