https://crimea.ria.ru/20250114/nachalos-proektirovanie-dvukh-novykh-vodokhranilisch-dlya-yalty-i-alushty--1143350253.html

Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты

Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты

Власти Крыма и правительство России приступили к проектированию двух водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T20:06

2025-01-14T20:06

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сергей аксенов

крым

вода в крыму

водохранилища крыма

водоснабжение

владимир путин (политик)

ялта

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма и правительство России приступили к проектированию двух водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.В октябре 2024 года Аксенов сообщил, что федеральный центр предварительно согласовал строительство двух новых водохранилищ на Южном берегу Крыма для обеспечения водой Ялты и Алушты на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров соответственно. Ориентировочная стоимость объектов составит около 22 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, вода в крыму, водохранилища крыма, водоснабжение, владимир путин (политик), ялта, алушта