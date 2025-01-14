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Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты
Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты
Власти Крыма и правительство России приступили к проектированию двух водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T20:06
2025-01-14T20:06
2025-01-14T20:10
сергей аксенов
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вода в крыму
водохранилища крыма
водоснабжение
владимир путин (политик)
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Власти Крыма и правительство России приступили к проектированию двух водохранилищ для снабжения Ялты и Алушты. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.В октябре 2024 года Аксенов сообщил, что федеральный центр предварительно согласовал строительство двух новых водохранилищ на Южном берегу Крыма для обеспечения водой Ялты и Алушты на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров соответственно. Ориентировочная стоимость объектов составит около 22 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, крым, вода в крыму, водохранилища крыма, водоснабжение, владимир путин (политик), ялта, алушта
Началось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и Алушты
Для водоснабжения Ялты и Алушты построят два новых водохранилища – Аксенов
20:06 14.01.2025 (обновлено: 20:10 14.01.2025)