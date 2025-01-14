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Население Севастополя за 10 лет выросло на 43% - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Население Севастополя за 10 лет выросло на 43%
Население Севастополя за 10 лет выросло на 43% - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Население Севастополя за 10 лет выросло на 43%
Численность населения Севастополя за десять лет увеличилась на 43% и на данный момент составляет 561 тысячу человек. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T19:38
2025-01-14T19:43
михаил развожаев
новости
севастополь
владимир путин (политик)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Численность населения Севастополя за десять лет увеличилась на 43% и на данный момент составляет 561 тысячу человек. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.Кроме того, по словам Развожаева, валовый региональный продукт увеличился с 30 млрд рублей в 2014 году до 300 миллиардов по итогам 2024 года. Промышленное производство выросло в 2,5 раза, собственные доходы – в 4,5 раза.Частные инвестиции в основной капитал к концу 2024 года достигли 237 миллиардов рублей, что превышает плановые показатели на 37 миллиардов рублей, отметил губернатор.В рамках госпрограммы и нацпроектов за 10 лет Севастополь получил 153 миллиардов рублей. На эти средства построены 153 новых объекта: 119 в рамках госпрограммы и 34 в рамках нацпроектов, добавил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, новости, севастополь, владимир путин (политик), общество
Население Севастополя за 10 лет выросло на 43%

Численность населения Севастополя выросло на 43% с 2014 года – Развожаев

19:38 14.01.2025 (обновлено: 19:43 14.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Численность населения Севастополя за десять лет увеличилась на 43% и на данный момент составляет 561 тысячу человек. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.
"Сегодня в Севастополе проживают уже 561 тысяча человек, а в 2014 году было 340 тысяч человек. На 43% по сравнению с 2014 годом вырос город. Это благодаря тому, что качество жизни улучшается и люди принимают решение переехать в Севастополь", – сказал руководитель региона.
Кроме того, по словам Развожаева, валовый региональный продукт увеличился с 30 млрд рублей в 2014 году до 300 миллиардов по итогам 2024 года. Промышленное производство выросло в 2,5 раза, собственные доходы – в 4,5 раза.
Частные инвестиции в основной капитал к концу 2024 года достигли 237 миллиардов рублей, что превышает плановые показатели на 37 миллиардов рублей, отметил губернатор.
В рамках госпрограммы и нацпроектов за 10 лет Севастополь получил 153 миллиардов рублей. На эти средства построены 153 новых объекта: 119 в рамках госпрограммы и 34 в рамках нацпроектов, добавил Развожаев.
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Михаил РазвожаевНовостиСевастопольВладимир Путин (политик)Общество
 
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Заголовок открываемого материала
19:53Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя
19:45В Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев
19:38Население Севастополя за 10 лет выросло на 43%
19:24Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – Путин
19:17Крым за 10 лет посетили 20 миллионов туристов – Путин
19:15"Жду активных действий" – Путин о ликвидации ЧС в Керченском проливе
19:10В Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублей
19:07Валовый региональный продукт Крыма вырос в 4 раза за 10 лет – Путин
19:01Путин проводит совещание по вопросам развития Крыма и Севастополя
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