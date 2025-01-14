https://crimea.ria.ru/20250114/naselenie-sevastopolya-za-10-let-vyroslo-na-43--1143348798.html

Население Севастополя за 10 лет выросло на 43%

Население Севастополя за 10 лет выросло на 43% - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Население Севастополя за 10 лет выросло на 43%

Численность населения Севастополя за десять лет увеличилась на 43% и на данный момент составляет 561 тысячу человек. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T19:38

2025-01-14T19:38

2025-01-14T19:43

михаил развожаев

новости

севастополь

владимир путин (политик)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Численность населения Севастополя за десять лет увеличилась на 43% и на данный момент составляет 561 тысячу человек. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя под руководством президента РФ Владимира Путина.Кроме того, по словам Развожаева, валовый региональный продукт увеличился с 30 млрд рублей в 2014 году до 300 миллиардов по итогам 2024 года. Промышленное производство выросло в 2,5 раза, собственные доходы – в 4,5 раза.Частные инвестиции в основной капитал к концу 2024 года достигли 237 миллиардов рублей, что превышает плановые показатели на 37 миллиардов рублей, отметил губернатор.В рамках госпрограммы и нацпроектов за 10 лет Севастополь получил 153 миллиардов рублей. На эти средства построены 153 новых объекта: 119 в рамках госпрограммы и 34 в рамках нацпроектов, добавил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, новости, севастополь, владимир путин (политик), общество