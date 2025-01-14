https://crimea.ria.ru/20250114/letnee-ozdorovlenie-detey-komu-v-simferopole-polozheny-lgoty-1143330537.html

Летнее оздоровление детей: кому в Симферополе положены льготы

Летнее оздоровление детей: кому в Симферополе положены льготы - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Летнее оздоровление детей: кому в Симферополе положены льготы

В Симферополе начинают принимать заявки на летнее оздоровление льготных категорий детей. Об этом в социальной сети Вконтакте сообщает администрация города со... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T21:32

2025-01-14T21:32

2025-01-14T21:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Симферополе начинают принимать заявки на летнее оздоровление льготных категорий детей. Об этом в социальной сети Вконтакте сообщает администрация города со ссылкой на департамент образования.По информации департамента образования, к числу льготных категорий относятся дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, и дети с ограниченными возможностями здоровья.Также право на получение льгот на летнее оздоровление имеют дети жертв насилия, жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, пострадавших от последствий стихийных бедствий (в том числе Чернобыльской катастрофы), и дети, оказавшихся в экстремальных условиях.Кроме того, принимаются документы несовершеннолетних из семей беженцев и вынужденных переселенцев, малоимущих (малообеспеченных), многодетных и неполных семей.К льготны категориям относятся и дети, родители которых погибли от несчастного случая на производстве или при выполнении служебных обязанностей.Талантливые и одаренные, дети-отличники обучения, лидеры детских общественных организаций и ученического самоуправления, участники детских творческих коллективов и спортивных команд тоже подпадают под эту категорию.Принимаются и документы детей работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села, а также тех, кто находятся в трудной жизненной ситуации, и детей военнослужащих.Адрес: г. Симферополь, бульвар Франко, 25, каб. 123. Время приема: каждый вторник и четверг с 14-00 до 17-00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети попавших в плен бойцов будут получать ежемесячные выплаты - указМаломобильные граждане смогут уехать в Крым на поезде за полцены"Земский тренер" и льготы для спорта – новые поручения Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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