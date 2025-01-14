https://crimea.ria.ru/20250114/razvitie-kryma-i-sevastopolya-glavnye-zayavleniya-putina-1143351874.html

Развитие Крыма и Севастополя: главные заявления Путина

Развитие Крыма и Севастополя: главные заявления Путина - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Развитие Крыма и Севастополя: главные заявления Путина

Президент России Владимир Путин во вторник провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. В его рамках глава государства оценил... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T21:05

2025-01-14T21:05

2025-01-14T21:05

владимир путин (политик)

крым

севастополь

новости крыма

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143352110_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3280030935bbb970ece2dd27cd507600.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник провел совещание по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. В его рамках глава государства оценил текущую ситуацию в регионе и дал ряд поручений региональным властям.Главные заявления и поручения президента в рамках совещания, а также данные о развитии регионов – в материале РИА Новости Крым.Стратегические регионыРеспублика Крым и город Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, за время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились впечатляющих успехов по многим направлениям. Прежде всего, это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики.Экономика Крым и СевастополяПо словам президента, за 10 лет валовый региональный продукт двух регионов вырос в 8,7 раза. Доходы Крыма увеличились в пять раз, Севастополя – в 4,5 раза. По программе социально-экономического развития с 2015 года в регионы инвестировано 1,5 триллиона рублей с завершением ряда проектов в 2027 году – за три года в Крыму закончат строительство более 230 объектов на общую сумму 316 миллиардов федеральных рублей.Глава государства оценил эффективность свободной экономической зоны в Крыму, призвал руководителей регионов активно использовать возможности новых национальных проектов, которые будут запущены в 2025 году и строго контролировать целевое использование выделяемых средств.Также президент поддержал предложение вице-премьера Марата Хуснуллина о продлении государственной программы развития Крыма и Севастополя до 2030 года.Важные объекты в КрымуСреди важных объектов, построенных в рамках программы социально-экономического развития, президент выделил водовод к крымскому Южнобережью, трассу Симферополь – Евпатория и первый этап обхода Симферополя, объекты Новый Херсонес, Соборную Мечеть в Симферополе и другие. Также президент поручил продолжить работу по сохранению и дальнейшему благоустройству исторических и культурных памятников в Крыму, отметил важность развития туристической инфраструктуры и сообщил, что за 10 лет Крым посетили 20 миллионов туристов.По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, за 10 лет в Крыму завершена работа по реализации 722 мероприятий и объектов."Построены и отремонтированы сотни объектов здравоохранения, образования, почти 100 объектов культуры и культурного наследия, решены вопросы надежного водоснабжения региона. Построено 553 километра водоснабжения, обеспечено надежное энергообеспечение региона, идет увеличение мощностей по газу и энергетике, построены 1244 километров дорог", – перечислил вице-премьер.Хуснуллин также отметил надежную защищенность Крымского моста и выступил с инициативой проработать проект железнодорожной инфраструктуры, которая свяжет грузовым и пассажирским сообщением Крым и центральную часть РФ через новые регионы. Кроме того он призвал регионы ускорить работы по строительству очистных сооружений."Сегодня в работе находится 27 очистных сооружений, из них завершено восемь, в прошлом году – два. Сейчас ведутся работы по реконструкции и строительству 14 очистных сооружений. Еще пять объектов в Крыму находятся в стадии проектирования", – отметил он.Другие тезисы совещания- Инвесторы вложили в экономику Крыма 674 миллиардов рублей с 2021 года и этот показатель планируют довести до триллиона к концу 2026-го. В частности 1269 инвестпроектов реализуются в Крыму в рамках СЭЗ. Рост инвестиций идет в отраслях туризма, промышленности и сельского хозяйства.- В Крыму начались работы по проектированию двух водохранилищ в Ялте и Алуште. Строительство объектов предварительно оценивается в 22 миллиарда рублей.- Свыше 130 тысяч жителей Херсонской и Запорожской областей получили социальную помощь в Крыму, включая 36 тысяч жилищных сертификатов – жители города Херсон.- Крым и Севастополь, где сейчас вводится более 0,6 квадратных метров жилья на человека, имеют потенциал для увеличения этого показателя до 0,82 квадратных метров на человека.- В Севастополе в микрорайоне компактного проживания военнослужащих построили социальный кластер, включающий школы, детские сады и поликлинику.- Уровень промышленного производства в Севастополе за 10 лет вырос в 2,5 раза, индекс промышленного производства за 2024 год составил 117%.- Численность населения Севастополя за десять лет увеличилась на 43% и на данный момент составляет 561 тысячу человек.- Строительная готовность театра оперы и балета, который является одной из главных составляющих культурно-образовательного комплекса на мысе Хрустальный в Севастополе, составляет 55%.- В рамках совещания глава государства выразил благодарность волонтерам за их вклад в дело очищения берегов после разлива мазута из-за крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе. Он также подчеркнул , что ждет активных действий от созданной правительственной комиссии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), крым, севастополь, новости крыма, новости