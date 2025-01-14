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В Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублей
В Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 14.01.2025
В Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублей
316 миллиардов рублей предусмотрено на возведение объектов капитального строительства в Крыму в рамках госпрограммы развития Крыма и Севастополя. Об этом заявил РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T19:10
2025-01-14T19:10
2025-01-14T19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. 316 миллиардов рублей предусмотрено на возведение объектов капитального строительства в Крыму в рамках госпрограммы развития Крыма и Севастополя. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник в рамках совещания по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.Он подчеркнул, что серьезные средства, которые выделяются, требуют рачительного отношения, строго контроля за их целевым использованием. Также глава государства поручил главам регионов задействовать возможности новых национальных проектов, запускаемых с этого года.В этом году в Крыму реализуются 13 национальных проектов на общую сумму около 16 миллиардов рублей, сообщал ранее председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главные критерии оценки исполнения нацпроектовВ Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектовИсполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, крым, россия, севастополь, новости, господдержка, финансы
В Крым и Севастополь за три года вложат 316 миллиардов рублей
На госпрограмму развития Крыма и Севастополя предусмотрено 316 миллиардов рублей – Путин
19:10 14.01.2025 (обновлено: 19:35 14.01.2025)