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В Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектов

В Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектов - РИА Новости Крым, 01.11.2024

В Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектов

В этом году в Севастополе отремонтируют 23 объекта в рамках госпрограммы социально-экономического развития, сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T14:16

2024-11-01T14:16

2024-11-01T14:16

нацпроекты в россии

реализация нацпроектов в крыму

севастополь

михаил развожаев

городская среда

ремонт дорог

строительство

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе отремонтируют 23 объекта в рамках госпрограммы социально-экономического развития, сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи в Москве с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным."В 2024 году в рамках госпрограммы социально-экономического развития мы должны сдать 23 объекта. Работы завершены уже на девяти объектах. В высокой степени готовности и другие объекты", - сообщил Развожаев.По словам губернатора, с начала года в Севастополе введено 43,5 тысячи квадратных метров многоквартирных домов, это вдвое больше, чем в прошлом году. Он отметил, что в этом году выданы разрешения на строительство еще более 100 тысяч квадратных метров МКД.Кроме того, в ходе встречи Развожаев и Хуснуллин обсудили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Севастополе. По словам губернатора, в работы досрочно завершат в этом году.Губернатор отметил, что Севастополь участвует в национальном проекте "Безопасные качественные дороги" с 2019 года и с этого момента в городе уже отремонтировано более 670 объектов улично-дорожной сети."По традиции, уже провели контрактование объектов следующего года: это 52 ремонта дорог протяженностью 24 км и ремонт моста в Инкермане длиной 119 погонных метров", - добавил губернатор.Кроме того, Севастополь будет участвовать в новых нацпроектах с 2025 года, добавил Развожаев."Со следующего года будет запущен один из важнейших национальных проектов "Инфраструктура для жизни", в составе него планируется реализовывать 14 федеральных проектов. На их основании будут сформированы региональные проекты", - заключил губернатор.В Крыму в 2024 году благоустроят общественные территории на сумму свыше миллиарда рублей, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Средства на реализацию выделило правительство Москвы. Глава Крыма уточнил, что запланировано благоустройство 35-ти общественных территорий в 6 городах и 12 районах полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуЧто изменится в Детском парке Симферополя в следующем году

https://crimea.ria.ru/20241028/transportnaya-razvyazka-ogurets-v-sevastopole-postroena-na-tret-1141398129.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нацпроекты в россии, реализация нацпроектов в крыму, севастополь, михаил развожаев, городская среда, ремонт дорог, строительство, новости крыма