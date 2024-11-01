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В Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектов - РИА Новости Крым, 01.11.2024
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В Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектов
В Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектов - РИА Новости Крым, 01.11.2024
В Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектов
В этом году в Севастополе отремонтируют 23 объекта в рамках госпрограммы социально-экономического развития, сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T14:16
2024-11-01T14:16
нацпроекты в россии
реализация нацпроектов в крыму
севастополь
михаил развожаев
городская среда
ремонт дорог
строительство
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе отремонтируют 23 объекта в рамках госпрограммы социально-экономического развития, сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи в Москве с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным."В 2024 году в рамках госпрограммы социально-экономического развития мы должны сдать 23 объекта. Работы завершены уже на девяти объектах. В высокой степени готовности и другие объекты", - сообщил Развожаев.По словам губернатора, с начала года в Севастополе введено 43,5 тысячи квадратных метров многоквартирных домов, это вдвое больше, чем в прошлом году. Он отметил, что в этом году выданы разрешения на строительство еще более 100 тысяч квадратных метров МКД.Кроме того, в ходе встречи Развожаев и Хуснуллин обсудили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Севастополе. По словам губернатора, в работы досрочно завершат в этом году.Губернатор отметил, что Севастополь участвует в национальном проекте "Безопасные качественные дороги" с 2019 года и с этого момента в городе уже отремонтировано более 670 объектов улично-дорожной сети."По традиции, уже провели контрактование объектов следующего года: это 52 ремонта дорог протяженностью 24 км и ремонт моста в Инкермане длиной 119 погонных метров", - добавил губернатор.Кроме того, Севастополь будет участвовать в новых нацпроектах с 2025 года, добавил Развожаев."Со следующего года будет запущен один из важнейших национальных проектов "Инфраструктура для жизни", в составе него планируется реализовывать 14 федеральных проектов. На их основании будут сформированы региональные проекты", - заключил губернатор.В Крыму в 2024 году благоустроят общественные территории на сумму свыше миллиарда рублей, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Средства на реализацию выделило правительство Москвы. Глава Крыма уточнил, что запланировано благоустройство 35-ти общественных территорий в 6 городах и 12 районах полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам16 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в КрымуЧто изменится в Детском парке Симферополя в следующем году
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нацпроекты в россии, реализация нацпроектов в крыму, севастополь, михаил развожаев, городская среда, ремонт дорог, строительство, новости крыма
В Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектов

Развожаев: в Севастополе до конца года отремонтируют более 20 объектов

14:16 01.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. В этом году в Севастополе отремонтируют 23 объекта в рамках госпрограммы социально-экономического развития, сообщил губернатор города Михаил Развожаев по итогам встречи в Москве с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
"В 2024 году в рамках госпрограммы социально-экономического развития мы должны сдать 23 объекта. Работы завершены уже на девяти объектах. В высокой степени готовности и другие объекты", - сообщил Развожаев.
По словам губернатора, с начала года в Севастополе введено 43,5 тысячи квадратных метров многоквартирных домов, это вдвое больше, чем в прошлом году. Он отметил, что в этом году выданы разрешения на строительство еще более 100 тысяч квадратных метров МКД.
Кроме того, в ходе встречи Развожаев и Хуснуллин обсудили реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Севастополе. По словам губернатора, в работы досрочно завершат в этом году.

"В 2024 году протяженность 142 объектов, ремонтируемых в рамках нацпроекта, составила почти 60 километров. Кроме этого, в рамках нацпроекта в этом году мы завершили работы по ремонту трех искусственных сооружений: моста на подъезде к Любимовке, путепровода на автомобильной дороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (на подъезде к развязке на Фруктовое) и противообвальной галереи в Ласпи", - отметил Развожаев.

Губернатор отметил, что Севастополь участвует в национальном проекте "Безопасные качественные дороги" с 2019 года и с этого момента в городе уже отремонтировано более 670 объектов улично-дорожной сети.
"По традиции, уже провели контрактование объектов следующего года: это 52 ремонта дорог протяженностью 24 км и ремонт моста в Инкермане длиной 119 погонных метров", - добавил губернатор.
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Кроме того, Севастополь будет участвовать в новых нацпроектах с 2025 года, добавил Развожаев.
"Со следующего года будет запущен один из важнейших национальных проектов "Инфраструктура для жизни", в составе него планируется реализовывать 14 федеральных проектов. На их основании будут сформированы региональные проекты", - заключил губернатор.
В Крыму в 2024 году благоустроят общественные территории на сумму свыше миллиарда рублей, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Средства на реализацию выделило правительство Москвы. Глава Крыма уточнил, что запланировано благоустройство 35-ти общественных территорий в 6 городах и 12 районах полуострова.
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Нацпроекты в РоссииРеализация Нацпроектов в КрымуСевастопольМихаил РазвожаевГородская средаРемонт дорогСтроительствоНовости Крыма
 
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