https://crimea.ria.ru/20241030/v-krymu-blagoustroyat-obschestvennye-territorii-na-milliard-rubley-1141464691.html

В Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублей

В Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублей

Правительство Москвы в этом году направило на благоустройство общественных территорий Крыма свыше 636 миллионов рублей, еще 565 миллионов выделяют на эти цели... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T10:59

2024-10-30T10:59

2024-10-30T10:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Правительство Москвы в этом году направило на благоустройство общественных территорий Крыма свыше 636 миллионов рублей, еще 565 миллионов выделяют на эти цели по нацпроектам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Общий объем предусмотренных по соглашению средств - более 636 миллионов рублей, уточнил Аксенов. Красивые парки, ухоженные скверы, комфортные зоны отдыха - все это уже сделано или в процессе создания в Алуште, Армянске, Джанкое, Красноперекопске, Судаке и Ялте, а также в Бахчисарайском, Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Сакском, Симферопольском, Раздольненском и Черноморском районах."Кроме того, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на этот год предусмотрено благоустройство шести общественных территорий в пяти муниципалитетах. В их числе объекты в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Симферополе и Ялте", - добавил Аксенов и уточнил, что на эти цели в этом году предусмотрено свыше 565 миллионов рублей.В общей сложности до конца года планируется благоустроить 41 общественную территорию. Работы уже завершены на 32 объектах, еще на девяти они находятся на завершающей стадии, уточнил он.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов призвал выделять приоритетные виды работ при ремонте домов культуры и сельских клубов. Такое требование он озвучил в ходе расширенной коллегии министерства культуры Республики Крым. По мнению главы парламента республики Владимира Константинова, последние пять лет в Крыму произошли революционные изменения в плане обеспечения комфортной жизни в селах.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в Детском парке Симферополя в следующем годуОзеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садомКакие причалы отремонтируют в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, москва, сергей аксенов, сергей собянин, благоустройство, новости крыма