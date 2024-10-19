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Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом
Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом
Сосна, высаженная сотрудниками регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе, будет расти на радость гостям арт-кластера... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T19:36
2024-10-19T19:36
2024-10-19T19:37
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CУДАК, 19 окт – РИА новости Крым, Ольга Леонова. Сосна, высаженная сотрудниками регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе, будет расти на радость гостям арт-кластера "Таврида" в ранее пустынной бухте Капсель под Судаком. Это уже второе дерево в этой местности на счету подразделения. В прошлом году был миндаль.Озеленением пространства активно занимались гости "Зеленого фестиваля". Он прошел здесь во второй раз.Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым руководитель арт-кластера "Таврида" Ксения Артемьева, осень, по совету агрономов, самое подходящее время для посадок деревьев и кустарников. В этом году любой гость площадки мог выбрать себе саженец по вкусу – сосна или платан, барбарис или олеандр, можжевельник или кипарис. Или другое растение из обширного списка.По словам ведущего специалиста по озеленению и благоустройству арт-кластера "Таврида" Михаила Соловьева, за посадками прошлого года ухаживают 40 озеленителей. Теперь работы у них существенно прибавится. А ведь Капсельская бухта для озеленения местность непростая: постоянные ветра, зимой очень холодные, недостаток влаги и большое количество камней в почве вынуждают работников попотеть, чтобы растения здесь себя чувствовали хорошо. "В прошлом году у нас планировался так называемый отпад порядка 15% саженцев. В этих пределах это и произошло, мы вошли в показатели нормы", - рассказал он корреспонденту РИА Новости Крым.Вместе с крымчанами-гостями фестиваля, деревья сажали и знаменитости – поп-исполнители Клава Кока и Кирилл Скрипник и легенды уральского рока группа "Чайф".Помимо посадок деревьев гостям фестиваля было чем заняться. Днем можно было принять участие во множестве мастер-классов по рукоделию, в спортивных соревнованиях, побродить по ярмаркам мастеров и даров природы, попробовать угощение от шеф-поваров, да и просто полюбоваться прекрасными прибрежными пейзажами. Вечером же – послушать и поплясать на концерте под песни таких разных, но одинаково популярных исполнителей.Фишкой "Зеленого фестиваля" стал его символ – гусь-озеленусь Эдуард, который прогуливался среди посетителей и контролировал качество работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком богаПутин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в КрымуАдамовы деревья появятся в главном парке Симферополя
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7 495 645-6601
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крым, судак, таврида.арт, арт-кластер "таврида", экология, природа, новости крыма, видео, видео
Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом
"Зеленый фестиваль" арт-кластера "Таврида" прошел под Судаком во второй раз
19:36 19.10.2024 (обновлено: 19:37 19.10.2024) CУДАК, 19 окт – РИА новости Крым, Ольга Леонова.
Сосна, высаженная сотрудниками регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе, будет расти на радость гостям арт-кластера "Таврида" в ранее пустынной бухте Капсель под Судаком. Это уже второе дерево в этой местности на счету подразделения. В прошлом году был миндаль.
Озеленением пространства активно занимались гости "Зеленого фестиваля". Он прошел здесь во второй раз.
Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым руководитель арт-кластера "Таврида" Ксения Артемьева, осень, по совету агрономов, самое подходящее время для посадок деревьев и кустарников. В этом году любой гость площадки мог выбрать себе саженец по вкусу – сосна или платан, барбарис или олеандр, можжевельник или кипарис. Или другое растение из обширного списка.
"Более 2,5 тысяч саженцев высаживаем в этом сезоне с нашими гостями. Надеемся, что все они приживутся, это непростой процесс, очень кропотливый и трудоемкий. Будем прикладывать для этого все усилия. И надеюсь, что спустя год и, может быть, многие годы, местные, гости, туристы будут приходить на площадку арт-кластера "Таврида" и говорить – "это дерево, которое я посадил". Для нас это очень ценно", - сказала Ксения Артемьева.
По словам ведущего специалиста по озеленению и благоустройству арт-кластера "Таврида" Михаила Соловьева, за посадками прошлого года ухаживают 40 озеленителей. Теперь работы у них существенно прибавится.
А ведь Капсельская бухта для озеленения местность непростая: постоянные ветра, зимой очень холодные, недостаток влаги и большое количество камней в почве вынуждают работников попотеть, чтобы растения здесь себя чувствовали хорошо.
"В прошлом году у нас планировался так называемый отпад порядка 15% саженцев. В этих пределах это и произошло, мы вошли в показатели нормы", - рассказал он корреспонденту РИА Новости Крым.
Вместе с крымчанами-гостями фестиваля, деревья сажали и знаменитости – поп-исполнители Клава Кока и Кирилл Скрипник и легенды уральского рока группа "Чайф".
"Посмотрите фотографии Крыма 1935-1945 годов. Голые горы были. И что сейчас? Растут деревья, прекрасные сосновые боры. Я думаю, здесь будет то же самое", - уверен один из лидеров уральского рока Владимир Бегунов.
Помимо посадок деревьев гостям фестиваля было чем заняться. Днем можно было принять участие во множестве мастер-классов по рукоделию, в спортивных соревнованиях, побродить по ярмаркам мастеров и даров природы, попробовать угощение от шеф-поваров, да и просто полюбоваться прекрасными прибрежными пейзажами. Вечером же – послушать и поплясать на концерте под песни таких разных, но одинаково популярных исполнителей.
Фишкой "Зеленого фестиваля" стал его символ – гусь-озеленусь Эдуард, который прогуливался среди посетителей и контролировал качество работ.
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