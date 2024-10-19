https://crimea.ria.ru/20241019/ozelenit-pustynyu-kak-kapsel-pod-sudakom-stanovitsya-tsvetuschim-sadom-1141214378.html

Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом

Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Озеленить пустыню: как Капсель под Судаком становится цветущим садом

Сосна, высаженная сотрудниками регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе, будет расти на радость гостям арт-кластера... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T19:36

2024-10-19T19:36

2024-10-19T19:37

крым

судак

таврида.арт

арт-кластер "таврида"

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CУДАК, 19 окт – РИА новости Крым, Ольга Леонова. Сосна, высаженная сотрудниками регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе, будет расти на радость гостям арт-кластера "Таврида" в ранее пустынной бухте Капсель под Судаком. Это уже второе дерево в этой местности на счету подразделения. В прошлом году был миндаль.Озеленением пространства активно занимались гости "Зеленого фестиваля". Он прошел здесь во второй раз.Как рассказала корреспонденту РИА Новости Крым руководитель арт-кластера "Таврида" Ксения Артемьева, осень, по совету агрономов, самое подходящее время для посадок деревьев и кустарников. В этом году любой гость площадки мог выбрать себе саженец по вкусу – сосна или платан, барбарис или олеандр, можжевельник или кипарис. Или другое растение из обширного списка.По словам ведущего специалиста по озеленению и благоустройству арт-кластера "Таврида" Михаила Соловьева, за посадками прошлого года ухаживают 40 озеленителей. Теперь работы у них существенно прибавится. А ведь Капсельская бухта для озеленения местность непростая: постоянные ветра, зимой очень холодные, недостаток влаги и большое количество камней в почве вынуждают работников попотеть, чтобы растения здесь себя чувствовали хорошо. "В прошлом году у нас планировался так называемый отпад порядка 15% саженцев. В этих пределах это и произошло, мы вошли в показатели нормы", - рассказал он корреспонденту РИА Новости Крым.Вместе с крымчанами-гостями фестиваля, деревья сажали и знаменитости – поп-исполнители Клава Кока и Кирилл Скрипник и легенды уральского рока группа "Чайф".Помимо посадок деревьев гостям фестиваля было чем заняться. Днем можно было принять участие во множестве мастер-классов по рукоделию, в спортивных соревнованиях, побродить по ярмаркам мастеров и даров природы, попробовать угощение от шеф-поваров, да и просто полюбоваться прекрасными прибрежными пейзажами. Вечером же – послушать и поплясать на концерте под песни таких разных, но одинаково популярных исполнителей.Фишкой "Зеленого фестиваля" стал его символ – гусь-озеленусь Эдуард, который прогуливался среди посетителей и контролировал качество работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком богаПутин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в КрымуАдамовы деревья появятся в главном парке Симферополя

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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