https://crimea.ria.ru/20241019/lider-gruppy-chayf-shakhrin-nazval-krym-podarkom-boga-1141212468.html

Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком бога

Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком бога - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком бога

Сооснователь и вокалист российской рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин назвал Крым подарком бога и выразил уверенность, что полуостров ждет великолепное будущее... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T17:39

2024-10-19T17:39

2024-10-19T18:03

крым

судак

музыка

искусство

культура

природа

владимир шахрин

зеленый фестиваль

арт-кластер "таврида"

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сооснователь и вокалист российской рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин назвал Крым подарком бога и выразил уверенность, что полуостров ждет великолепное будущее. Об этом он рассказал журналистам в Судаке.На площадке арт-кластера "Таврида" в Судаке в субботу проходит второй по счету Зеленый фестиваль. Его цель – укрепить экосистему юго-восточной части полуострова. Участники фестиваля, среди которых в этом году "Чайф" и Клава Кока, высадили 2,5 тысячи саженцев деревьев и кустарников. Это сосны, акации, гибискусы, виноград и многие другие. Помимо этого, на площадке фестиваля проходит насыщенная культурно-развлекательная программа.Музыкант выразил уверенность, что Крым ждет "великолепное будущее"."Сейчас в Крыму сделана очень большая инфраструктурная работа: дороги электричество, вода, связь. И как только эти сложные времена закончатся, это все моментально расцветет. Просто крымчанам нужно собрать волю в кулак потерпеть – и все будет замечательно", - добавил фронтмен "Чайфа".Другой сооснователь группы, гитарист Владимир Бегунов – сам уроженец Крыма, он провел здесь детство и часто приезжает на полуостров. По словам музыканта, красивых и любимых мест в Крыму у него "миллион"."Здесь есть дикая природа, в большой России уже немного, где такое встретишь/ Еще бы балбесов поменьше, которые жгут костры в сосновых борах, вообще было бы отлично", - поделился своими впечатлениями Бегунов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Волшебство на контрастах: иностранные режиссеры о Крыме и РоссииСтойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о КрымеАктер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, музыка, искусство , культура, природа, владимир шахрин, зеленый фестиваль, арт-кластер "таврида", новости крыма