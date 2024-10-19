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Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком бога - РИА Новости Крым, 19.10.2024
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Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком бога
Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком бога - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком бога
Сооснователь и вокалист российской рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин назвал Крым подарком бога и выразил уверенность, что полуостров ждет великолепное будущее... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T17:39
2024-10-19T18:03
крым
судак
музыка
искусство
культура
природа
владимир шахрин
зеленый фестиваль
арт-кластер "таврида"
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сооснователь и вокалист российской рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин назвал Крым подарком бога и выразил уверенность, что полуостров ждет великолепное будущее. Об этом он рассказал журналистам в Судаке.На площадке арт-кластера "Таврида" в Судаке в субботу проходит второй по счету Зеленый фестиваль. Его цель – укрепить экосистему юго-восточной части полуострова. Участники фестиваля, среди которых в этом году "Чайф" и Клава Кока, высадили 2,5 тысячи саженцев деревьев и кустарников. Это сосны, акации, гибискусы, виноград и многие другие. Помимо этого, на площадке фестиваля проходит насыщенная культурно-развлекательная программа.Музыкант выразил уверенность, что Крым ждет "великолепное будущее"."Сейчас в Крыму сделана очень большая инфраструктурная работа: дороги электричество, вода, связь. И как только эти сложные времена закончатся, это все моментально расцветет. Просто крымчанам нужно собрать волю в кулак потерпеть – и все будет замечательно", - добавил фронтмен "Чайфа".Другой сооснователь группы, гитарист Владимир Бегунов – сам уроженец Крыма, он провел здесь детство и часто приезжает на полуостров. По словам музыканта, красивых и любимых мест в Крыму у него "миллион"."Здесь есть дикая природа, в большой России уже немного, где такое встретишь/ Еще бы балбесов поменьше, которые жгут костры в сосновых борах, вообще было бы отлично", - поделился своими впечатлениями Бегунов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Волшебство на контрастах: иностранные режиссеры о Крыме и РоссииСтойкие вопреки всему: лидер The Hatters поделился впечатлениями о КрымеАктер Сергей Никоненко: Крым для меня – родной дом
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крым, судак, музыка, искусство , культура, природа, владимир шахрин, зеленый фестиваль, арт-кластер "таврида", новости крыма
Лидер группы "Чайф" Шахрин назвал Крым подарком бога

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин назвал Крымский полуостров "подарком бога"

17:39 19.10.2024 (обновлено: 18:03 19.10.2024)
 
© РИА Новости КрымГруппа "Чайф" на Зеленом фестивале в Крыму
Группа Чайф на Зеленом фестивале в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Сооснователь и вокалист российской рок-группы "Чайф" Владимир Шахрин назвал Крым подарком бога и выразил уверенность, что полуостров ждет великолепное будущее. Об этом он рассказал журналистам в Судаке.
На площадке арт-кластера "Таврида" в Судаке в субботу проходит второй по счету Зеленый фестиваль. Его цель – укрепить экосистему юго-восточной части полуострова. Участники фестиваля, среди которых в этом году "Чайф" и Клава Кока, высадили 2,5 тысячи саженцев деревьев и кустарников. Это сосны, акации, гибискусы, виноград и многие другие. Помимо этого, на площадке фестиваля проходит насыщенная культурно-развлекательная программа.

"Что хотелось бы пожелать крымчанам и севастопольцам? Быть достойными жителями этого прекрасного места. На самом деле этот полуостров – какой-то подарок бога. И всем нам нужно помнить, что за то, чтобы Крым стал русской землей, пролито просто миллионы литров крови русских солдат за последние 200 с лишним лет", - сказал Шахрин.

Музыкант выразил уверенность, что Крым ждет "великолепное будущее".
"Сейчас в Крыму сделана очень большая инфраструктурная работа: дороги электричество, вода, связь. И как только эти сложные времена закончатся, это все моментально расцветет. Просто крымчанам нужно собрать волю в кулак потерпеть – и все будет замечательно", - добавил фронтмен "Чайфа".
Другой сооснователь группы, гитарист Владимир Бегунов – сам уроженец Крыма, он провел здесь детство и часто приезжает на полуостров. По словам музыканта, красивых и любимых мест в Крыму у него "миллион".
"Здесь есть дикая природа, в большой России уже немного, где такое встретишь/ Еще бы балбесов поменьше, которые жгут костры в сосновых борах, вообще было бы отлично", - поделился своими впечатлениями Бегунов.
© РИА Новости КрымГруппа "Чайф" на Зеленом фестивале в Крыму
Группа Чайф на Зеленом фестивале в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости Крым
Группа "Чайф" на Зеленом фестивале в Крыму
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КрымСудакМузыкаИскусствоКультураПриродаВладимир ШахринЗеленый фестивальАрт-кластер "Таврида"Новости Крыма
 
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