Волшебство на контрастах: иностранные режиссеры о Крыме и России
Режиссеры из Китая, Сенегала и Молдовы поделились впечатлениями о Крыме и России
© РИА Новости КрымНаграждение победителей IV Международного форума молодых кинематографистов
© РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Пьер из Сенегала, Вэн из Китая и Любовь из Молдовы очень разные, но в Севастополе их объединили сразу две вещи: Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" и способность схватывать налету новые впечатления о России. О них, а также о своих творческих планах, связанных с нашей страной и ее историей, гости поделились с РИА Новости Крым.
Многонациональный и добрый Крым
Вэн Юаньхэн, родом из китайского города Гуйян, в Крыму уже второй раз. Впервые он побывал здесь в прошлом году, когда тоже участвовал в Международном форуме молодых кинематографистов "Глобальные ценности". В тот раз молодой человек ничего не выиграл, а теперь стал лауреатом первой премии.
"Моя история - о молодом человеке, который уезжает в город, а его мама остается в деревне. Город дает много возможностей, в том числе заработать, тогда как деревня умирает. Вопрос, который я ставлю: если твоя мама заболеет, ты вернешься домой?" – рассказал Вэн о своей дипломной конкурсной работе "Моя мама превратилась в тигра".
Вопросы – это именно то, что рождает новые идеи для творчества, говорит он. И признается, что очень хочет по возможности побольше поспрашивать крымчан о том, как они живут здесь, то и дело слыша взрывы над головами.
© РИА Новости КрымВэн Юаньхэн (Китай) - участник IV Международного форума молодых кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе
© РИА Новости Крым
Вэн Юаньхэн (Китай) - участник IV Международного форума молодых кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе
"Я много читаю, но пока не было возможности поговорить с обычными людьми в Крыму. А я хотел бы больше узнать о том, как они живут тут, рядом с войной. Обычно простые люди боятся такого, но я не вижу страха, это потрясает. Крым такой многонациональный и добрый", – поделился Вэн.
Возможно, однажды ему придет идея снять фильм об этом. Но пока парень задумал картину о том, как СССР и Китай помогали друг другу в годы Второй мировой войны, в течение пяти лет японской агрессии.
"Следующий фильм я хочу снять о советских солдатах. О том, как Красная Армия очень много помогала армии Китая противостоять Японии. Это будет игровое кино, драма", – сказал Вэн.
Неизвестная земля и "родное" море
Автор картины, завоевавшей вторую премию конкурса – о женщине, борющейся с жестоким бытом, чтобы проявить себя как личность, – 21-летний Пьер Морис Лопи из Сенегала. В кинематографе он всего три года, но за это время успел поучаствовать в 36 международных фестивалях и конкурсах по всему миру – в Европе, Африке, Азии.
Из них в России – дважды. В Севастополе и вообще в Крыму Пьер впервые, ничего о нем не знает, но очень хочет узнать – "ведь так много интересного!".
"Я очень хотел бы посетить исторические места, походить по различным храмам, соборам, мне это нравится. Пока мы посетили только музей в Новом Херсонесе. У нас в Дакаре есть пляжи, и я умею плавать. И впервые здесь, в Севастополе, я купался в море – так хорошо!", – поделился Пьер.
© РИА Новости КрымПьер Морис Лопи (Сенегал) - участник IV Международного форума молодых кинематографистов "Глобальные ценности"
© РИА Новости Крым
Пьер Морис Лопи (Сенегал) - участник IV Международного форума молодых кинематографистов "Глобальные ценности"
Он также признался, что очень рад тому, как его принимают здесь, на пока неизвестной ему, но такой искренно гостеприимной земле:
"Все здесь прекрасно, дружно, весело. Я люблю людей, и вижу, что люди любят меня, и это здорово. Я благодарен за это Крыму, всей России, и российскому кинематографу. Я всех вас люблю!"
Здесь рай на земле
Для уроженки Молдовы Любови Табунщик Россия – родина по духу. После 20 лет в Кишиневе она уже шесть лет живет и учится в Москве с редкими наездами на родину. Бывала в Санкт-Петербурге и говорит, что "Питер – волшебный город, с которым Париж не идет ни в какое сравнение".
А вот в Севастополе она, как и многие участники форума, впервые. А вот в Крыму была раньше, и эти впечатления уже не забыть.
"Я обожаю Крым, это такие контрасты! Керчь, например, энергетически, по своей атмосфере какая-то грозная. А Симеиз – это, похоже, просто рай на земле", – сказала девушка.
Теперь на повестке – "досконально изучить Севастополь". Это вряд ли получится сейчас, но цель поставлена:
"К сожалению, мы здесь всего четыре дня. И я вот бегаю и стараюсь и у моря побыть, и город с такой огромной историей понять, почувствовать его, это так интересно".
© РИА Новости КрымЛюбовь Табунщик (Молдова) на церемонии открытия IV Международного форму молодых кинематографистов Глобальные ценности
© РИА Новости Крым
Любовь Табунщик (Молдова) на церемонии открытия IV Международного форму молодых кинематографистов Глобальные ценности
А еще теперь в планах – снять о фильм о Севастополе. А может, и о нем, и вообще о Крыме. И это будет не политическое кино.
"Политическое кино о Крыме я бы снимать не хотела, потому что не думаю, что имею на это права. Может быть, это будет историческая картина, например, 1920-й год, который я сейчас изучаю, величайшая эмиграция, это, конечно, очень большой объем материала. А если не историческое, то просто про крымчан. Про людей, про то, как здесь вообще все устроено. У меня нет сценария, но есть такая мечта", – сказала Любовь.
"Глобальные ценности" – второй для нее по счету конкурс. Фильм Любы "Молчок" – о ребенке в мире инфантильных взрослых – не взял ни одну из главных премий (третье место присудили картине "Кулак гетто", автор - Любира Сафина из Уганды). Тем не менее картина молдавской девушки с русской душой попала в число лучших по результатам отбора жюри и была показана в Севастополе в рамках программы форума.
© РИА Новости КрымПьер Морис Лопи из Сенегала (слева) и Любира Сафина из Уганды (справа) перед открытием IV Международного форума молодых кинематографистов
© РИА Новости Крым
Пьер Морис Лопи из Сенегала (слева) и Любира Сафина из Уганды (справа) перед открытием IV Международного форума молодых кинематографистов
Севастополь в четвертый раз становится местом проведения Международного форума молодых кинематографистов "Глобальные ценности", который проходит 26 – 29 сентября. Впервые он состоялся в 2021 году. В нынешнем форум объединил молодых режиссеров из 10 стран. Это Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова, Индия, Уганда, Иран, Сенегал.
В программе показа 13 короткометражек продолжительностью от 5 минут до получаса. Все фильмы посвящены самым злободневным проблемам современного мира: защита традиций и национальная идентичность, многополярный мир и антиглобализм, профессиональный долг и патриотизм, традиционные семейные ценности.
По словам гендиректора компании-организатора форума, режиссера и продюсера Федора Попова, "это не просто кино – это в жизни так".
Все иностранные картины продублированы и дополнены титрами. Их показ бесплатный и проходит на двух локациях – в театре им. А.В. Луначарского и к/т "Россия".
В прошлом году участие в кинофоруме принимали также десять стран, среди которых Греция и Иран. Бессменными организаторами форума является продюсерский центр "ВГИК-Дебют" при поддержке института развития "Иннопрактика".
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