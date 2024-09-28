https://crimea.ria.ru/20240928/volshebstvo-na-kontrastakh-inostrannye-rezhissery-o-kryme-i-rossii-1140692975.html

Волшебство на контрастах: иностранные режиссеры о Крыме и России

Волшебство на контрастах: иностранные режиссеры о Крыме и России - РИА Новости Крым, 28.09.2024

Волшебство на контрастах: иностранные режиссеры о Крыме и России

Пьер из Сенегала, Вэн из Китая и Любовь из Молдовы очень разные, но в Севастополе их объединили сразу две вещи: Международный форум молодых кинематографистов... РИА Новости Крым, 28.09.2024

2024-09-28T07:01

2024-09-28T07:01

2024-09-28T07:01

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Пьер из Сенегала, Вэн из Китая и Любовь из Молдовы очень разные, но в Севастополе их объединили сразу две вещи: Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" и способность схватывать налету новые впечатления о России. О них, а также о своих творческих планах, связанных с нашей страной и ее историей, гости поделились с РИА Новости Крым.Многонациональный и добрый КрымВэн Юаньхэн, родом из китайского города Гуйян, в Крыму уже второй раз. Впервые он побывал здесь в прошлом году, когда тоже участвовал в Международном форуме молодых кинематографистов "Глобальные ценности". В тот раз молодой человек ничего не выиграл, а теперь стал лауреатом первой премии.Вопросы – это именно то, что рождает новые идеи для творчества, говорит он. И признается, что очень хочет по возможности побольше поспрашивать крымчан о том, как они живут здесь, то и дело слыша взрывы над головами.Возможно, однажды ему придет идея снять фильм об этом. Но пока парень задумал картину о том, как СССР и Китай помогали друг другу в годы Второй мировой войны, в течение пяти лет японской агрессии."Следующий фильм я хочу снять о советских солдатах. О том, как Красная Армия очень много помогала армии Китая противостоять Японии. Это будет игровое кино, драма", – сказал Вэн.Неизвестная земля и "родное" мореАвтор картины, завоевавшей вторую премию конкурса – о женщине, борющейся с жестоким бытом, чтобы проявить себя как личность, – 21-летний Пьер Морис Лопи из Сенегала. В кинематографе он всего три года, но за это время успел поучаствовать в 36 международных фестивалях и конкурсах по всему миру – в Европе, Африке, Азии.Из них в России – дважды. В Севастополе и вообще в Крыму Пьер впервые, ничего о нем не знает, но очень хочет узнать – "ведь так много интересного!".Он также признался, что очень рад тому, как его принимают здесь, на пока неизвестной ему, но такой искренно гостеприимной земле:Здесь рай на землеДля уроженки Молдовы Любови Табунщик Россия – родина по духу. После 20 лет в Кишиневе она уже шесть лет живет и учится в Москве с редкими наездами на родину. Бывала в Санкт-Петербурге и говорит, что "Питер – волшебный город, с которым Париж не идет ни в какое сравнение".А вот в Севастополе она, как и многие участники форума, впервые. А вот в Крыму была раньше, и эти впечатления уже не забыть.Теперь на повестке – "досконально изучить Севастополь". Это вряд ли получится сейчас, но цель поставлена:"К сожалению, мы здесь всего четыре дня. И я вот бегаю и стараюсь и у моря побыть, и город с такой огромной историей понять, почувствовать его, это так интересно".А еще теперь в планах – снять о фильм о Севастополе. А может, и о нем, и вообще о Крыме. И это будет не политическое кино."Политическое кино о Крыме я бы снимать не хотела, потому что не думаю, что имею на это права. Может быть, это будет историческая картина, например, 1920-й год, который я сейчас изучаю, величайшая эмиграция, это, конечно, очень большой объем материала. А если не историческое, то просто про крымчан. Про людей, про то, как здесь вообще все устроено. У меня нет сценария, но есть такая мечта", – сказала Любовь."Глобальные ценности" – второй для нее по счету конкурс. Фильм Любы "Молчок" – о ребенке в мире инфантильных взрослых – не взял ни одну из главных премий (третье место присудили картине "Кулак гетто", автор - Любира Сафина из Уганды). Тем не менее картина молдавской девушки с русской душой попала в число лучших по результатам отбора жюри и была показана в Севастополе в рамках программы форума.Севастополь в четвертый раз становится местом проведения Международного форума молодых кинематографистов "Глобальные ценности", который проходит 26 – 29 сентября. Впервые он состоялся в 2021 году. В нынешнем форум объединил молодых режиссеров из 10 стран. Это Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова, Индия, Уганда, Иран, Сенегал.В программе показа 13 короткометражек продолжительностью от 5 минут до получаса. Все фильмы посвящены самым злободневным проблемам современного мира: защита традиций и национальная идентичность, многополярный мир и антиглобализм, профессиональный долг и патриотизм, традиционные семейные ценности.По словам гендиректора компании-организатора форума, режиссера и продюсера Федора Попова, "это не просто кино – это в жизни так".Все иностранные картины продублированы и дополнены титрами. Их показ бесплатный и проходит на двух локациях – в театре им. А.В. Луначарского и к/т "Россия".В прошлом году участие в кинофоруме принимали также десять стран, среди которых Греция и Иран. Бессменными организаторами форума является продюсерский центр "ВГИК-Дебют" при поддержке института развития "Иннопрактика".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в России снимут "своего Гарри Поттера" – режиссер В театрах Крыма нехватка молодежи: как талантам помогают попасть во ВГИК

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2024

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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