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В театрах Крыма нехватка молодежи: как талантам помогают попасть во ВГИК
В театрах Крыма нехватка молодежи: как талантам помогают попасть во ВГИК - РИА Новости Крым, 30.05.2024
В театрах Крыма нехватка молодежи: как талантам помогают попасть во ВГИК
В театрах Крыма не хватает молодых актеров. Что делается, чтобы изменить эту ситуацию, обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T16:41
2024-05-30T16:41
2024-05-30T16:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В театрах Крыма не хватает молодых актеров. Что делается, чтобы изменить эту ситуацию, обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, трех выпускников ждут в ТЮЗе в Евпатории, шесть молодых актеров должны прийти в Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького в Симферополе.Возможность обучения во ВГИКе талантливые ребята из Крыма получили благодаря подписанному пять лет назад соглашению между главой республики Сергеем Аксеновым и ректором московского вуза Владимиром Малышевым.Замминистра культуры уточнил, что обучение крымских детей финансировалось из бюджета. И сегодня ведутся переговоры о продолжении этой традиции, поскольку это один из способов восполнения нехватки молодых кадров в крымских театрах. Кроме того, по словам Терещенко, Музыкальный театр сотрудничает с местными образовательными учреждениям. Во время обучения студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма, а также Музыкального училища проходят в театре производственную и творческую практику. На определенных условиях они выступают и в составе оркестра, хора, балета, играют небольшие партии в спектаклях.Главный режиссер Государственного академического музыкального театра РК Владимир Косов также отметил, что молодые специалисты требуются всегда, потому что среди них самая большая текучка. По его словам, некоторые из начинающих актеров видят только сцену, блеск, а потом сталкиваются с театральным бытом, репетициями.Гости пресс-центра РИА Новости Крым также отметили, что многие актеры крымских театров вышли из театров в школах. В Крыму сейчас порядка 589 школьных театров. В этом году впервые среди них проводился фестиваль "Крымские грифончики".По словам организаторов, главная задача фестиваля – ввести детей в мир настоящего профессионального театра.Из 150 спектаклей выбрали 25 лучших. Награждение по номинациям, среди которых "лучшая главная роль", "лучшая роль второго плана", "лучшая сценография", "лучшие костюмы", "лучшее вокальное исполнение", пройдет в Международный день защиты детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестивальКинофорум "Золотой витязь" вернется в Севастополь с фильмами об СВОПутин: фестиваль "Дорога на Ялту" служит сбережению культурного наследия
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крым, театр, крымский академический русский драматический театр им. м. горького, крымский академический театр кукол, государственный академический музыкальный театр крыма, общество, культура, новости крыма
В театрах Крыма нехватка молодежи: как талантам помогают попасть во ВГИК
10 студентов из Крыма и Севастополя после окончания ВГИКа вернутся в местные театры
16:41 30.05.2024 (обновлено: 16:54 30.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. В театрах Крыма не хватает молодых актеров. Что делается, чтобы изменить эту ситуацию, обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым.
"10 талантливых детей: один из Севастополя и девять из Республики Крым, - после трехтурного отбора поступили во ВГИК. В этом году они уже заканчивают обучение. Их ждут наши театры", - рассказал заместитель министра культуры РК Андрей Терещенко.
По его словам, трех выпускников ждут в ТЮЗе в Евпатории, шесть молодых актеров должны прийти в Крымский академический русский драматический театр имени М. Горького в Симферополе.
Возможность обучения во ВГИКе талантливые ребята из Крыма получили благодаря подписанному пять лет назад соглашению между главой республики Сергеем Аксеновым и ректором московского вуза Владимиром Малышевым.
Замминистра культуры уточнил, что обучение крымских детей финансировалось из бюджета. И сегодня ведутся переговоры о продолжении этой традиции, поскольку это один из способов восполнения нехватки молодых кадров в крымских театрах.
Кроме того, по словам Терещенко, Музыкальный театр сотрудничает с местными образовательными учреждениям. Во время обучения студенты Крымского университета культуры, искусств и туризма, а также Музыкального училища проходят в театре производственную и творческую практику. На определенных условиях они выступают и в составе оркестра, хора, балета, играют небольшие партии в спектаклях.
Главный режиссер Государственного академического музыкального театра РК Владимир Косов также отметил, что молодые специалисты требуются всегда, потому что среди них самая большая текучка. По его словам, некоторые из начинающих актеров видят только сцену, блеск, а потом сталкиваются с театральным бытом, репетициями.
"Вся жизнь на колесах, вся жизнь в репетициях, вся жизнь в труде. Театр – это не работа, это образ жизни. Человек либо им живет, либо нет", - подчеркнул Владимир Косов.
Гости пресс-центра РИА Новости Крым также отметили, что многие актеры крымских театров вышли из театров в школах. В Крыму сейчас порядка 589 школьных театров. В этом году впервые среди них проводился фестиваль "Крымские грифончики".
По словам организаторов, главная задача фестиваля – ввести детей в мир настоящего профессионального театра.
Из 150 спектаклей выбрали 25 лучших. Награждение по номинациям, среди которых "лучшая главная роль", "лучшая роль второго плана", "лучшая сценография", "лучшие костюмы", "лучшее вокальное исполнение", пройдет в Международный день защиты детей.
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