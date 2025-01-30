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Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки - РИА Новости Крым, 30.01.2025
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Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки
Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки
51-летний житель Херсонской области пойдет в колонию за участие в деятельности запрещенной экстремисткой организации и незаконное хранение взрывных устройств и... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T15:16
2025-01-30T15:21
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
происшествия
взрывчатка
экстремизм
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. 51-летний житель Херсонской области пойдет в колонию за участие в деятельности запрещенной экстремисткой организации и незаконное хранение взрывных устройств и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.По данным силовиков, являясь членом экстремисткой организации, фигурант с 2014 года вел идеологическую обработку ее новых участников, чтобы затем задействовать их в дестабилизации социально-политической обстановки в России.Преступление расследовал региональный Следком. Алешкинский районный суд области приговорил виновного к 8 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУГотовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агентаСдавал сведения Киеву - на Херсонщине будут судить шпиона
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РИА Новости Крым
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, происшествия, взрывчатка, экстремизм, антитеррор
Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки

В Херсонской области осудили местного жителя за экстремизм и хранение взрывчатки – ФСБ

15:16 30.01.2025 (обновлено: 15:21 30.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. 51-летний житель Херсонской области пойдет в колонию за участие в деятельности запрещенной экстремисткой организации и незаконное хранение взрывных устройств и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
По данным силовиков, являясь членом экстремисткой организации, фигурант с 2014 года вел идеологическую обработку ее новых участников, чтобы затем задействовать их в дестабилизации социально-политической обстановки в России.
"Принимал активное участие в координации деятельности сторонников организации при подготовке и проведении деструктивных массовых мероприятий, готовил необходимую атрибутику, а также распространял пропагандистские материалы в сети Интернет. Кроме того, по месту жительства фигурант хранил взрывное устройство и боеприпасы к огнестрельному оружию", – перечислили в пресс-службе.
Преступление расследовал региональный Следком. Алешкинский районный суд области приговорил виновного к 8 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУ
Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента
Сдавал сведения Киеву - на Херсонщине будут судить шпиона
 
Херсонская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиПроисшествияВзрывчаткаЭкстремизмАнтитеррор
 
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15:16Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки
14:58Юго-Восточный обход Симферополя – как движется строительство
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