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Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки

Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки

51-летний житель Херсонской области пойдет в колонию за участие в деятельности запрещенной экстремисткой организации и незаконное хранение взрывных устройств и... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T15:16

2025-01-30T15:16

2025-01-30T15:21

херсонская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

происшествия

взрывчатка

экстремизм

антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. 51-летний житель Херсонской области пойдет в колонию за участие в деятельности запрещенной экстремисткой организации и незаконное хранение взрывных устройств и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.По данным силовиков, являясь членом экстремисткой организации, фигурант с 2014 года вел идеологическую обработку ее новых участников, чтобы затем задействовать их в дестабилизации социально-политической обстановки в России.Преступление расследовал региональный Следком. Алешкинский районный суд области приговорил виновного к 8 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУГотовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агентаСдавал сведения Киеву - на Херсонщине будут судить шпиона

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, происшествия, взрывчатка, экстремизм, антитеррор