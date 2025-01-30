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Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки
Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки
51-летний житель Херсонской области пойдет в колонию за участие в деятельности запрещенной экстремисткой организации и незаконное хранение взрывных устройств и... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T15:16
2025-01-30T15:16
2025-01-30T15:21
херсонская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
происшествия
взрывчатка
экстремизм
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. 51-летний житель Херсонской области пойдет в колонию за участие в деятельности запрещенной экстремисткой организации и незаконное хранение взрывных устройств и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.По данным силовиков, являясь членом экстремисткой организации, фигурант с 2014 года вел идеологическую обработку ее новых участников, чтобы затем задействовать их в дестабилизации социально-политической обстановки в России.Преступление расследовал региональный Следком. Алешкинский районный суд области приговорил виновного к 8 годам исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россиянина задержали за серию диверсий по заданию СБУГотовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агентаСдавал сведения Киеву - на Херсонщине будут судить шпиона
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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херсонская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, происшествия, взрывчатка, экстремизм, антитеррор
Житель Херсонщины получил срок за экстремизм и хранение взрывчатки
В Херсонской области осудили местного жителя за экстремизм и хранение взрывчатки – ФСБ
15:16 30.01.2025 (обновлено: 15:21 30.01.2025)