https://crimea.ria.ru/20250128/gotovil-terakty-v-zaporozhskoy-oblasti-zaderzhali-ukrainskogo-agenta-1143729670.html
Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента
Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента
Сотрудники Управления ФСБ России по Запорожской области задержали гражданина России, сотрудничавшего в украинской военной разведкой и готовившегося к совершению РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T09:29
2025-01-28T09:29
2025-01-28T09:29
госизмена
запорожская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
главное управление разведки украины (гур)
россия
украина
новости
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904155_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_595bd8480eac213af9dc027c76b68500.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Запорожской области задержали гражданина России, сотрудничавшего в украинской военной разведкой и готовившегося к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным ФСБ, злоумышленник через интернет-мессенджер вышел на контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по обвинению в госизмене, прохождении обучения в целях осуществления терактов, незаконном приобретении и хранении взрывчатки.Ранее в Севастополе суд приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на железной дороге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФВоевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене19 лет за госизмену: житель Оренбурга осужден за сотрудничество с ФБР
запорожская область
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125904155_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d4f8b23eb1db694274bb45df24ec46ad.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госизмена, запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур), россия, украина, новости, закон и право
Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента
ФСБ в Запорожской области задержала агента военной разведки Украины за госизмену