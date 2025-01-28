https://crimea.ria.ru/20250128/gotovil-terakty-v-zaporozhskoy-oblasti-zaderzhali-ukrainskogo-agenta-1143729670.html

Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента

Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента

Сотрудники Управления ФСБ России по Запорожской области задержали гражданина России, сотрудничавшего в украинской военной разведкой и готовившегося к совершению РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T09:29

2025-01-28T09:29

2025-01-28T09:29

госизмена

запорожская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

главное управление разведки украины (гур)

россия

украина

новости

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Запорожской области задержали гражданина России, сотрудничавшего в украинской военной разведкой и готовившегося к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным ФСБ, злоумышленник через интернет-мессенджер вышел на контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по обвинению в госизмене, прохождении обучения в целях осуществления терактов, незаконном приобретении и хранении взрывчатки.Ранее в Севастополе суд приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на железной дороге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФВоевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене19 лет за госизмену: житель Оренбурга осужден за сотрудничество с ФБР

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур), россия, украина, новости, закон и право