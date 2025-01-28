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Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента
Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента
Сотрудники Управления ФСБ России по Запорожской области задержали гражданина России, сотрудничавшего в украинской военной разведкой и готовившегося к совершению РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T09:29
2025-01-28T09:29
госизмена
запорожская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
главное управление разведки украины (гур)
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Запорожской области задержали гражданина России, сотрудничавшего в украинской военной разведкой и готовившегося к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным ФСБ, злоумышленник через интернет-мессенджер вышел на контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по обвинению в госизмене, прохождении обучения в целях осуществления терактов, незаконном приобретении и хранении взрывчатки.Ранее в Севастополе суд приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на железной дороге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФВоевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене19 лет за госизмену: житель Оренбурга осужден за сотрудничество с ФБР
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госизмена, запорожская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), главное управление разведки украины (гур), россия, украина, новости, закон и право
Готовил теракты: в Запорожской области задержали украинского агента

ФСБ в Запорожской области задержала агента военной разведки Украины за госизмену

09:29 28.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Запорожской области задержали гражданина России, сотрудничавшего в украинской военной разведкой и готовившегося к совершению терактов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ФСБ, злоумышленник через интернет-мессенджер вышел на контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины.
"По заданию куратора злоумышленник изъял из тайника самодельное взрывное устройство, взрывчатое вещество, а также иные компоненты для изготовления СВУ, которые незаконно переместил и хранил по месту проживания в целях дальнейшего совершения преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по обвинению в госизмене, прохождении обучения в целях осуществления терактов, незаконном приобретении и хранении взрывчатки.
Ранее в Севастополе суд приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на железной дороге.
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ГосизменаЗапорожская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Главное управление разведки Украины (ГУР)РоссияУкраинаНовостиЗакон и право
 
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