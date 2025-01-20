https://crimea.ria.ru/20250120/voeval-za-vsu-zhitelya-yalty-priznali-vinovnym-v-gosizmene-1143494552.html
Воевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене
Воевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Воевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене
56-летний житель Ялты заочно признан виновным в государственной измене. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, он сотрудничал с украинскими спецслужбами,... РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T12:20
2025-01-20T12:20
2025-01-20T12:20
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. 56-летний житель Ялты заочно признан виновным в государственной измене. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, он сотрудничал с украинскими спецслужбами, а затем воевал на стороне ВСУ.По данным ведомства, российское гражданство мужчина получил в 2014 году. С октября 2020 года по февраль 2021-го мужчина передавал СБУ данные о российских правоохранителях, проходивших службу в Крыму.Действия подсудимого выявили сотрудники ФСБ. Сейчас он скрывается от органов следствия и объявлен в розыск. Суд заочно приговорил мужчину к 18 годам исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 10 месяцев, а также штрафом в размере трех млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:18-летнюю россиянку задержали за госизменуУкраинский агент передавал вражеской разведке фото ТЭК в ПодмосковьеЗа связь с СБУ жительнице Херсонской области грозит до 20 лет
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ялта, крым, госизмена, всу (вооруженные силы украины), приговор, прокуратура республики крым, закон и право, новости крыма
Воевал за ВСУ: жителя Ялты признали виновным в госизмене
Воевавшего на стороне ВСУ жителя Ялты признали виновным в госизмене