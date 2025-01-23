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Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФ
Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФ - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФ
Жителя Крыма, снимавшего места дислокации российских военных в Феодосии для украинской разведки, обвиняют в госизмене. Дело передано в суд, сообщает прокуратура РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T16:42
2025-01-23T16:42
2025-01-23T16:42
госизмена
прокуратура республики крым
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крым
главное управление разведки украины (гур)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Жителя Крыма, снимавшего места дислокации российских военных в Феодосии для украинской разведки, обвиняют в госизмене. Дело передано в суд, сообщает прокуратура Крыма.По версии следствия, 32-летний житель Ленинского района, не поддерживающий проведение Россией спецоперации, в июне 2023 года вступил в интернет-сообщество в социальной сети, созданное и координируемое главным управлением разведки министерства обороны Украины. Как отметили в ведомстве, эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по российским военным.Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госизмена, прокуратура республики крым, закон и право, новости, крым, главное управление разведки украины (гур)
Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФ
Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФ в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Жителя Крыма, снимавшего места дислокации российских военных в Феодосии для украинской разведки, обвиняют в госизмене. Дело передано в суд, сообщает прокуратура Крыма.
По версии следствия, 32-летний житель Ленинского района, не поддерживающий проведение Россией спецоперации, в июне 2023 года вступил в интернет-сообщество в социальной сети, созданное и координируемое главным управлением разведки министерства обороны Украины.
"Получив задание, мужчина осенью 2023 года сфотографировал и снял на видео места дислокации Вооруженных сил Российской Федерации в Феодосии. За отправленную информацию обвиняемый получил от куратора денежные средства", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по российским военным.
Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым.
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