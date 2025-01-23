https://crimea.ria.ru/20250123/krymchanin-snimal-dlya-ukrainskoy-razvedki-mesta-dislokatsii-vs-rf-1143600589.html

Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФ

Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФ - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФ

Жителя Крыма, снимавшего места дислокации российских военных в Феодосии для украинской разведки, обвиняют в госизмене. Дело передано в суд, сообщает прокуратура РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T16:42

2025-01-23T16:42

2025-01-23T16:42

госизмена

прокуратура республики крым

закон и право

новости

крым

главное управление разведки украины (гур)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Жителя Крыма, снимавшего места дислокации российских военных в Феодосии для украинской разведки, обвиняют в госизмене. Дело передано в суд, сообщает прокуратура Крыма.По версии следствия, 32-летний житель Ленинского района, не поддерживающий проведение Россией спецоперации, в июне 2023 года вступил в интернет-сообщество в социальной сети, созданное и координируемое главным управлением разведки министерства обороны Украины. Как отметили в ведомстве, эти данные могли быть использованы украинской стороной для нанесения огневого поражения по российским военным.Мужчину задержали сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госизмена, прокуратура республики крым, закон и право, новости, крым, главное управление разведки украины (гур)