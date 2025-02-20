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Орбиту МКС подняли на 3,4 километра
Орбиту МКС подняли на 3,4 километра - РИА Новости Крым, 20.02.2025
Орбиту МКС подняли на 3,4 километра
Высота орбиты Международной космической станции (МКС) изменена на 3,4 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T06:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) изменена на 3,4 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27". Об этом сообщили в "Роскосмосе".Отмечается, что скорректировал высоту станции российский грузовой корабль "Прогресс МС-28", пристыкованный к российскому служебному модулю "Звезда" МКС. Его двигатели включились в 4.30 по московскому времени и проработали 1341,2 секунды.Полет "Союза МС-27" планируется в апреле.Отмечается, что за все время полета МКС выполнены 374 коррекции высоты ее орбиты, из них 215 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В интересах Минобороны: ракета с военными спутниками вышла с ПлесецкаНовая угроза: корабль увел МКС от столкновения с космическим мусоромЧерное море и Крым показали из космоса
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мкс, роскосмос, космос, новости
Орбиту МКС подняли на 3,4 километра
Высоту орбиты МКС подняли на 3,4 километра перед полетом Союза – Роскосмос
06:25 20.02.2025 (обновлено: 06:27 20.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) изменена на 3,4 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27". Об этом сообщили в "Роскосмосе".
Отмечается, что скорректировал высоту станции российский грузовой корабль "Прогресс МС-28", пристыкованный к российскому служебному модулю "Звезда" МКС. Его двигатели включились в 4.30 по московскому времени и проработали 1341,2 секунды.
"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-28" выдали импульс величиной 1,95 метра в секунду. В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,4 километра и составила 419 километров", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
Полет "Союза МС-27" планируется в апреле.
Отмечается, что за все время полета МКС выполнены 374 коррекции высоты ее орбиты, из них 215 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".
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