https://crimea.ria.ru/20250220/orbitu-mks-podnyali-na-34-kilometra-1144328892.html

Орбиту МКС подняли на 3,4 километра

Орбиту МКС подняли на 3,4 километра - РИА Новости Крым, 20.02.2025

Орбиту МКС подняли на 3,4 километра

Высота орбиты Международной космической станции (МКС) изменена на 3,4 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T06:25

2025-02-20T06:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) изменена на 3,4 километра перед полетом на станцию пилотируемого корабля "Союз МС-27". Об этом сообщили в "Роскосмосе".Отмечается, что скорректировал высоту станции российский грузовой корабль "Прогресс МС-28", пристыкованный к российскому служебному модулю "Звезда" МКС. Его двигатели включились в 4.30 по московскому времени и проработали 1341,2 секунды.Полет "Союза МС-27" планируется в апреле.Отмечается, что за все время полета МКС выполнены 374 коррекции высоты ее орбиты, из них 215 - с помощью двигателей кораблей "Прогресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В интересах Минобороны: ракета с военными спутниками вышла с ПлесецкаНовая угроза: корабль увел МКС от столкновения с космическим мусоромЧерное море и Крым показали из космоса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мкс, роскосмос, космос, новости