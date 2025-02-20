https://crimea.ria.ru/20250220/v-krymu-iznos-setey-teplosnabzheniya-sostavlyaet-70-protsentov-1144324287.html

В Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов

В Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов - РИА Новости Крым, 20.02.2025

В Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов

Более 70 процентов теплотрасс в Крыму требуют замены в связи с износом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго"... РИА Новости Крым, 20.02.2025

2025-02-20T07:36

2025-02-20T07:36

2025-02-20T07:36

радио "спутник в крыму"

дмитрий прилипко

теплоснабжение

теплотрасса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Более 70 процентов теплотрасс в Крыму требуют замены в связи с износом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.Износ весьма значительный, поэтому предугадать конкретно, что будет на надземной или на подземной части сетей, невозможно, добавил он.По словам руководителя, в день по Крыму происходит три-четыре порыва сетей теплоснабжения. Однако специалисты предприятия оперативно ликвидируют аварии, стараются минимизировать последствия, чтобы наименьшее количество потребителей почувствовало неудобства, делают все, что от них зависит, чтобы максимально быстро подать ресурс.Также Прилипко рассказывал, что в Крыму для замены ветхих сетей теплоснабжения используют предварительно изолированные трубы нового поколения со сроком службы от 25 до 50 лет. Все материалы – отечественные.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершат прокладку труб водоотведения в Старом городе СимферополяВ Крыму тестируют умные приборы учета водыСколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей

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2025

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