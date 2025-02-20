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В Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов - РИА Новости Крым, 20.02.2025
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В Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов
В Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов - РИА Новости Крым, 20.02.2025
В Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов
Более 70 процентов теплотрасс в Крыму требуют замены в связи с износом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго"... РИА Новости Крым, 20.02.2025
2025-02-20T07:36
2025-02-20T07:36
радио "спутник в крыму"
дмитрий прилипко
теплоснабжение
теплотрасса
крымтеплокоммунэнерго
жкх
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Более 70 процентов теплотрасс в Крыму требуют замены в связи с износом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.Износ весьма значительный, поэтому предугадать конкретно, что будет на надземной или на подземной части сетей, невозможно, добавил он.По словам руководителя, в день по Крыму происходит три-четыре порыва сетей теплоснабжения. Однако специалисты предприятия оперативно ликвидируют аварии, стараются минимизировать последствия, чтобы наименьшее количество потребителей почувствовало неудобства, делают все, что от них зависит, чтобы максимально быстро подать ресурс.Также Прилипко рассказывал, что в Крыму для замены ветхих сетей теплоснабжения используют предварительно изолированные трубы нового поколения со сроком службы от 25 до 50 лет. Все материалы – отечественные.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда завершат прокладку труб водоотведения в Старом городе СимферополяВ Крыму тестируют умные приборы учета водыСколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей
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дмитрий прилипко, теплоснабжение, теплотрасса, крымтеплокоммунэнерго, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, крым, новости крыма
В Крыму износ сетей теплоснабжения составляет 70 процентов

В Крыму заменят около 27 километров теплосетей в 2025 году

07:36 20.02.2025
 
© Фото: пресс-служба Госкомцен РКТеплосеть
Теплосеть
© Фото: пресс-служба Госкомцен РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Более 70 процентов теплотрасс в Крыму требуют замены в связи с износом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.

"В целом предприятие работает стабильно. Мы понимаем те участки, которые находятся в зоне риска, исходя из того, что износ сетей довольно-таки значительный и в целом по предприятию составляет более 70 процентов", – сказал Прилипко.

Износ весьма значительный, поэтому предугадать конкретно, что будет на надземной или на подземной части сетей, невозможно, добавил он.

"В прошлом году порядка 21 километра сетей было заменено. Показатель неплохой. Но на этот год мы ставим себе планку в 27 километров, на это потребуется около 90 миллионов рублей. Фонд уже сформирован. Будем стараться переломить ситуацию по авариям, чтобы их было как можно меньше", – сказал Прилипко.

По словам руководителя, в день по Крыму происходит три-четыре порыва сетей теплоснабжения. Однако специалисты предприятия оперативно ликвидируют аварии, стараются минимизировать последствия, чтобы наименьшее количество потребителей почувствовало неудобства, делают все, что от них зависит, чтобы максимально быстро подать ресурс.
Также Прилипко рассказывал, что в Крыму для замены ветхих сетей теплоснабжения используют предварительно изолированные трубы нового поколения со сроком службы от 25 до 50 лет. Все материалы – отечественные.
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