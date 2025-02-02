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В Крыму тестируют умные приборы учета воды
В Крыму тестируют умные приборы учета воды - РИА Новости Крым, 02.02.2025
В Крыму тестируют умные приборы учета воды
Решение об установке умных приборов учета воды на всех этапах от источника до потребителя уже принято на уровне республики – проводится тестирование таких... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T09:15
2025-02-02T09:15
2025-02-02T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Решение об установке умных приборов учета воды на всех этапах от источника до потребителя уже принято на уровне республики – проводится тестирование таких счетчиков, уже показавшее важность внедрения инноваций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.По словам Новика, учет воды должен производиться от источника водоснабжения до потребителя на разных этапах, чтобы своевременно понимать причину и источник потерь.Решение о модернизации методики учета воды в Крыму приято на уровне республики, сказал он. Подготовка к его реализации уже ведется в виде пилотных проектов, и первые результаты, по словам Новика, убеждают в важности скорейшего внедрения инноваций."Столкнулись с ситуацией в одном из городов, где установили пилотный прибор учета. Это был пятиэтажный дом. В течение двух месяцев фиксировали подачу воды. И в какой-то момент поймали кратное увеличение потребления. При этом население его не увеличивало. Выяснилось, что в течение 2-3 дней был порыв на внутридомовых сетях, затопило подвал. Умный прибор учета позволил оценить ситуацию", – поделился Новик.Он подчеркнул, что если бы такого прибора не было, то все затраты, связанные с водопотерями, списали бы на госпредприятие "Вода Крыма", тогда как при наличии умного счетчика ответственность за аварийную ситуацию и ее последствия несет управляющая компания. Таких аварий будет меньше и они будут устраняться быстрее, когда подобные счетчики появятся повсеместно, считает Новик.По его словам, устанавливать умные приборы в республике будут силами ресурсоснабжающих организаций за деньги "Воды Крыма": это с лихвой окупается потом, – заметил Новик.Вопрос еще требует согласования некоторых организационных моментов с управляющими компаниями и муниципальными образованиями, добавил он. Ясность относительно старта работ появится в текущем году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с водой в Крыму в курортный сезонИзнос водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом годуНовый стандарт поверки счетчиков: что нужно знать
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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максим новик, вода крыма, вода в крыму, крым, новости крыма, водоснабжение, водопровод
В Крыму тестируют умные приборы учета воды
В Крыму установят умные приборы учета воды на всех этапах от источников до потребителей
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым
. Решение об установке умных приборов учета воды на всех этапах от источника до потребителя уже принято на уровне республики – проводится тестирование таких счетчиков, уже показавшее важность внедрения инноваций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил гендиректор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.
По словам Новика, учет воды должен производиться от источника водоснабжения до потребителя на разных этапах, чтобы своевременно понимать причину и источник потерь.
"То есть подаем сырую воду на очистные сооружения – должны оценить, понимать объем. Вышла чистая вода – опять цифра. Зашла в городские разводящие сети – то же самое. Подошла к многоквартирному дому – учет", – прокомментировал Новик.
Решение о модернизации методики учета воды в Крыму приято на уровне республики, сказал он. Подготовка к его реализации уже ведется в виде пилотных проектов, и первые результаты, по словам Новика, убеждают в важности скорейшего внедрения инноваций.
"Столкнулись с ситуацией в одном из городов, где установили пилотный прибор учета. Это был пятиэтажный дом. В течение двух месяцев фиксировали подачу воды. И в какой-то момент поймали кратное увеличение потребления. При этом население его не увеличивало. Выяснилось, что в течение 2-3 дней был порыв на внутридомовых сетях, затопило подвал. Умный прибор учета позволил оценить ситуацию", – поделился Новик.
Он подчеркнул, что если бы такого прибора не было, то все затраты, связанные с водопотерями, списали бы на госпредприятие "Вода Крыма", тогда как при наличии умного счетчика ответственность за аварийную ситуацию и ее последствия несет управляющая компания. Таких аварий будет меньше и они будут устраняться быстрее, когда подобные счетчики появятся повсеместно, считает Новик.
"То есть домовые приборы учета – это огромный стимул в том числе для управляющих компаний. Это быстрое и качественное устранение аварийной ситуации и надлежащее состоянии внутридомовых сетей", – сказал специалист.
По его словам, устанавливать умные приборы в республике будут силами ресурсоснабжающих организаций за деньги "Воды Крыма": это с лихвой окупается потом, – заметил Новик.
Вопрос еще требует согласования некоторых организационных моментов с управляющими компаниями и муниципальными образованиями, добавил он. Ясность относительно старта работ появится в текущем году.
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