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Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом году - РИА Новости Крым, 26.01.2025
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Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом году
Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом году - РИА Новости Крым, 26.01.2025
Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом году
В Крыму за десть лет заменили сотни километров водоводов, устранив порядка 12% общего износа сетей, и эта работа продолжается. Об этом заявил министр ЖКХ... РИА Новости Крым, 26.01.2025
2025-01-26T08:11
2025-01-26T08:11
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максим новик
захар щегленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за десть лет заменили сотни километров водоводов, устранив порядка 12% общего износа сетей, и эта работа продолжается. Об этом заявил министр ЖКХ республики Захар Щегленко.Как уточнил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик, в 2024 году в Крыму только силами компании удалось заменить более 100 километров сетей."В производственной программе на 2025 год более половины средств будет выделено именно на Феодосию: всего в 2025 году по муниципалитету заменим не менее 3-4 км. По Крыму в 2025-ом опять же порядка 100 км будем менять", - рассказал Новик.Он подчеркнул, что речь идет только о тех заменах, которые проводятся за средства "Воды Крыма". Параллельно ремонты ведутся за счет соответствующих государственных и республиканских программ.Более 73 процентов сетей водоснабжения в Крыму физически изношены и это является одной из основных коммунальных проблем республики, заявлял ранее глава региона Сергей Аксенов и анонсировал большую работу по их замене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаВ Крыму заменили рекордное количество инженерных сетейСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
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Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом году

В Крыму в 2025 году заменят порядка 200 километров водопроводных труб

08:11 26.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКапитальный ремонт домов в Новосибирске
Капитальный ремонт домов в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за десть лет заменили сотни километров водоводов, устранив порядка 12% общего износа сетей, и эта работа продолжается. Об этом заявил министр ЖКХ республики Захар Щегленко.

"В Крыму за 10 лет работы заменено порядка 10-12% всех сетей. Это серьезный объем. В одночасье сети поменять нельзя - износ составляет до 90%, но есть программы, которые предусматривают замену. В том числе направленные на уменьшение потерь в системах", - рассказал журналистам Щегленко.

Как уточнил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик, в 2024 году в Крыму только силами компании удалось заменить более 100 километров сетей.
"В производственной программе на 2025 год более половины средств будет выделено именно на Феодосию: всего в 2025 году по муниципалитету заменим не менее 3-4 км. По Крыму в 2025-ом опять же порядка 100 км будем менять", - рассказал Новик.
Он подчеркнул, что речь идет только о тех заменах, которые проводятся за средства "Воды Крыма". Параллельно ремонты ведутся за счет соответствующих государственных и республиканских программ.

"Общий показатель на замену в текущем году – до 200 километров по всей республике", - заключил Новик.

Более 73 процентов сетей водоснабжения в Крыму физически изношены и это является одной из основных коммунальных проблем республики, заявлял ранее глава региона Сергей Аксенов и анонсировал большую работу по их замене.
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Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
 
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