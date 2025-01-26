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Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом году

Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом году - РИА Новости Крым, 26.01.2025

Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом году

В Крыму за десть лет заменили сотни километров водоводов, устранив порядка 12% общего износа сетей, и эта работа продолжается. Об этом заявил министр ЖКХ... РИА Новости Крым, 26.01.2025

2025-01-26T08:11

2025-01-26T08:11

2025-01-26T08:11

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Крыму за десть лет заменили сотни километров водоводов, устранив порядка 12% общего износа сетей, и эта работа продолжается. Об этом заявил министр ЖКХ республики Захар Щегленко.Как уточнил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик, в 2024 году в Крыму только силами компании удалось заменить более 100 километров сетей."В производственной программе на 2025 год более половины средств будет выделено именно на Феодосию: всего в 2025 году по муниципалитету заменим не менее 3-4 км. По Крыму в 2025-ом опять же порядка 100 км будем менять", - рассказал Новик.Он подчеркнул, что речь идет только о тех заменах, которые проводятся за средства "Воды Крыма". Параллельно ремонты ведутся за счет соответствующих государственных и республиканских программ.Более 73 процентов сетей водоснабжения в Крыму физически изношены и это является одной из основных коммунальных проблем республики, заявлял ранее глава региона Сергей Аксенов и анонсировал большую работу по их замене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаВ Крыму заменили рекордное количество инженерных сетейСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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