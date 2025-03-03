https://crimea.ria.ru/20250303/v-kremle-prokommentirovali-perepalku-trampa-i-zelenskogo-1144604627.html

В Кремле прокомментировали перепалку Трампа и Зеленского

В Кремле прокомментировали перепалку Трампа и Зеленского - РИА Новости Крым, 03.03.2025

В Кремле прокомментировали перепалку Трампа и Зеленского

Перепалка между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским показала, насколько тяжело будет добиться урегулирования на... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T12:40

2025-03-03T12:40

2025-03-03T12:40

дмитрий песков

кремль

владимир зеленский

дональд трамп

переговоры

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украина

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Перепалка между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским показала, насколько тяжело будет добиться урегулирования на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.По словам представителя Кремля, в этой ситуации "только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно", поскольку "выпадает очень важный элемент".Песков также отметил, что коллективный Запад "частично стал утрачивать свою коллективность, началась фрагментация коллективного Запада, нюансировка позиций ряда стран и групп стран"."Остаются группы стран, которые, скорее, составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия, хотя и появляются какие-то первые наброски эвентуальных мирных планов", - указал представитель Кремля.Песков подчеркнул, что Москва продолжает диалог с Вашингтоном "в плане нормализации наших двусторонних отношений, в плане обеспечения необходимых условий для нормального функционирования наших дипломатических представительств, без чего очень сложно обсуждать все остальные вопросы".Одновременно с этим Россия "продолжает специальную военную операцию, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала", подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Дональдом Трампом. Во время беседы между ними возникла перепалка, в ходе которой американский президент указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку.После этого разговора было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах, а глава киевского режима досрочно покинул резиденцию президента США.Трамп заявил, что пора прекращать конфликт и Украина должна быть в этом заинтересована. Киевский режим должен пойти на уступки, чтобы спасти жизни своих людей. Президент США поставил ультиматум: либо Киев соглашается на сделку, либо Вашингтон умывает руки. Трамп заявил, что Зеленский играет с жизнями миллионов людей и ведет себя неуважительно по отношению к Вашингтону.Президент США также выразил сожаление по поводу вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине и заявил, что чувствует ответственность за поиск пути к его урегулированию.Украина испытывает острую нехватку военных, но при этом ее руководство отказывается от прекращения огня, отметил американский лидер. Он подчеркнул, что для достижения мира Киеву придется пойти на компромиссы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лютая выволочка в Овальном кабинете - Медведев о словах Трампа ЗеленскомуСША утвердили нового российского послаТрамп продлил действие указа об антироссийских санкциях

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дмитрий песков, кремль, владимир зеленский, дональд трамп, переговоры, политика, россия, украина, новости, сша