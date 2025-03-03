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Военные аэродромы Украины разбиты ударами российской армии
Военные аэродромы Украины разбиты ударами российской армии - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Военные аэродромы Украины разбиты ударами российской армии
Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цехам производства и хранения беспилотников на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T13:14
2025-03-03T13:14
2025-03-03T13:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цехам производства и хранения беспилотников на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, уточнили в ведомстве.Средства противовоздушной обороны российских войск сбили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 88 беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - МинобороныАрмия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиковШесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО
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россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, беспилотник (бпла, дрон)
Военные аэродромы Украины разбиты ударами российской армии
Армия России нанесла удары по военным аэродромам и цехам беспилотников на Украине