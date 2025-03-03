https://crimea.ria.ru/20250303/voennye-aerodromy-ukrainy-razbity-udarami-rossiyskoy-armii-1144605235.html

Военные аэродромы Украины разбиты ударами российской армии

Военные аэродромы Украины разбиты ударами российской армии - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Военные аэродромы Украины разбиты ударами российской армии

Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цехам производства и хранения беспилотников на Украине. Об этом... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T13:14

2025-03-03T13:14

2025-03-03T13:14

россия

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за минувшие сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цехам производства и хранения беспилотников на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ, уточнили в ведомстве.Средства противовоздушной обороны российских войск сбили за сутки два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 88 беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - МинобороныАрмия России наступает: в Курской области разбиты 220 боевиковШесть американских авиабомб JDAM и 190 беспилотников ВСУ сбиты силами ПВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, беспилотник (бпла, дрон)