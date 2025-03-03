https://crimea.ria.ru/20250303/regiony-rossii-poluchat-27-mlrd-rubley-na-razvitie-turizma-1144605392.html

Регионы России получат 27 млрд рублей на развитие туризма

Регионы России получат 27 млрд рублей на развитие туризма - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Регионы России получат 27 млрд рублей на развитие туризма

На развитие туризма регионы России получат федеральную субсидию в размере 27 млрд рублей. Об этом сказано на официальном сайте Министерства экономического... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T13:26

2025-03-03T13:26

2025-03-03T13:44

минэкономразвития россии

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. На развитие туризма регионы России получат федеральную субсидию в размере 27 млрд рублей. Об этом сказано на официальном сайте Министерства экономического развития России.Средства рассчитаны на 2025–2027 годы. Их реализуют в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".Субсидия будет направлена 84 субъектам. По итогам отбора лидерами по объемам поддержки стали Краснодарский край, Московская, Свердловская и Нижегородская области и Ставропольский край. Также финансирование выделено Запорожской, Херсонской областям, Донецкой и Луганской народным республикам. Средства пойдут на развитие инфраструктуры для автотуризма, создание туристических маршрутов и благоустройство центров городов.Ранее сообщалось, что Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма".К 2030 году в России планируют увеличить вклад туристической отрасли в ВВП до 5% и повысить количество путешествующих по стране до 140 млн человек. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отельеры в Крыму "замерли" в ожидании майских праздников: в чем причинаВ новый морской курорт "Золотые пески" в Крыму инвесторы вложат 60 млрдВ Крыму потратят более 2 млрд рублей на экологические проекты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минэкономразвития россии, туризм, финансирование, нацпроект "туризм и гостеприимство", нацпроекты в россии, новости