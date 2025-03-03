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Регионы России получат 27 млрд рублей на развитие туризма
Регионы России получат 27 млрд рублей на развитие туризма - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Регионы России получат 27 млрд рублей на развитие туризма
На развитие туризма регионы России получат федеральную субсидию в размере 27 млрд рублей. Об этом сказано на официальном сайте Министерства экономического... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T13:26
2025-03-03T13:26
2025-03-03T13:44
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нацпроекты в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. На развитие туризма регионы России получат федеральную субсидию в размере 27 млрд рублей. Об этом сказано на официальном сайте Министерства экономического развития России.Средства рассчитаны на 2025–2027 годы. Их реализуют в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".Субсидия будет направлена 84 субъектам. По итогам отбора лидерами по объемам поддержки стали Краснодарский край, Московская, Свердловская и Нижегородская области и Ставропольский край. Также финансирование выделено Запорожской, Херсонской областям, Донецкой и Луганской народным республикам. Средства пойдут на развитие инфраструктуры для автотуризма, создание туристических маршрутов и благоустройство центров городов.Ранее сообщалось, что Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма".К 2030 году в России планируют увеличить вклад туристической отрасли в ВВП до 5% и повысить количество путешествующих по стране до 140 млн человек. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отельеры в Крыму "замерли" в ожидании майских праздников: в чем причинаВ новый морской курорт "Золотые пески" в Крыму инвесторы вложат 60 млрдВ Крыму потратят более 2 млрд рублей на экологические проекты
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минэкономразвития россии, туризм, финансирование, нацпроект "туризм и гостеприимство", нацпроекты в россии, новости
Регионы России получат 27 млрд рублей на развитие туризма
В России на развитие туризма выделили 27 млрд рублей господдержки
13:26 03.03.2025 (обновлено: 13:44 03.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. На развитие туризма регионы России получат федеральную субсидию в размере 27 млрд рублей. Об этом сказано на официальном сайте Министерства экономического развития России.
Средства рассчитаны на 2025–2027 годы. Их реализуют в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
"С 2025 года мы увеличили ежегодный объем единой субсидии почти в 1,5 раза – до 9 млрд рублей. Это позволит регионам реализовать более масштабные проекты и увеличить число турпоездок", – сказано на сайте министерства.
Субсидия будет направлена 84 субъектам. По итогам отбора лидерами по объемам поддержки стали Краснодарский край, Московская, Свердловская и Нижегородская области и Ставропольский край. Также финансирование выделено Запорожской, Херсонской областям, Донецкой и Луганской народным республикам. Средства пойдут на развитие инфраструктуры для автотуризма, создание туристических маршрутов и благоустройство центров городов.
Ранее сообщалось
, что Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме "Развитие туризма".
К 2030 году в России планируют увеличить вклад туристической отрасли в ВВП до 5% и повысить количество путешествующих по стране до 140 млн человек. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин.
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