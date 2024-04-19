В Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей
В Крыму проложено более 200 километров коммунальных сетей
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСтроительство тракта водоподачи
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На протяжении прошлого года в Крыму заменили более 200 километров инженерных сетей. Это рекордные масштабы для полуострова, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов.
"Только наши ресурсники выполнили около 200 километров переустройства существующих сетей. Им были выделены деньги на материалы, а остальное они своими силами все сделали. И на сегодня эти работы еще продолжаются в Советском, Белогорском и Кировском районах, до конца года мы эти работы закончим. Цифра в 200 километров за год своими силами – такого не было никогда", – рассказал Восколупов.
На сегодняшний день изношенность сетей в разных муниципалитетах составляет от 60 до 80%, но постепенно эта проблема решается.
"В этом году мы поменяем порядка 14 километров за счет специальных казначейских кредитов и порядка семи километров за счет государственной программы Республики Крым", – уточнил Восколупов.
С помощью специальных казначейских кредитов из Фонда развития территории Теплокоммунэнерго в этом году закончит модернизацию семи котельных, которые будут переведены с мазута на газ.
"Вода Крыма" должна будет закончить два объекта в Алуште, три объекта в Керчи и один в Феодосии. Водоканал на ЮБК проведет полную реконструкцию одной из головных канализационных насосных станций, проинформировал заместитель министра.
Ранее стало известно, что на газификацию сел и поселков в Крыму за 2023 год было выделено 2,9 млрд руб. В восьми населенных пунктах Ленинского, Кировского, Джанкойского и Раздольненского районов были построены объекты газоснабжения.
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