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В Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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В Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей
В Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей - РИА Новости Крым, 19.04.2024
В Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей
На протяжении прошлого года в Крыму заменили более 200 километров инженерных сетей. Это рекордные масштабы для полуострова, заявил в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T08:04
2024-04-19T08:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На протяжении прошлого года в Крыму заменили более 200 километров инженерных сетей. Это рекордные масштабы для полуострова, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов.На сегодняшний день изношенность сетей в разных муниципалитетах составляет от 60 до 80%, но постепенно эта проблема решается."В этом году мы поменяем порядка 14 километров за счет специальных казначейских кредитов и порядка семи километров за счет государственной программы Республики Крым", – уточнил Восколупов.С помощью специальных казначейских кредитов из Фонда развития территории Теплокоммунэнерго в этом году закончит модернизацию семи котельных, которые будут переведены с мазута на газ."Вода Крыма" должна будет закончить два объекта в Алуште, три объекта в Керчи и один в Феодосии. Водоканал на ЮБК проведет полную реконструкцию одной из головных канализационных насосных станций, проинформировал заместитель министра.Ранее стало известно, что на газификацию сел и поселков в Крыму за 2023 год было выделено 2,9 млрд руб. В восьми населенных пунктах Ленинского, Кировского, Джанкойского и Раздольненского районов были построены объекты газоснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым за 10 лет в пять раз увеличил собственные доходы – АксеновГазификация Крыма: что сделано и планируетсяКрым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов
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жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым, советский район, белогорский район, кировский район крыма, алушта, керчь, феодосия, благоустройство, крымтеплокоммунэнерго, теплоснабжение, роман восколупов, вода крыма, юбк, минжкх крыма
В Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей

В Крыму проложено более 200 километров коммунальных сетей

08:04 19.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСтроительство тракта водоподачи
Строительство тракта водоподачи - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На протяжении прошлого года в Крыму заменили более 200 километров инженерных сетей. Это рекордные масштабы для полуострова, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов.

"Только наши ресурсники выполнили около 200 километров переустройства существующих сетей. Им были выделены деньги на материалы, а остальное они своими силами все сделали. И на сегодня эти работы еще продолжаются в Советском, Белогорском и Кировском районах, до конца года мы эти работы закончим. Цифра в 200 километров за год своими силами – такого не было никогда", – рассказал Восколупов.

На сегодняшний день изношенность сетей в разных муниципалитетах составляет от 60 до 80%, но постепенно эта проблема решается.
"В этом году мы поменяем порядка 14 километров за счет специальных казначейских кредитов и порядка семи километров за счет государственной программы Республики Крым", – уточнил Восколупов.
С помощью специальных казначейских кредитов из Фонда развития территории Теплокоммунэнерго в этом году закончит модернизацию семи котельных, которые будут переведены с мазута на газ.
"Вода Крыма" должна будет закончить два объекта в Алуште, три объекта в Керчи и один в Феодосии. Водоканал на ЮБК проведет полную реконструкцию одной из головных канализационных насосных станций, проинформировал заместитель министра.
Ранее стало известно, что на газификацию сел и поселков в Крыму за 2023 год было выделено 2,9 млрд руб. В восьми населенных пунктах Ленинского, Кировского, Джанкойского и Раздольненского районов были построены объекты газоснабжения.
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