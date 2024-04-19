https://crimea.ria.ru/20240419/v-krymu-zamenili-rekordnoe-kolichestvo-inzhenernykh-setey-1136666686.html

В Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей

В Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей - РИА Новости Крым, 19.04.2024

В Крыму заменили рекордное количество инженерных сетей

На протяжении прошлого года в Крыму заменили более 200 километров инженерных сетей. Это рекордные масштабы для полуострова, заявил в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T08:04

2024-04-19T08:04

2024-04-19T08:04

жкх крыма и севастополя

новости крыма

крым

советский район

белогорский район

кировский район крыма

алушта

керчь

феодосия

радио "спутник в крыму"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/17/1121836538_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_b0c5c97f0f6d853140cbe3f9c02d6ca4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На протяжении прошлого года в Крыму заменили более 200 километров инженерных сетей. Это рекордные масштабы для полуострова, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" замминистра ЖКХ Крыма Роман Восколупов.На сегодняшний день изношенность сетей в разных муниципалитетах составляет от 60 до 80%, но постепенно эта проблема решается."В этом году мы поменяем порядка 14 километров за счет специальных казначейских кредитов и порядка семи километров за счет государственной программы Республики Крым", – уточнил Восколупов.С помощью специальных казначейских кредитов из Фонда развития территории Теплокоммунэнерго в этом году закончит модернизацию семи котельных, которые будут переведены с мазута на газ."Вода Крыма" должна будет закончить два объекта в Алуште, три объекта в Керчи и один в Феодосии. Водоканал на ЮБК проведет полную реконструкцию одной из головных канализационных насосных станций, проинформировал заместитель министра.Ранее стало известно, что на газификацию сел и поселков в Крыму за 2023 год было выделено 2,9 млрд руб. В восьми населенных пунктах Ленинского, Кировского, Джанкойского и Раздольненского районов были построены объекты газоснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым за 10 лет в пять раз увеличил собственные доходы – АксеновГазификация Крыма: что сделано и планируетсяКрым вошел в топ-10 самых привлекательных регионов для инвесторов

крым

советский район

белогорский район

кировский район крыма

алушта

керчь

феодосия

юбк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым, советский район, белогорский район, кировский район крыма, алушта, керчь, феодосия, благоустройство, крымтеплокоммунэнерго, теплоснабжение, роман восколупов, вода крыма, юбк, минжкх крыма