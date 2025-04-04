Рейтинг@Mail.ru
Льготникам Севастополя упростили оплату проезда - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250404/lgotnikam-sevastopolya-uprostili-oplatu-proezda-1145445493.html
Льготникам Севастополя упростили оплату проезда
Льготникам Севастополя упростили оплату проезда - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Льготникам Севастополя упростили оплату проезда
В Севастополе упрости порядок действия льготных проездных карт для ветеранов боевых действий. Об этом заявил директор департамента транспорта и развития... РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T19:10
2025-04-04T19:10
севастополь
правительство севастополя
льгота
общественный транспорт
новости севастополя
ветераны
господдержка
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/04/1145445641_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_9a019d424a4969f5d63c27173c83c7a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе упрости порядок действия льготных проездных карт для ветеранов боевых действий. Об этом заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.Он добавил, что изменения коснулись и многодетных семей. Теперь севастопольцы могут продлить срок действия старых льготных карт, а также одновременно привязать именную банковскую карту как проездной на период выпуска персонифицированной ЕГКС (единой городской карты Севастополя)."Новую льготную карту теперь ждать не нужно, она будет автоматически продлена после подтверждения права на льготу департаментом труда и соцзащиты", – заявил Таматаев.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение перевести эту процедуру в электронный вид.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человекСовершеннолетние дети погибших бойцов СВО смогут получать выплатыКак получить родовой сертификат в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/04/1145445641_83:0:750:500_1920x0_80_0_0_fea916bee4042337a903916d897eebd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, правительство севастополя, льгота, общественный транспорт, новости севастополя, ветераны, господдержка, соцзащита
Льготникам Севастополя упростили оплату проезда

В Севастополе упрости порядок действия льготных проездных карт

19:10 04.04.2025
 
© Пресс-служба правительства СевастополяАвтобусы и троллейбусы в Севастополе
Автобусы и троллейбусы в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе упрости порядок действия льготных проездных карт для ветеранов боевых действий. Об этом заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.
"Ветеранам боевых действий больше не нужно носить с собой дополнительные документы для подтверждения личности. Теперь само удостоверение ветерана боевых действий является персонифицированной проездной картой наравне с льготными картами", – уточнил Таматаев.
Он добавил, что изменения коснулись и многодетных семей. Теперь севастопольцы могут продлить срок действия старых льготных карт, а также одновременно привязать именную банковскую карту как проездной на период выпуска персонифицированной ЕГКС (единой городской карты Севастополя).

"Новую льготную карту теперь ждать не нужно, она будет автоматически продлена после подтверждения права на льготу департаментом труда и соцзащиты", – заявил Таматаев.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение перевести эту процедуру в электронный вид.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человек
Совершеннолетние дети погибших бойцов СВО смогут получать выплаты
Как получить родовой сертификат в Крыму
 
СевастопольПравительство СевастополяЛьготаОбщественный транспортНовости СевастополяВетераныГосподдержкаСоцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:28В Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войны
19:10Льготникам Севастополя упростили оплату проезда
18:53Крым попросит правительство дать молодым учителям ипотеку под 2%
18:31Крым на выходных ждет похолодание и низкое атмосферное давление
18:10В Крыму предложили ввести дополнительные льготы для детских здравниц
17:47Морским инспекторам в Крыму разрешат использовать электрошокеры
17:22"Принял за мошенника": в Крыму рецидивист убил 91-летнего пенсионера
17:04Грузовик и легковушка столкнулись под Судаком
16:43Бастрыкину передали знамя бойцов спецоперации из Крыма
16:27Симферополь частично обесточен
16:12Крымский мост: очередь растет с двух сторон транспортного перехода
15:47В Севастополе девочке с эпилепсией отказали в бесплатных лекарствах
15:31"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ
15:20Водохранилища Крыма потеряли 3 млн кубометров воды за месяц
15:10По зову сердца встал на защиту Родины: Алушта простилась с героем СВО
14:57Потери Киева за неделю: уничтожены почти 10 тысяч боевиков
14:43Киев теряет людей и технику на курском направлении
14:32Шторм вынес на побережье Черного моря новые выбросы мазута
14:20Если обрызгала машина: как взыскать ущерб с водителя
14:11Крымский мост: очередь за час выросла почти в четыре раза
Лента новостейМолния