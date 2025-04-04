Льготникам Севастополя упростили оплату проезда
В Севастополе упрости порядок действия льготных проездных карт
© Пресс-служба правительства СевастополяАвтобусы и троллейбусы в Севастополе
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе упрости порядок действия льготных проездных карт для ветеранов боевых действий. Об этом заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.
"Ветеранам боевых действий больше не нужно носить с собой дополнительные документы для подтверждения личности. Теперь само удостоверение ветерана боевых действий является персонифицированной проездной картой наравне с льготными картами", – уточнил Таматаев.
Он добавил, что изменения коснулись и многодетных семей. Теперь севастопольцы могут продлить срок действия старых льготных карт, а также одновременно привязать именную банковскую карту как проездной на период выпуска персонифицированной ЕГКС (единой городской карты Севастополя).
"Новую льготную карту теперь ждать не нужно, она будет автоматически продлена после подтверждения права на льготу департаментом труда и соцзащиты", – заявил Таматаев.
"Новую льготную карту теперь ждать не нужно, она будет автоматически продлена после подтверждения права на льготу департаментом труда и соцзащиты", – заявил Таматаев.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение перевести эту процедуру в электронный вид.
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