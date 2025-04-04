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Льготникам Севастополя упростили оплату проезда

Льготникам Севастополя упростили оплату проезда - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Льготникам Севастополя упростили оплату проезда

В Севастополе упрости порядок действия льготных проездных карт для ветеранов боевых действий. Об этом заявил директор департамента транспорта и развития... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T19:10

2025-04-04T19:10

2025-04-04T19:10

севастополь

правительство севастополя

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ветераны

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соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе упрости порядок действия льготных проездных карт для ветеранов боевых действий. Об этом заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Станислав Таматаев.Он добавил, что изменения коснулись и многодетных семей. Теперь севастопольцы могут продлить срок действия старых льготных карт, а также одновременно привязать именную банковскую карту как проездной на период выпуска персонифицированной ЕГКС (единой городской карты Севастополя)."Новую льготную карту теперь ждать не нужно, она будет автоматически продлена после подтверждения права на льготу департаментом труда и соцзащиты", – заявил Таматаев.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев дал поручение перевести эту процедуру в электронный вид.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человекСовершеннолетние дети погибших бойцов СВО смогут получать выплатыКак получить родовой сертификат в Крыму

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, правительство севастополя, льгота, общественный транспорт, новости севастополя, ветераны, господдержка, соцзащита