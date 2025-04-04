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В Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войны

В Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войны - РИА Новости Крым, 04.04.2025

В Крыму привели в порядок 72 памятника Великой Отечественной войны

Бойцы Российских студенческих отрядов (РСО) привели в порядок 72 памятника и братских захоронений Великой Отечественной войны на полуострове, рассказали в... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T19:28

2025-04-04T19:28

2025-04-04T19:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Бойцы Российских студенческих отрядов (РСО) привели в порядок 72 памятника и братских захоронений Великой Отечественной войны на полуострове, рассказали в пресс-службе РСО.Студенты и школьники объединились в рамках республиканской патриотической акции "Десант Победы РСО". По словам представителей отрядов, 500 бойцов на протяжении двух недель работали в 20 муниципальных образованиях Крыма.За время проведения акции студенческие отряды провели 72 открытых урока, убрали и привели в порядок 32 братских захоронения, 40 памятников и памятных знаков, благоустроили 10 скверов и парков Победы площадью 100 гектаров, сообщили в РСО.Акция организована АНО "Дом Молодежи" и Крымским региональным отделением Российских студенческих отрядов в рамках Всероссийского конкурса поддержки добровольчества "Регион добрых дел" и проводится под патронатом Главы Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студенты из Крыма совершили десять гуманитарных миссий в зону СВОВ Симферополе "приземлились" 500 студентов-волонтеров "Десанта Победы"В Крыму к 80-летию Победы восстановят пять мемориалов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, история, памятники крыма, великая отечественная война, российские студенческие отряды (рсо), крым в великой отечественной войне