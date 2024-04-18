https://crimea.ria.ru/20240418/gazifikatsiya-kryma-chto-sdelano-i-planiruetsya-1136655543.html

Газификация Крыма: что сделано и планируется

Газификация Крыма: что сделано и планируется - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Газификация Крыма: что сделано и планируется

Уровень газификации в Крыму значительно выше, чем в среднем по России и составляет более 80%. Об этом заявил председателя Совета министров республики Юрий... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T13:29

2024-04-18T13:29

2024-04-18T13:29

газификация крыма

газ

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экономика крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Уровень газификации в Крыму значительно выше, чем в среднем по России и составляет более 80%. Об этом заявил председателя Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По информации главы крымского правительства, в 2023 году на программу газификации направлено было почти 2,9 млрд руб. В восьми населенных пунктах Ленинского, Кировского, Джанкойского и Раздольненского районов были построены объекты газоснабжения."Продолжается работа по социальной догазификации. Уже газифицировано более 13 тысяч домовладений и обеспечена техническая возможность для подключения 16 тысяч. В этом году планируется обеспечить техническую возможность для подключения еще порядка 6 тысяч абонентов", - уточнил Гоцанюк.Кроме того, 1100 жителей получили кредиты на газификацию жилья на сумму свыше 142 млн рублей, воспользовавшись региональной мерой поддержки: ставка 3% годовых до 200 тысяч рублей на 5 лет.Работают в Крыму и над модернизацией объектов электроснабжения. 430 км электросетей, 264 трансформаторных подстанции на 10 кВ построены в различных муниципальных образованиях за прошлый год."За счет республиканского бюджета восстановлено уличное освещение в 258 населенных пунктах. В текущем году эти работы планируется провести в 289 населенных пунктах", - добавил Юрий Гоцанюк.Председатель Совета министров Республики Крым заявил, что в целом развитие и модернизация объектов энергетического комплекса за 10 лет позволили увеличить число потребителей на 18,2%. Подключены более 150 тысяч новых абонентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа социальной газификации расширена на СНТКакие льготы на подключение газа действуют в КрымуВ Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20240418/krym-v-top-10-samykh-privlekatelnykh-regionov-dlya-investorov-1136653661.html

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