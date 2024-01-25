https://crimea.ria.ru/20240125/kakie-lgoty-na-podklyuchenie-gaza-deystvuyut-v-krymu-1134452352.html
Какие льготы на подключение газа действуют в Крыму
Какие льготы на подключение газа действуют в Крыму - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Какие льготы на подключение газа действуют в Крыму
В Крыму воспользоваться правом льготного подключения газа в рамках программы догазификации и получить субсидию могут восемь категорий граждан, также есть... РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T13:29
2024-01-25T13:29
2024-01-25T13:29
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Евгений Дорошенко: в Крыму воспользоваться льготами на догазификацию могут 8 категорий граждан
Евгений Дорошенко: в Крыму воспользоваться льготами на догазификацию могут 8 категорий граждан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В Крыму воспользоваться правом льготного подключения газа в рамках программы догазификации и получить субсидию могут восемь категорий граждан, также есть возможность получить льготный кредит на газификацию домовладения в трех банках республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник департамента капитального строительства госпредприятия "Крымгазсети" Евгений Дорошенко.Он напомнил, что льготы были введены еще в 2021 году по указу президента РФ о программе догазификации."Были дополнительно для граждан введены меры социальной поддержки. Восемь категорий граждан имеют право получить льготу – субсидию на устройство газопроводов внутри границ своего участка либо покупку газоиспользующего оборудования", – сказал Дорошенко.Кроме того, минэкономразвития Крыма была введена программа льготного кредитования на газификацию домовладений. Воспользоваться ею могут не только льготники."Три банка у нас предоставляют в Крыму данную услугу под 3% на 5 лет. Требование главное: чтобы был заключен договор с ГУП РК "Крымгазсети" – организацией, которая предоставляет услугу подключения", – уточнил Дорошенко.Этим договором будет подтверждаться целевое назначение запрашиваемых средств, также необходимо будет предоставить сопутствующие документы и пройти проверки, которые вводит у себя банк, добавил он.Максимальный размер кредита – 200 тысяч рублей для льготных категорий и 160 тысяч – для остальных граждан. Деньги предоставляются не только на строительство сетей, но и на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, уточнил представитель оператора.С 2023 года в регионах РФ по поручению президента для нуждающихся в поддержке граждан введена субсидия в размере не менее 100 тыс. рублей на проведение газа в границах домовладения. В случае, если расходы на работы по договору меньше 100 000 рублей, субсидия предоставляется в размере фактически понесенных затрат.В число льготников входят: участники Великой Отечественной войны и инвалиды и ветераны боевых действий; члены семей погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий; многодетные семьи; малоимущие граждане и малоимущие семьи с детьми, а также семьи с детьми-инвалидами.До границ земельных участков с частными домами, согласно новой программе, подключение к сетям бесплатно для всех.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких районах Крыма проведут газ в этом годуГазификация в Севастополе: что тормозит процесс В Крыму назвали главные проблемы в работе ЖКХ
https://crimea.ria.ru/20231122/v-krymu-na-gazifikatsiyu-i-stroitelstvo-dorog-napravyat-41-mlrd-rubley-1132974168.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымгазсети, газ, газоснабжение, газификация крыма, бесплатная газификация в россии, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Какие льготы на подключение газа действуют в Крыму
В Крыму воспользоваться льготами на догазификацию могут 8 категорий граждан – Крымгазсети
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым.
В Крыму воспользоваться правом льготного подключения газа в рамках программы догазификации и получить субсидию могут восемь категорий граждан, также есть возможность получить льготный кредит на газификацию домовладения в трех банках республики. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил начальник департамента капитального строительства госпредприятия "Крымгазсети" Евгений Дорошенко.
Он напомнил, что льготы были введены еще в 2021 году по указу президента РФ о программе догазификации.
"Были дополнительно для граждан введены меры социальной поддержки. Восемь категорий граждан имеют право получить льготу – субсидию на устройство газопроводов внутри границ своего участка либо покупку газоиспользующего оборудования", – сказал Дорошенко.
Кроме того, минэкономразвития Крыма была введена программа льготного кредитования на газификацию домовладений. Воспользоваться ею могут не только льготники.
"Три банка у нас предоставляют в Крыму данную услугу под 3% на 5 лет. Требование главное: чтобы был заключен договор с ГУП РК "Крымгазсети" – организацией, которая предоставляет услугу подключения", – уточнил Дорошенко.
Этим договором будет подтверждаться целевое назначение запрашиваемых средств, также необходимо будет предоставить сопутствующие документы и пройти проверки, которые вводит у себя банк, добавил он.
Максимальный размер кредита – 200 тысяч рублей для льготных категорий и 160 тысяч – для остальных граждан. Деньги предоставляются не только на строительство сетей, но и на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, уточнил представитель оператора.
По словам Дорошенко, для выполнения услуг в границах собственного земельного участка заявитель в праве выбирать любую организацию, которая имеет право выполнять работы по строительству системы газопотребления. Однако "первоначальный договор на технологическое присоединение заключается именно с ГУП РК "Крымгазсети", – подчеркнул он.
С 2023 года в регионах РФ по поручению президента для нуждающихся в поддержке граждан введена субсидия в размере не менее 100 тыс. рублей на проведение газа в границах домовладения. В случае, если расходы на работы по договору меньше 100 000 рублей, субсидия предоставляется в размере фактически понесенных затрат.
В число льготников входят: участники Великой Отечественной войны и инвалиды и ветераны боевых действий; члены семей погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий; многодетные семьи; малоимущие граждане и малоимущие семьи с детьми, а также семьи с детьми-инвалидами.
До границ земельных участков с частными домами, согласно новой программе, подключение к сетям бесплатно для всех.
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