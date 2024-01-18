https://crimea.ria.ru/20240118/v-kakikh-rayonakh-kryma-provedut-gaz-v-etom-godu-1134295379.html

В каких районах Крыма проведут газ в этом году

В каких районах Крыма проведут газ в этом году - РИА Новости Крым, 18.01.2024

В каких районах Крыма проведут газ в этом году

В Крыму продолжаются работы по догазификации населенных пунктов. В какие районы полуострова проведен газ в прошлом году и где запланированы работы в ближайшее... РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T17:36

2024-01-18T17:36

2024-01-18T17:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются работы по догазификации населенных пунктов. В какие районы полуострова проведен газ в прошлом году и где запланированы работы в ближайшее время, рассказали в пресс-службе предприятия "Крымгазсети"."На сегодняшний день средний уровень газификации по Республике Крым составляет 82,5%. В 2023 году проведены мероприятия по строительству сетей газоснабжения на общую сумму свыше 7,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.Построены и введены в эксплуатацию межпоселковые и распределительные газовые сети протяженностью 1063,7 км, в том числе 859 км по программе догазификации.В 2023 году газопроводы подвели к границам 9487 участков заявителей, которые заключили договоры. Газифицировано 7124 домовладение. С начала действия программы техническая возможность газификации есть у 18 348 домов.Кроме того, по Федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя уже газифицированы села Уварово, Фронтовое, Луговое и Батальное Ленинского района полуострова.За счет республиканского бюджета в 2023 году газ появился в селе Зерновое Джанкойского района. За средства предприятия построили и ввели в эксплуатацию уличные сети газоснабжения в селах Красноармейское и Зимино Раздольненского района.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублейКогда Белогорск будет полностью газифицированВ Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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