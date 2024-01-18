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В каких районах Крыма проведут газ в этом году
В каких районах Крыма проведут газ в этом году - РИА Новости Крым, 18.01.2024
В каких районах Крыма проведут газ в этом году
В Крыму продолжаются работы по догазификации населенных пунктов. В какие районы полуострова проведен газ в прошлом году и где запланированы работы в ближайшее... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T17:36
2024-01-18T17:36
2024-01-18T17:37
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются работы по догазификации населенных пунктов. В какие районы полуострова проведен газ в прошлом году и где запланированы работы в ближайшее время, рассказали в пресс-службе предприятия "Крымгазсети"."На сегодняшний день средний уровень газификации по Республике Крым составляет 82,5%. В 2023 году проведены мероприятия по строительству сетей газоснабжения на общую сумму свыше 7,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.Построены и введены в эксплуатацию межпоселковые и распределительные газовые сети протяженностью 1063,7 км, в том числе 859 км по программе догазификации.В 2023 году газопроводы подвели к границам 9487 участков заявителей, которые заключили договоры. Газифицировано 7124 домовладение. С начала действия программы техническая возможность газификации есть у 18 348 домов.Кроме того, по Федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя уже газифицированы села Уварово, Фронтовое, Луговое и Батальное Ленинского района полуострова.За счет республиканского бюджета в 2023 году газ появился в селе Зерновое Джанкойского района. За средства предприятия построили и ввели в эксплуатацию уличные сети газоснабжения в селах Красноармейское и Зимино Раздольненского района.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублейКогда Белогорск будет полностью газифицированВ Севастополе бесплатно проведут газ льготникам – какие документы нужны
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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газ, газопровод, газификация крыма, крымгазсети, новости крыма, жкх крыма и севастополя, крым, общество
В каких районах Крыма проведут газ в этом году
В Крыму газифицируют 14 населенных пунктов Южного берега
17:36 18.01.2024 (обновлено: 17:37 18.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются работы по догазификации населенных пунктов. В какие районы полуострова проведен газ в прошлом году и где запланированы работы в ближайшее время, рассказали в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".
"На сегодняшний день средний уровень газификации по Республике Крым составляет 82,5%. В 2023 году проведены мероприятия по строительству сетей газоснабжения на общую сумму свыше 7,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Построены и введены в эксплуатацию межпоселковые и распределительные газовые сети протяженностью 1063,7 км, в том числе 859 км по программе догазификации.
В 2023 году газопроводы подвели к границам 9487 участков заявителей, которые заключили договоры. Газифицировано 7124 домовладение. С начала действия программы техническая возможность газификации есть у 18 348 домов.
Кроме того, по Федеральной целевой программе социально-экономического развития Крыма и Севастополя уже газифицированы села Уварово, Фронтовое, Луговое и Батальное Ленинского района полуострова.
"В 2024 году будет завершена газификация микрорайона Каменка города Симферополь. Также на территории городского округа Ялта планируют завершить строительство газопровода до поселка Кореиз. После завершения проектных работ начато строительство межпоселкового газопровода до Фороса. Эти мероприятия дадут техническую возможность дальнейшей газификации 14 населенных пунктов Южного берега Крыма", - уточняют на предприятии.
За счет республиканского бюджета в 2023 году газ появился в селе Зерновое Джанкойского района. За средства предприятия построили и ввели в эксплуатацию уличные сети газоснабжения в селах Красноармейское и Зимино Раздольненского района.
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