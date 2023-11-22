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В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей

В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.11.2023

В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей

На строительство и обслуживание автомобильных дорог Крыму в 2024 году планируется направить более 40 млрд рублей, еще 315 млн рублей предусмотрены на... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T14:12

2023-11-22T14:12

2023-11-22T14:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. На строительство и обслуживание автомобильных дорог Крыму в 2024 году планируется направить более 40 млрд рублей, еще 315 млн рублей предусмотрены на строительство газопроводов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.Также в будущем году будет продолжена работа по строительству межпоселковых и уличных газопроводов. На эти цели предусмотрено 315,6 млн рублей.Кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта региона на 2024–2026 годах будут отремонтированы и построены 26 объектов. В том числе 13 по линии образования, семь объектов культуры и три врачебные амбулатории в селах Нижнегорского и Кировского районов.Ранее спикер Госсовета РК сообщил, что проектом бюджета на финансирование системы образования предусмотрено 43,1 млрд рублей, на социальную поддержку граждан – 31,2 млрд рублей, на здравоохранение – 17,8 млрд рублей, культуру, спорт и другие социальные мероприятия – 7,9 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыНад Ялтой хотят построить новую объездную на СевастопольНа ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей

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