Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231122/v-krymu-na-gazifikatsiyu-i-stroitelstvo-dorog-napravyat-41-mlrd-rubley-1132974168.html
В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей
В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.11.2023
В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей
На строительство и обслуживание автомобильных дорог Крыму в 2024 году планируется направить более 40 млрд рублей, еще 315 млн рублей предусмотрены на... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T14:12
2023-11-22T14:12
новости крыма
крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
ремонт и строительство дорог в крыму
крымский бюджет
газификация крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716742_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1685d1fc0f8e5d1a7fdeb127ef5f2921.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. На строительство и обслуживание автомобильных дорог Крыму в 2024 году планируется направить более 40 млрд рублей, еще 315 млн рублей предусмотрены на строительство газопроводов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.Также в будущем году будет продолжена работа по строительству межпоселковых и уличных газопроводов. На эти цели предусмотрено 315,6 млн рублей.Кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта региона на 2024–2026 годах будут отремонтированы и построены 26 объектов. В том числе 13 по линии образования, семь объектов культуры и три врачебные амбулатории в селах Нижнегорского и Кировского районов.Ранее спикер Госсовета РК сообщил, что проектом бюджета на финансирование системы образования предусмотрено 43,1 млрд рублей, на социальную поддержку граждан – 31,2 млрд рублей, на здравоохранение – 17,8 млрд рублей, культуру, спорт и другие социальные мероприятия – 7,9 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыНад Ялтой хотят построить новую объездную на СевастопольНа ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716742_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d3678f7e34af9f04e2ff7f7e98a54cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), ремонт и строительство дорог в крыму, крымский бюджет, газификация крыма, общество
В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей

На газификацию и строительство дорог в Крыму направят почти 41 миллиард рублей в 2024 году

14:12 22.11.2023
 
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт проезда, соединяющего "Тавриду" с Керченским шоссе в Феодосии
Капитальный ремонт проезда, соединяющего Тавриду с Керченским шоссе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. На строительство и обслуживание автомобильных дорог Крыму в 2024 году планируется направить более 40 млрд рублей, еще 315 млн рублей предусмотрены на строительство газопроводов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.
"В дорожный фонд в 2024 году выделяется 40,8 млрд рублей, что составляет 20% от всех расходов бюджета", – написал в своем Telegram-канале Константинов. Средства будут направлены как на строительства новых дорог, так и на поддержание ранее введенных в эксплуатацию.
Также в будущем году будет продолжена работа по строительству межпоселковых и уличных газопроводов. На эти цели предусмотрено 315,6 млн рублей.
Кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта региона на 2024–2026 годах будут отремонтированы и построены 26 объектов. В том числе 13 по линии образования, семь объектов культуры и три врачебные амбулатории в селах Нижнегорского и Кировского районов.
Ранее спикер Госсовета РК сообщил, что проектом бюджета на финансирование системы образования предусмотрено 43,1 млрд рублей, на социальную поддержку граждан – 31,2 млрд рублей, на здравоохранение – 17,8 млрд рублей, культуру, спорт и другие социальные мероприятия – 7,9 млрд рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммы
Над Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь
На ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
 
Новости КрымаКрымВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Ремонт и строительство дорог в КрымуКрымский бюджетГазификация КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:49На Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и Петербург
14:37Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным
14:32Как идет эвакуация россиян и их родственников из сектора Газа – МЧС
14:28Взрывы в поселке Черноморское в Крыму – что происходит
14:24Россия поставила в Таджикистан 8 установок С-300
14:12В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей
13:58Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года
13:37Бесплатный полигон: зачем ФРГ посылает ракеты Киеву
13:28В Крыму превышен эпидпорог по ОРВИ
13:24Как страна отметит 10-летие воссоединения Крыма с Россией – Кремль
13:15На медицину и соцобеспечение в Крыму направят пятую часть бюджета
12:52Посылка на фронт из Ялты: блиндажные свечи от детей и тонна продуктов
12:19Скифское золото скоро будет передано Киеву – Минкульт Украины
12:14Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
12:10В Киеве назвали главную стратегическую ошибку Зеленского
11:52В Крыму разыскивают сбежавшего амурского тигра
11:29Запретят ли в Крыму аборты – ответ Аксенова
11:18Экстренные службы Крыма готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
11:07В Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла
11:02Левобережье Херсонской области под обстрелом ВСУ: 96 прилетов за сутки
Лента новостейМолния