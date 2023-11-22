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В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей
В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей - РИА Новости Крым, 22.11.2023
В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей
На строительство и обслуживание автомобильных дорог Крыму в 2024 году планируется направить более 40 млрд рублей, еще 315 млн рублей предусмотрены на... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T14:12
2023-11-22T14:12
2023-11-22T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. На строительство и обслуживание автомобильных дорог Крыму в 2024 году планируется направить более 40 млрд рублей, еще 315 млн рублей предусмотрены на строительство газопроводов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.Также в будущем году будет продолжена работа по строительству межпоселковых и уличных газопроводов. На эти цели предусмотрено 315,6 млн рублей.Кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта региона на 2024–2026 годах будут отремонтированы и построены 26 объектов. В том числе 13 по линии образования, семь объектов культуры и три врачебные амбулатории в селах Нижнегорского и Кировского районов.Ранее спикер Госсовета РК сообщил, что проектом бюджета на финансирование системы образования предусмотрено 43,1 млрд рублей, на социальную поддержку граждан – 31,2 млрд рублей, на здравоохранение – 17,8 млрд рублей, культуру, спорт и другие социальные мероприятия – 7,9 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыНад Ялтой хотят построить новую объездную на СевастопольНа ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
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новости крыма, крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), ремонт и строительство дорог в крыму, крымский бюджет, газификация крыма, общество
В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей
На газификацию и строительство дорог в Крыму направят почти 41 миллиард рублей в 2024 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. На строительство и обслуживание автомобильных дорог Крыму в 2024 году планируется направить более 40 млрд рублей, еще 315 млн рублей предусмотрены на строительство газопроводов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.
"В дорожный фонд в 2024 году выделяется 40,8 млрд рублей, что составляет 20% от всех расходов бюджета", – написал в своем Telegram-канале Константинов. Средства будут направлены как на строительства новых дорог, так и на поддержание ранее введенных в эксплуатацию.
Также в будущем году будет продолжена работа по строительству межпоселковых и уличных газопроводов. На эти цели предусмотрено 315,6 млн рублей.
Кроме того, в рамках адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта региона на 2024–2026 годах будут отремонтированы и построены 26 объектов. В том числе 13 по линии образования, семь объектов культуры и три врачебные амбулатории в селах Нижнегорского и Кировского районов.
Ранее спикер Госсовета РК сообщил, что проектом бюджета на финансирование системы образования предусмотрено 43,1 млрд рублей, на социальную поддержку граждан – 31,2 млрд рублей, на здравоохранение – 17,8 млрд рублей, культуру, спорт и другие социальные мероприятия – 7,9 млрд рублей.
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