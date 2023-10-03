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Над Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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Над Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь
Над Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь - РИА Новости Крым, 03.10.2023
Над Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь
В Ялте планируют построить объездную трассу при въезде в город со стороны Симферополя. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава городской администрации Янина... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T19:39
2023-10-03T19:39
ялта
эксклюзивы риа новости крым
крым
янина павленко
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
транспорт
логистика
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общество
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ЯЛТА, 3 окт - РИА Новости Крым. В Ялте планируют построить объездную трассу при въезде в город со стороны Симферополя. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава городской администрации Янина Павленко.Этот проект поможет избавить городские дороги от заторов, отметила мэр.По ее словам, проект должен быть готов в следующем году, однако четких сроков его реализации пока нет."Там очень сложное решение", - пояснила глава города.При этом Павленко подчеркнула, что дополнительных затрат на ремонт трассы Ялта – Севастополь не потребуется, поскольку "капитальный ремонт там уже пройден и дорога в прекрасном состоянии".Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко также отметил, что правительство Крыма обсуждает варианты строительства объездной дороги в обход Ялты.Кроме того, он отметил, что ведутся подготовительные работы для строительства объездной дороги второго яруса в обход Алушты, магистраль пройдет через село Изобильное.Глава крымского минтранса также напомнил, что в настоящее время дорожники ремонтируют трассу на Южный берег из Симферополя на участке от Алушты до Ялты, работы планируется завершить до конца текущего года. Мероприятия включены в госпрограмму социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя".Читайте также на РИА Новости Крым:Коммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в КрымуЧто поможет Крыму победить пробки: комментарий главы Службы автодорогЗачем Ялте нужен новый генплан: глава администрации
https://crimea.ria.ru/20230928/dvizhenie-avto-cherez-selo-luchistoe-v-krymu-zapustyat-v-oktyabre-1131730466.html
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Над Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь

В Ялте планируют построить объездную дорогу для транзитного проезда в Севастополь – мэр

19:39 03.10.2023
 
© РИА Новости КрымСтроительство дороги в Крыму
Строительство дороги в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости Крым
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ЯЛТА, 3 окт - РИА Новости Крым. В Ялте планируют построить объездную трассу при въезде в город со стороны Симферополя. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава городской администрации Янина Павленко.
Этот проект поможет избавить городские дороги от заторов, отметила мэр.
"Мы работаем со службой автомобильных дорог и с минтрансом над проектом транспортно-развязочного узла, чтобы весь транзитный транспорт, идущий на Севастополь, не въезжал в городскую черту и проходил транзитом. Это позволит разгрузить всю въездную часть", - отметила Павленко.
По ее словам, проект должен быть готов в следующем году, однако четких сроков его реализации пока нет.
"Там очень сложное решение", - пояснила глава города.
При этом Павленко подчеркнула, что дополнительных затрат на ремонт трассы Ялта – Севастополь не потребуется, поскольку "капитальный ремонт там уже пройден и дорога в прекрасном состоянии".
Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко также отметил, что правительство Крыма обсуждает варианты строительства объездной дороги в обход Ялты.
Кроме того, он отметил, что ведутся подготовительные работы для строительства объездной дороги второго яруса в обход Алушты, магистраль пройдет через село Изобильное.
Глава крымского минтранса также напомнил, что в настоящее время дорожники ремонтируют трассу на Южный берег из Симферополя на участке от Алушты до Ялты, работы планируется завершить до конца текущего года. Мероприятия включены в госпрограмму социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя".
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