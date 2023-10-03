https://crimea.ria.ru/20231003/nad-yaltoy-khotyat-postroit-novuyu-obezdnuyu-na-sevastopol-1131817654.html

Над Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь

Над Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь - РИА Новости Крым, 03.10.2023

Над Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь

В Ялте планируют построить объездную трассу при въезде в город со стороны Симферополя. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава городской администрации Янина... РИА Новости Крым, 03.10.2023

2023-10-03T19:39

2023-10-03T19:39

2023-10-03T19:39

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ЯЛТА, 3 окт - РИА Новости Крым. В Ялте планируют построить объездную трассу при въезде в город со стороны Симферополя. Об этом РИА Новости Крым рассказала глава городской администрации Янина Павленко.Этот проект поможет избавить городские дороги от заторов, отметила мэр.По ее словам, проект должен быть готов в следующем году, однако четких сроков его реализации пока нет."Там очень сложное решение", - пояснила глава города.При этом Павленко подчеркнула, что дополнительных затрат на ремонт трассы Ялта – Севастополь не потребуется, поскольку "капитальный ремонт там уже пройден и дорога в прекрасном состоянии".Ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко также отметил, что правительство Крыма обсуждает варианты строительства объездной дороги в обход Ялты.Кроме того, он отметил, что ведутся подготовительные работы для строительства объездной дороги второго яруса в обход Алушты, магистраль пройдет через село Изобильное.Глава крымского минтранса также напомнил, что в настоящее время дорожники ремонтируют трассу на Южный берег из Симферополя на участке от Алушты до Ялты, работы планируется завершить до конца текущего года. Мероприятия включены в госпрограмму социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя".Читайте также на РИА Новости Крым:Коммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в КрымуЧто поможет Крыму победить пробки: комментарий главы Службы автодорогЗачем Ялте нужен новый генплан: глава администрации

https://crimea.ria.ru/20230928/dvizhenie-avto-cherez-selo-luchistoe-v-krymu-zapustyat-v-oktyabre-1131730466.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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