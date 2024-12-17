Гибель генерала Кирилова и отключение интернета в Крыму: главное за день
Гибель генерала Игоря Кириллова и отключение мобильного интернета в Крыму: главное за день
23:16 17.12.2024 (обновлено: 23:19 17.12.2024)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на месте взрыва, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ. В Анапе и еще пяти населенных пунктах на Кубани ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. В Крыму прошел съезд крымско-татарских депутатов всех уровней. В Крыму предупредили об отключении мобильного интернета.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Гибель генерала Кириллова при теракте
В результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве ранним утром во вторник погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По факту случившегося расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Уголовное дело передано в центральный аппарат СК России.
Как писали во вторник американские СМИ, начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.
Третий танкер "Волганефть" просит помощи
Еще один танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Керченском проливе. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Морспасслужбы, утечки груза нет. Герметичность корпуса не нарушена.
Режим ЧС введен в Анапе из-за разлива мазута
В Анапе во вторник ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье после крушения танкеров в Керченском проливе. Кроме того, еще в пяти населенных пунктах Краснодарского края введен режим ЧС муниципального характера.
Спасатели Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы произвели сбор почти тонны грунта с береговой черты. Работы по ликвидации загрязнения нефтепродуктами в Анапском регионе приостановлены до утра среды.
Съезд крымских татар: главные заявления
В Симферополе начал работу съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В мероприятии принимали участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Крыма, а также представители МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы и Херсонской областной думы, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции и других стран, лидеры общественного мнения, участники специальной военной операции.
Как говорится в заявлении, принятом на съезде, участники поддерживают внешнеполитический курс президента РФ Владимира Путина, продиктованный национальными интересами страны и осознанием особой ответственности за поддержание мира и глобальной и региональной безопасности, и проведение специальной военной операции и освобождение Украины от неонацистов.
По итогам съезда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пригласили посетить полуостров и своими глазами увидеть, как живет народ.
Будущее крымских татар навсегда связано с Россией, руководству ООН давно пора признать российский статус полуострова, говорится в обращении съезда к генсеку ООН Антониу Гутерришу и членам Совета Безопасности международной организации.
В Крыму будут отключать мобильный интернет
В Крыму с 17 декабря возможны перебои с мобильным интернетом, предупредили в региональном миниформе.
При этом, как заверил заявил советник главы республики Олег Крючков, отключения мобильного интернета никак не отразятся на сотовой связи в регионе.