https://crimea.ria.ru/20241217/gibel-generala-kirilova-i-otklyuchenie-interneta-v-krymu-glavnoe-za-den-1142700669.html

Гибель генерала Кирилова и отключение интернета в Крыму: главное за день

Гибель генерала Кирилова и отключение интернета в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Гибель генерала Кирилова и отключение интернета в Крыму: главное за день

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ. В Анапе и еще пяти... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T23:16

2024-12-17T23:16

2024-12-17T23:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве в Москве. Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ. В Анапе и еще пяти населенных пунктах на Кубани ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. В Крыму прошел съезд крымско-татарских депутатов всех уровней. В Крыму предупредили об отключении мобильного интернета.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Гибель генерала Кириллова при терактеВ результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве ранним утром во вторник погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По факту случившегося расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Уголовное дело передано в центральный аппарат СК России.Как писали во вторник американские СМИ, начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит в результате операции украинских спецслужб.Третий танкер "Волганефть" просит помощиЕще один танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия в районе порта Кавказ в Керченском проливе. Как сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе Морспасслужбы, утечки груза нет. Герметичность корпуса не нарушена. Режим ЧС введен в Анапе из-за разлива мазутаВ Анапе во вторник ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье после крушения танкеров в Керченском проливе. Кроме того, еще в пяти населенных пунктах Краснодарского края введен режим ЧС муниципального характера.Спасатели Азово-Черноморского филиала Морской спасательной службы произвели сбор почти тонны грунта с береговой черты. Работы по ликвидации загрязнения нефтепродуктами в Анапском регионе приостановлены до утра среды.Съезд крымских татар: главные заявленияВ Симферополе начал работу съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. В мероприятии принимали участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Крыма, а также представители МИД РФ и Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы и Херсонской областной думы, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции и других стран, лидеры общественного мнения, участники специальной военной операции.Как говорится в заявлении, принятом на съезде, участники поддерживают внешнеполитический курс президента РФ Владимира Путина, продиктованный национальными интересами страны и осознанием особой ответственности за поддержание мира и глобальной и региональной безопасности, и проведение специальной военной операции и освобождение Украины от неонацистов.По итогам съезда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пригласили посетить полуостров и своими глазами увидеть, как живет народ.Будущее крымских татар навсегда связано с Россией, руководству ООН давно пора признать российский статус полуострова, говорится в обращении съезда к генсеку ООН Антониу Гутерришу и членам Совета Безопасности международной организации.В Крыму будут отключать мобильный интернетВ Крыму с 17 декабря возможны перебои с мобильным интернетом, предупредили в региональном миниформе.При этом, как заверил заявил советник главы республики Олег Крючков, отключения мобильного интернета никак не отразятся на сотовой связи в регионе.

https://crimea.ria.ru/20241217/v-mid-nazvali-souchastnikov-ubiystva-generala-kirillova-1142700037.html

https://crimea.ria.ru/20241217/mazut-posle-chp-v-kerchenskom-prolive-mozhet-dostich-zapovednoy-zony-kryma-1142682465.html

https://crimea.ria.ru/20241217/krymskiy-tatarin-veteran-svo-gorzhus-sluzhboy-v-rossiyskoy-armii-1142695728.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь кириллов, новости, новости крыма, россия, главное за день, политика, происшествия, разлив нефтепродуктов в черном море, краснодарский край, теракт