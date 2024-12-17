https://crimea.ria.ru/20241217/krymskie-tatary-zayavili-o-podderzhke-prezidenta-rossii-1142672122.html

Крымские татары заявили о поддержке президента России

Крымские татары заявили о поддержке президента России - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Крымские татары заявили о поддержке президента России

Крымские татары поддерживают внешнеполитический курс президента РФ Владимира Путина, продиктованный национальными интересами России и осознанием особой... РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T15:28

2024-12-17T15:28

2024-12-17T16:04

крымские татары

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Крымские татары поддерживают внешнеполитический курс президента РФ Владимира Путина, продиктованный национальными интересами России и осознанием особой ответственности за поддержание мира и глобальной и региональной безопасности. Об этом говорится в заявлении, принятом на съезде депутатов всех уровней из числа крымских татар.Мероприятие проходит во вторник в Симферополе. В нем принимают участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Турции, общественники, участники СВО.Как отметили делегаты съезда, российский лидер "поддерживает и защищает представителей всех национальностей, входящих в общую семью народов РФ, развитие их языка, традиций, культуры и самобытности".Депутаты из числа крымских татар подчеркнули, что именно в российском Крыму при поддержке президента России и под руководством главы республики Сергея Аксенова "многонациональный полуостров стал успешно развиваться, приобретая новые возможности, большие перспективы процветающей республики, где с уважением и особым почитанием относятся к представителям всех национальностей"."В настоящее время наша страна ведет борьбу за защиту своих национальных интересов, за свою независимость, а также за безопасность мирных граждан. Сейчас нет места для провокаций и предательств. Наша задача – объединиться и сплотиться вокруг нашего национального лидера", - призвали делегаты съезда.В заявлении также отмечается, что во многонациональной республике сохраняется спокойная обстановка, предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.Депутаты из числа крымских татар также заверили, что будут работать на благо развития и процветания Крыма и страны в целом, а также вносить вклад в сохранение единства народов и укрепление общероссийских традиционных духовно-нравственных ценностей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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